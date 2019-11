Hollantilainen Boels tarjoaa Cramosta 590 miljoonaa – Yhtiön hallitus puoltaa yksimielisesti

Konevuokraaja Cramo yhdistyy hollantilaisen konevuokraaja Boelsin kanssa. Yhtiöt ovat allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen, jonka mukaisesti Boels tarjoaa Cramon osakkeista 13,25 euroa kappaleelta, Cramo kertoo.

Cramon osakkeiden yhteenlaskettu arvo on noin 592 miljoonaa euroa. Yhtiön hallitus on yksimielisesti päättänyt suositella osakkeenomistajille Boelsin tarjouksen hyväksymistä.

Boelsin tarjous on yli 30 prosenttia korkeampi kuin Cramon päätöskurssi viime maanantaina eli viimeisenä kaupankäyntipäivänä ennen ostotarjouksen julkistamista.

Kaupankäynti Cramon osakkeella keskeytettiin Helsingin pörssissä viime viikon tiistaina iltapäivällä. Osake oli tuolloin reippaassa nousussa. Muutama tunti kaupankäynnin keskeytyksen jälkeen yhtiö kertoi saaneensa ostotarjouksen, mutta ei kertonut ostajan nimeä.

Vuonna 1977 perustettu Boels on Benelux-maiden johtava konevuokrausyhtiö. Sillä on yli 4 200 työntekijää ja yli 450 toimipistettä 11 maassa. Cramon liikevaihto oli viime vuonna 632 miljoonaa euroa. Sillä on noin 300 toimipistettä 11 markkina-alueella.

Yhdessä yhtiöiden liikevaihto olisi noin 1,25 miljardia euroa ja sillä olisi yksi Euroopan suurimmista toimipisteverkostoista, yhtiöt sanovat tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun).

