Suomalaisomisteisen yrityksen maksamat palkat ihmetyttävät Norjassa – Selvitys: Työntekijälle maksettiin puolet norjalaisen tuntipalkasta

Caverion-yhtiön mukaan epäily palkkojen polkemisesta on väärä ja liettualaisille on maksettu minimipalkkaa vastaavasti.

Norjan uuden Kansallismuseon rakennustyömaalla on maksettu joillekin ulkomaalaisille työntekijöille selvästi muita työntekijöitä huonompaa palkkaa, esittää tilintarkastus- ja konsulttiyhtiö KPMG:n tekemä raportti.

Raportissa esitettyjen havaintojen perusteella suomalaisen pörssiyhtiön Caverionin kokonaan omistamien Norjan Caverionin ja Liettuan Caverionin käyttämille liettualaisille työntekijöille on maksettu alimmillaan 99 Norjan kruunun eli 9,80 euron tuntipalkkaa. Raportin teon aikaisilla valuuttakursseilla 99 kruunua oli 10,30 euroa.

Minimipalkka on Norjassa alimmillaan 184,36 kruunua eli 18,27 euroa tunnissa.

Norjan Caverion huolehtii Oslon ydinkeskustaan nousevan uuden museorakennuksen ilmastointi-, sähkö- ja putkitöistä.

Palkat tarkastettiin pistokokein

Norjan valtion rakennusprojekteista vastaava valtionyhtiö Statsbygg (siirryt toiseen palveluun) tilasi KPMG:ltä raportin viime toukokuussa sen jälkeen, kun rakennusviranomaiset alkoivat epäillä rikkomuksia.

KPMG kävi läpi kolmen satunnaisesti valitun Liettuan Caverionille Oslossa työskentelevän työntekijän palkat kahden–kolmen kuukauden ajalta.

Pistokokeiden perusteella työntekijän tuntipalkka oli helmi–huhtikuussa 2019 alimmillaan 98,93 kruunua ja korkeimillaan 144,8 kruunua eli silloisella vaihtokurssilla 10,30–14,91 euroa.

KPMG toteaa raportissa johtopäätöksenään, että vaatimus Norjassa maksettavasta minimipalkasta ei ole täyttynyt

Oslon uuden Kansallismuseon rakennustyömaa. Annar Bjørgli / Nasjonalmuseet

Palkanmaksu ei vastannut vuorolistojen työtunteja

Uuden Kansallismuseon rakennusprojektista vastaava Statsbygg solmi joulukuussa 2016 Norjan Caverionin kanssa sopimuksen vuosina 2017–2019 tehtävistä sähkö-, ilmastointi- ja putkiasennuksista.

KPMG:n raportin mukaan Norjan Caverion ei kuitenkaan informoinut alihankkijanaan toimivaa Liettuan Caverionia riittävästi Norjassa voimassa olevista vaatimuksista. Vaikka sopimus Liettuan Caverionin kanssa on tehty englanniksi, oli vaatimukset noudatettavista työehdoista esitetty alihankkijalle vain norjaksi.

Palkanlaskennan perusteina käytetyt työtunnit ovat KPMG:n pistokokeiden perusteella olleet vähäisemmät kuin vuorolistoissa näkyvät työtunnit. KPMG toteaa Caverionin katsovan, että tuntipalkassa pitäisi huomioida esimerkiksi työntekijöiden ruokailun arvo. Tällainen laskentamalli ei kuitenkaan vastaa Norjan vaatimuksia.

Pisin viikkotyöaika on raportin mukaan ollut yhdellä työntekijällä 64 tuntia. Raportissa huomautetaan, että 50 viikkotyötunnin ylityksistä pitäisi maksaa ylityökorvaus.

Raportissa todetaan, että lomarahojen kertyminen jää epäselväksi. Caverionin mukaan lomarahat maksetaan ensi vuonna Norjan lainsäädännön mukaisesti.

Norjan ammattiliittojen keskusjärjestön LO:n mediayhtiön FriFagbevegelse-uutissivuston mukaan (siirryt toiseen palveluun) liettualaisten tilanteeseen kiinnitettiin ensimmäisen kerran huomiota jo helmikuussa.

Oslon uusi Kansallismuseo valmiina havainnekuvassa. Havainnekuva: MIR kommunikasjon / Kleihues + Schuwerk / Statsbygg

Caverion: Epäkohdat korjataan, jos niitä löytyy

Norjan Caverion kiistää palkkojen polkemisen. Yhtiön julkaisemassa tiedotteessa sanotaan (siirryt toiseen palveluun), että Liettuan Caverionilta saadun selvityksen mukaan liettualaisille olisi maksettu Norjan minimipalkkaa vastaava palkka. Yhtiön mukaan väitteet 99 kruunun tuntipalkasta eivät siis pitäisi paikkaansa.

Yhtiön mukaan erilaiset käsitykset palkasta johtuvat esimerkiksi siitä, huomioidaanko matkakustannukset, majoitus ja ruokailu osaksi palkkaa. Liettuan Caverion sanoo maksaneensa Norjaan lähettettyjen työntekijöiden matka-, asumis- ja ruokailukulut.

– Käsityksemme mukaan liettualaisille työntekijöillemme on maksettu täysin Norjan lakien mukainen korvaus työstään kyseisessä projektissa. Tutkimukset asiassa ovat vielä kesken ja olemme käynnistäneet asiasta myös omat tutkimuksemme yhdessä henkilöstöhallinnon ja luottamusmiesten kanssa, kommentoi Caverionin Norjan divisioonajohtaja Knut Gaaserud Yle Uutisille.

– Päivitämme tilannetta sen olennaisesti kehittyessä ja annamme lausuntomme tarkastuksen valmistuessa siihen ensin perehdyttyämme, Gaaserud jatkaa

Tiedotteessaan yhtiö kirjoittaa korjaavansa epäkohdat, jos niitä löytyy.

Norjan Caverion perustelee liettualaisten työntekijöiden käyttämistä Oslossa sillä, että uuden museon rakennustöihin tarvittiin nopeasti paljon työntekijöitä urakan viivästymisen ja aikapulan vuoksi.

Caverionin (siirryt toiseen palveluun) oman ilmoituksen mukaan yhtiöllä on yhteensä 15 000 työntekijää kymmenessä eri maassa. Norjassa työntekijöitä on noin 2 400. Yhtiön pääkonttori on Vantaalla. Yhtiö on listattu Helsingin pörssissä.

Norjan taideaarteita esittelevä suurmuseo

Norjan mediassa on aiemminkin raportoitu monista uuden museon rakennusprojektia vaivanneista ongelmista, kuten työntekijöiden ylipitkistä työajoista ja palkkojen polkemisesta.

Syksyllä 2020 avattava Norjan uusi Kansallismuseo (siirryt toiseen palveluun) korvaa vanhan Kansallisgallerian.

Uudessa museossa esitellään Norjan taidehistorian merkkiteoksia, kuten Edvard Munchin maalauksia.

Museon itsensä mukaan se on avautuessaan Pohjoismaiden suurin taidemuseo.