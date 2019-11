Turkki sanoo aloittaneensa Isis-taistelijoiden palautukset

– Teidän on turha yrittää paeta tätä asiaa. me lähetämme heidät takaisin. Tehkää heille, mitä haluatte, sanoi Turkin sisäministeri Süleyman Soylu perjantaina Isis-taistelijoista.

Toistaiseksi on epäselvää, mihin Turkki aikoo lähettää karkotettavat.

Turkki sanoo karkottaneensa ensimmäisen ulkomaalaisen Isis-terroristiryhmään kuuluneen taistelijan. Kyseessä on valtiollisen uutistoimisto Anadolun mukaan yhdysvaltalainen jihadisti.

Toistaiseksi ei ole tiedossa, mihin karkotettu on toimitettu.

Turkin viranomaisten mukaan maasta aiotaan lähiaikoina karkottaa useita Isis-taistelijoita. Uutiskanava NTV:n mukaan kolme henkilöä karkotetaan vielä kuluvan maanantain aikana.

Torstaina on määrä karkottaa seitsemän saksalaista alkuperää olevaa henkilöä. Samoin 11 ranskalaista on valmiina karkotettaviksi. Lisäksi karkotettavien joukossa on hollantilaisia, tanskalaisia ja irlantilaisia, kertoo maan sisäministeriö.

Turkki ei ole kertonut, millä tavoin karkotukset toteutetaan.

Turkki ilmoitti viime viikolla, että se aikoo lähettää hallussaan olevat ulkomaalaiset Isis-taistelijat kotimaihinsa. Presidentti Recep Tayyip Erdogan sanoi perjantaina, että Turkin vankiloissa on 1 201 Isis-vankia. Lisäksi Turkin Syyrian alueelle tekemässä sotilasoperaatiossa on otettu kiinni 287 vierastaistelijaa.

Turkki on arvostellut länsimaita siitä, etteivät ne ole olleet valmiita ottamaan vastaan kiinni otettuja kansalaisiaan.

Karkotukset aiotaan toteuttaa huolimatta siitä, että taistelijoiden kotimaat ovat riistäneet heiltä kansalaisuuden vastatoimena terroristijärjestöön liittymiselle.

Karkotettavien joukossa ei tiettävästi ole suomalaista alkuperää olevia henkilöitä.

