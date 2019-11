Bolivian armeija kehottaa presidentti Evo Moralesia eroamaan

Alexei Druzhinin / Russian Presidential Press and Information Office / Tass / AOP

Bolivian armeija sanoo esittäneensä presidentti Evo Moralesille, että tämä eroaisi maan vakauden palauttamiseksi.

Boliviaa ovat ravistelleet viikkojen ajan rajut protestit, jotka alkoivat kiistellyistä presidentinvaaleista.

– Analysoituamme sisäistä konfliktitilannetta pyydämme presidenttiä luopumaan mandaatistaan, jotta rauha voidaan palauttaa, Bolivian asevoimien komentaja Williams Kaliman sanoi toimittajille.

Vaali-ilmoituksen jälkeen sunnuntaina useat Moralesin hallituksen ja puolueen edustajat ilmoittivat erostaan.

Vasemmistolainen Morales joutui sunnuntaina taipumaan laajojen protestien edessä ja hän ilmoitti uusien presidentinvaalien järjestämisestä. Lisäksi Morales lupasi, että runsaasti arvostelua osakseen saanut vaalilautakunta korvataan uudella.

Morales ilmoitti uusintavaaleista pian sen jälkeen, kun Amerikan valtioiden järjestö OAS oli julkaissut vaaleista kriittisen raportin.

Vaali-ilmoitus ei näytä hellittäneen Moralesiin kohdistuvaa painetta.

Uutistoimisto Reutersin mukaan opposition presidenttiehdokas Carlos Mesa sanoi, että Moralesin ei pitäisi asettua ehdolle uusissa vaaleissa. Protestijohtaja Luis Fernando Camacho sanoi OAS:n tarkastuksen paljastaneen vaalivilpin ja vaati Moralesin eroa.

Poliisit kapinoivat

Moralesin tilanne vaikeutui jo aiemmin viikonloppuna, kun osa poliiseista nousi kapinaan häntä vastaan. La Pazissa poliisit vetäytyivät pois keskustassa sijaitsevalta Plaza Murillolta, missä myös presidentin palatsi sijaitsee.

Mielenosoittajat valtasivat tänään kaksi valtion omistamaa televisio- ja radioasemaa. Lisäksi protestoijat polttivat paikallishallinnon edustajien koteja. Moralesin mukaan myös hänen siskonsa koti poltettiin.

OAS:n vaaliraportti vaati uusia vaaleja

Morales valittiin jatkokaudelle kiistanalaisten vaalien ensimmäisellä kierroksella lokakuun puolivälin jälkeen. Vaalien ääntenlaskennassa hänen kannatuksensa kohosi epäilyttävästi kesken kaiken.

Bolivian vaalivirkailijat julistivat Moralesin voittajaksi, mutta hänen vastaehdokkaansa, entinen presidentti Carlos Mesa ei ole tunnustanut tuloksia.

Morales ilmoitti uusista vaaleista sen jälkeen, kun Amerikan valtioiden järjestö OAS julkaisi alustavan raportin, jossa vaadittiin lokakuun vaalituloksen mitätöimistä epäselvyyksien takia.

Järjestö ilmoitti löytäneensä selviä merkkejä manipuloinnista, joten se ei voinut vahvistaa vaalitulosta.

Morales sanoi suostuvansa uusiin vaaleihin vähentääkseen jännitteitä.

– Meillä kaikilla on velvollisuus rauhoittaa Bolivia, Morales sanoi Britannian yleisradioyhtiön BBC:n mukaan (siirryt toiseen palveluun).

Evo Morales nousi presidentiksi vuonna 2006. Hän on ensimmäinen alkuperäiskansan edustaja Bolivian presidenttinä.

Suomen Lähetysseura evakuoi väkensä

Suomen Lähetysseura kertoi aiemmin sunnuntaina evakuoivansa Boliviassa asuvan työntekijänsä ja kaksi muuta vapaaehtoista mahdollisimman pian.

– Tilanne Boliviassa on äärimmäisen räjähdysherkkä, ja väkivaltaisuuksien riski on korkea. Siksi nyt on päätetty työntekijöiden evakuoinnista mahdollisimman pian. Kaksi työntekijöistä lentää Suomeen toivottavasti vielä tämän päivän aikana ja yksi heistä matkaa suunnitellusti Kolumbiaan Bogotaan, jossa hän voi jatkaa vapaaehtoisjaksoaan, sanoi Lähetysseuran toiminnanjohtaja Rolf Steffansson.

Juttua täydennetään.

