Sisäministeri ja poliisiylijohtaja vakuuttavat yhteistyön toimivan, vaikka he ovat eri mieltä kannabisaloitteesta

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) sanoo, ettei erimielisyys kannabiksen kansalaisaloitteesta ole vaikuttanut yhteistyöhön poliisiylijohtajan kanssa.

– Lainsäätäjien tehtävä on pohtia, toimiiko nykylainsäädäntö, poliisin tehtävä on noudattaa nykylakia. Toivon, että poliisi toimii mahdollisimman hyvin nykylain puitteissa. Kansanedustajat tulevat sitten aikanaan antamaan oman näkemyksensä kansalaisaloitteeseen, Ohisalo sanoi poliisin työturvallisuutta käsitelleessä poliisihaliituksen taustatilaisuudessa.

Sisäministeri ja poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen ovat olleet vastakkaisilla linjoilla kannabiksen tai muiden huumeiden dekriminalisoinnista eli rangaistuksen poistamisesta.

Ohisalo on kertonut kannattavansa kannabiksen, mutta myös muiden huumeiden dekriminalisointia, erityisesti käyttörikosten rangaistavuuden poistamista. Kolehmainen taas vastustaa tällaista liikettä.

Osa poliiseista on ihmetellyt oman ministerin kantaa aloitteeseen ja huumeiden vapauttamiseen, ja kuvaillut sen vetävän maton heidän työn alta. Mitä Ohisalo vastaa heille?

Ohisalo, että hän toi esille puolueensa kannan vihreiden puolueensa puheenjohtajana.

– Kuten sanoin, poliisin tehtävä on valvoa nykylainsäädännön noudattamista kaikkialla. Maailmanlaajuisesti keskustelu on tästä vilkastunut sitä myötä, kun maailmanterveysjärjestö WHO ja YK:n toimielimet ovat tulleet asiassa ulos ja sanoneet, että miten saadaan hoitoon ohjattua ihmisiä paremmin. Tämän myös poliisi tunnistaa hyvin. Miten eri viranomaisten yhteistyöllä autetaan päihdeongelmista kärsiviä ihmisiä. Ettei sysätä heitä vielä ahdinkoisempaan tilanteeseen, Ohisalo sanoi.

Myös poliisiylijohtaja Kolehmainen vakuuttaa, ettei erimielisyys näy yhteistyössä ministerin kanssa.

Ministeri Ohisalo viittaa pääministeri Antti Rinteen (sd.) kommentteihin kyselytunnilla. Rinne sanoi, että asiassa on kuunneltava tutkijoita.

– Asia tuskin etenee tällä hallituskaudella, koska siitä ei ole kirjausta hallitusohjelmasassa, vaikka kansalaisaloite käsitellään asianmukaisesti eduskunnassa.

Asia nousi keskusteluun sen jälkeen, kun kannabiksen käytön rangaistuksen poistamista ajava kansalaisaloite sai vaadittavat 50 000 allekirjoitusta kasaan, ja etenee eduskunnan käsittelyyn.

