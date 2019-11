Viisi kiinnostavaa juttua lauantai-iltaan: geenitesteissä virheitä, ghostaus on nykyajan deittailukulttuuria ja Yle seurasi Almaa Lontoossa

Lähetimme koiran ja ihmisen dna:ta suomalaisille geenitestiyrityksille – asiantuntijat löysivät saamistamme raporteista virheellisiä ja vastuuttomia tuloksia

Ylen A-studio ja MOT-toimitus selvittivät kuluttajille myytävien hyvinvointigeenitestien luotettavuutta lähettämällä yrityksille analysoitavaksi sylkinäytteitä. Erottivatko geenitestit ihmisen ja koiran dna:n?

Kannabiksen kokeilu ja säännöllinen polttaminen on yleistynyt erityisesti pojilla viimeisen neljän vuoden aikana. Kuvituskuva. Daniel Karmann / EPA

Tutkimus: Puolet nuorista ei usko, että kannabiksen kokeilussa on riskejä

Tuoreen tutkimuksen mukaan joka kymmenes 15–16-vuotias suomalaisnuori on käyttänyt kannabista ja asenteet huumeita kohtaan ovat muuttuneet myönteisemmiksi. Noin puolet nuorista ei usko kannabiksen kokeiluun liittyvän minkäänlaisia riskejä ja jopa 16 prosenttia pojista ei näe riskejä säännöllisessäkään käytössä. Nuorten alkoholinkäyttö on sen sijaan vähentynyt koko 2000-luvun: jo yli 30 prosenttia nuorista on ilmoittanut, että ei käytä alkoholia lainkaan.

Juha Kivioja / Yle

Pekka Mattilan kolumni: Moni meistä varastaa työnantajaltaan aikaa työaikana ja tekee töitä vapaa-ajalla

On uusi normaali, että yksityinen elämämme on pujotellut työpaikoille ja työt työpaikoilta vapaa-ajalle, kirjoittaa Pekka Mattila.

Anna Wikman / Yle

Minne kierrättämäsi muovipakkaus päätyy – poltetaanko se?

Muovipakkaukset sekajätteessä ovat Suomessa lähes 120 miljoonan kilon suuruinen ongelma. Nyt EU on puuttumassa siihen.

Iida Åfeldt on käynyt treffeillä yli sadan miehen kanssa. Meeri Niinistö / Yle

Ghostaus on osa digiajan välinpitämätöntä deittailukulttuuria – Iida Åfeldt, 27, deittaili kuukausia ja sitten mies vain katosi

Olet löytänyt netistä kivanoloisen ihmisen. Viestittelette tiuhaan, tunnet jo perhosten lähtevän lentoon vatsassa. Itseksesi hymyillen mietit, josko sinkkuajat jäisivät viimein taakse. Sitten toisesta ei kuulu enää mitään.

Iida Åfeldt tietää, miltä tuntuu, kun deittikumppani jättää vastaamatta viesteihin ja estää sosiaalisessa mediassa.

Aregu Ejerso asuu kahvimetsän kupeessa ja viljelee kahvia myös omalla pihallaan. Liselott Lindström / Yle

Ilmastonmuutos ja taudit uhkaavat maailman kahviviljelmiä – Ratkaisu voi löytyä Etiopian villeistä kahvimetsistä

Etiopian villeissä kahvimetsissä kasvaa suurin osa maailman kahvilajeista. Jos ne häviävät, aamukahvin tuoksusta voi tulevaisuudessa ehkä enää vain haaveilla.

Alma kertoo yhteistyöstä maailmantähtien kanssa Mårten Lampén / Yle

Alman yhteistyö maailmantähtien kanssa sekoitti oman albumin julkaisun: "Miley Cyrusin levyyn meni monta kuukautta ja annoin hänelle biisejäni"

Yle seurasi Almaa Lontoossa, missä hän lämmitteli Christina Aguileraa – katso Alman haastattelu ja pätkä keikalta.