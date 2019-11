Espanjan vaalivoittajalla on vain huonoja vaihtoehtoja – Nöyrtyminen separatistien edessä, koalitio oikeiston kanssa tai jälleen uudet vaalit

Kaksipuoluejärjestelmän aika on ohi Espanjassa, ja nyt maassa puhutaan vasemmisto- ja oikeistorintamasta.

MadridSunnuntaina äänestämässä käyneillä espanjalaisille vaikutti kaikilla olevan yhteinen toive.

– Nyt haluamme Espanjaan ennen kaikkea hallituksen, sanoivat sunnuntaina Madridissa äänestäneet siskokset Alicia ja Laura.

Heidän toiveensa ei välttämättä käy toteen.

Virkaatekevän pääministerin Pedro Sánchezin sosialistit saivat niukan voiton, mutta menettivät kolme paikkaa. He saivat 120 paikkaa 350-paikkaisessa parlamentissa, kolme paikkaa vähemmän kuin huhtikuussa.

Varsinaiset voittajat olivat oikeistolainen Partido Popular ja äärioikeistolainen Vox. Jälkimmäinen nousi kolmanneksi suurimmaksi puolueeksi. Riehakkaimmat juhlat nähtiin syystä juuri Voxin leirissä.

Espanjassa kaksipuoluejärjestelmän aika on ohi, ja nyt maassa puhutaan vasemmisto- ja oikeistorintamasta. Sunnuntain vaalien jälkeen oikeistopuolueet saivat 152 paikkaa ja vasemmisto 158 paikkaa.

Kumpikaan ei siis yllä 176 paikkaan, jota tarvitaan enemmistöhallituksen muodostamiseen. Sánchezin sosialistien vähemmistöhallitus tuskin onnistuu, vaikka sitä hän saattaa yrittääkin.

Sánchez on umpikujassa

Saavatko espanjalaiset maahan vihdoin hallituksen? Tämä on edelleen avoin kysymys.

Sánchez lähtee muodostamaan hallitusta heikompana kuin huhtikuisten vaalien jälkeen. Todennäköisin hallituskumppani on vasemmistolainen Podemos, puolue, jonka kanssa Sánchez torjui yhteistyön viime vaalien jälkeen.

Neuvotteluja Podemosin kanssa käytiin pitkään, mutta Sánchez ei ollut valmis antamaan periksi, vaikka Podemos tinki vaatimuksistaan.

Se kostautuu nyt. Sánchez uskoi sokeasti kannatuksensa kasvavan uusissa vaaleissa, mutta toisin kävi.

Tällä kertaa Sánchezille ei riitä myöskään pelkästään Podemosin tuki, vaan hän tarvitsee vetoapua myös Katalonian ja baskien separatistipuolueilta. Vaalikampanjan aikana Sánchez otti entistä tiukemman linjan Katalonian itsenäistymispyrkimyksiin, mikä ei helpota tilannetta.

Äärioikeistolainen Vox nousi Espanjan kolmanneksi suurimmaksi puolueeksi. Kuvassa puheenjohtaja Santiago Abascal. Juan Carlos Hidalgo / EPA

Barcelonan levottomuuksista huolimatta katalaaniseparatistit pitivät pintansa sunnuntain vaaleissa. Siksi he tuskin antavat tukeaan Sánchezille ilmaiseksi.

Teoriassa vaihtoehto on suuren koalition muodostaminen myös oikeistolaisen Partido Popularin kanssa Saksan mallin mukaisesti. Kumpikaan puoluejohtajista ei kuitenkaan ole ilmaissut halukkuutta siihen.

Lisäksi sosialistien ja Partido Popularin yhteinen hallitus vain vahvistaisi sitä mielikuvaa, että puolueet ovat saman kolikon kääntöpuolia.

Viimeinen vaihtoehto on mitata kannatusta jälleen uusissa vaaleissa, jotka olisivat jo kolmannet kahden vuoden sisällä. Tuloksena olisi todennäköisesti vielä näyttävämpi mahalasku.

Vox edustaa vaihtoehtoa

Sánchezin kyvyttömyydestä muodostaa hallitus huhtikuun vaalien jälkeen hyötyi ennen kaikkea äärioikeisto. Lisäksi se sai tarvittua vetoapua Katalonian levottomuuksista.

Voxin menestys vaaleissa asettaa paineita etenkin muille oikeistopuolueille, mikä näkyi jo vaalikampanjoissa kiristyneenä asenteena esimerkiksi Katalonian separatisteja kohtaan.

Oikeistopuolueiden paikkamäärä ei kasvanut merkittävästi huhtikuuhun verrattuna, vaan äänet jakautuivat niiden kesken eri tavalla. Vox rohmusi ääniä Partido Popularilta ja oikealle siirtyneeltä aiemmin keskustaliberaalilta Ciudadanos-puolueelta, joka koki vaaleissa rökäletappion.

Oppositiossa Vox voi kasvaa entisestään. Lisääntynyt maahanmuutto, jälleen heikentynyt taloustilanne ja uhka uudesta talouskriisistä eivät ainakaan heikennä puoluetta.

Espanjassa äärioikeisto on ennen ollut osa oikeistolaista Partido Popularia. Poliittinen ilmapiiri on nyt muuttunut kuitenkin myös Espanjassa niin, että oikeistopopulismille on tilausta.

Voxin johtaja Santiago Abascal käyttää trumpilaista retoriikkaa, joka puree perinteisiin puolueisiin kyllästyneisiin äänestäjiin.

Sunnuntaina nähtiin, että heitä on myös Espanjassa.

Lue lisää:

Espanjan vaaleissa sosialistit säilyttivät niukan johdon

Espanjaa odottavat jälleen uudet vaalit – nekään eivät välttämättä helpota hallituspohjan löytämistä