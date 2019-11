Viisi kiinnostavaa juttua sunnuntai-iltaan: Pitääkö Suomen tukea muita euromaita, ruskea rasva on mysteeri ja geenitiedot kaupataan eteenpäin

Pitääkö Suomen varautua tukemaan muita euromaita? Ylen kyselyssä yhteinen eurobudjetti saa kannatusta ekonomisteilta – "Suomikin voi tarvita tukea"

Euroalueen yhteinen finanssipolitiikka saa vankan kannatuksen talouden asiantuntijoilta. Suomen hallitus taas pelkää yhteisen budjetin johtavan tulonsiirtoihin euroalueen jäsenmaiden välillä. Voit lukea vain jutun alun ja pääset perille siitä, mistä on kyse.

Hyvin alustavien tutkimusten mukaan valon rytmillä on jonkinlainen vaikutus ruskean rasvan toimintaan. Vesa Moilanen / Lehtikuva

Puolikas voipaketti pitää kehon lämpimänä ja veren puhtaana – Elimistön ruskea rasva on yhä osin mysteeri tutkijoille

Kun kelit kylmenevät, ruskea rasva aktivoituu. Sen yhtenä tehtävänä on sopeuttaa meidät talvisäihin. Ihmisellä voi olla noin puolikkaan voipaketin verran ruskeaa rasvaa. Suurin osa siitä sijaitsee solisluiden yläpuolella, loput on siroteltuna ympäriinsä. Tutkijan mukaan ruskea rasva on erittäin kiehtova, ja vielä osittain tuntematon, osa ihmisen aineenvaihduntaa.

Suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen professori Janne Saarikivi. Petteri Sopanen / Yle

Janne Saarikiven kolumni: Miksi ja milloin menetimme kykymme sanoa "elävää musiikkia"?

Helsingin keskustassa on enemmän englannin- kuin suomenkielisiä kylttejä, vaikka englanninkielisiä ihmisiä ei kaupungissa ole kuin kourallinen, kirjoittaa professori Janne Saarikivi. Tämän kolumnin voi myös kuunnella.

Etnisyystestejä myydään enemmän kuin koskaan. Onko saamani tieto kuitenkaan sen arvoista, että geenitietoni saatetaan kaupata eteenpäin?

Iik, olisiko minussakin 12 prosenttia skottilaista? Tilasin uteliaisuudesta DNA-testin, mutta tietoni saattavat päätyä kauppatavaraksi

Geenitieto paljastaa tietoja minusta, mutta myös läheisistäni. Onko DNA-näytteen lähettäminen siis järkevää? Katso video.

Jari Matikainen menetti työttömyysetuutensa, koska kieltäytyi kuntouttavasta työtoiminnasta. Jussi Mansikka / Yle

Jari Matikainen, 56, kieltäytyi menemästä kuntouttavaan työtoimintaan 9 eurolla päivässä: "Miksi minä sinne menisin?"

Moni työtön ohjataan kuntouttavaan työtoimintaan vasten tahtoaan. Yle tapasi kaksi miestä, joiden mielestä työtoiminta on heille väärä paikka.

Matt Damon Le Mans 66 -elokuvan kuvauksissa. © 2019 Twentieth Century Fox Film Corporation

Le Mans 66 -elokuvaa tähdittävä Matt Damon Ylen haastattelussa: "Suomesta tulee hämmästyttävä määrä maailmanluokan kuljettajia"

Tositapahtumiin pohjautuva Le Mans 66 -elokuva kertoo, kuinka Ford päätti päihittää Ferrarin 24 tunnin kestävyysajokisassa. Yle tapasi Pariisissa elokuvan tähdet Matt Damonin ja Christian Balen sekä ohjaajan James Mangoldin.

Hannon muumipuistossa Japanissa aikuiset viihtyvät muumihahmojen kainalossa. Jenny Matikainen / Yle

Japanin muumipuistossa opasteet ovat suomeksi, vaikkei kukaan ymmärrä niitä – Mitä siitä, sillä tärkeintä on nostalgia

Japanin muumipuisto ei ole lasten oma paikka. Aikuisten muumi-intoilun takana on nostalgia – ja koirat.