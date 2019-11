Postilakon neuvottelijat napit vastakkain: "hallinnon henkilöstö paketteja lajittelemaan", "tässä ammutaan itseään jalkaan"

Postilakon pääneuvottelijat kiistelivät värikkäästi lakko- ja neuvottelutilanteesta Ylen aamussa ensimmäisenä lakkopäivänä.

Voit katsoa keskustelun Ylen aamussa pääkuvaa klikkaamalla tai Yle Areenasta.

Työntekijöitä edustava Posti- ja logistiikka-alan unionin PAU:n puheenjohtaja Heidi Nieminen vyörytti Ylen aamun keskustelussa yksityiskohtia lakon tapahtumista työntekijöiden näkökulmasta. Kirjeposti ei kulje, mutta paketteja jaetaan.

– Posti on pistänyt pakettipuolelle kaiken vuokratyövoiman, jonka se on saanut haalittua. Jyväskylässä on enemmän vuokratyöntekijöitä kuin omia työntekijöitä. Hallinnon henkilöstölle on ilmoitettu, että pitäisi mennä töihin paketteja lajittelemaan. Liedossa tänään leikattiin verkkoon reikä, jotta saataisiin vuokratyöntekijät tuotua porttien ohi, lateli Nieminen Ylen aamussa.

Postin edustaja vastasi myöhemmin Ylelle, että Liedossa on lisäportti, jonka kautta on lyhyempi kulkumatka lajittelukeskukseen.

Postia edustava Palvelualojen työnantajien toimitusjohtaja Tuomas Aarto vaati työehtosopimuskiistassa jäitä hattuun.

– Tässä ikään kuin ammutaan itseään jalkaan. Nämä lakkoilut pahentavat Postin tilannetta entisestään, kiihdyttävät digitalisaation vaikutuksia ja varmaan vaikuttaa myös asiakaskäyttäytymiseen ja valintoihin, jotka johtavat Postin ja työntekijöiden entistä suurempaan ahdinkoon. On vaikea nähdä voittajia sen paremmin työnantaja- kuin työntekijäpuolellakaan, vastasi Aarto Ylen aamussa.

Postinjakajilla pelko tulevaisuuden palkkatason laskusta

Postin työehtosopimusneuvottelut ovat valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan sovittelussa, koska osapuolia hiertää Postin aikomus vaihtaa jakelijoiden työehtosopimus PAU:n sopimuksesta soveltuvin osin Teollisuusliiton sopimukseen.

Posti on luvannut, etteivät jakajien henkilökohtaiset palkat silti laske seuraavalla sopimuskaudella. Työntekijäjärjestö pelkää palkkojen merkittävää laskua viimeistään seuraavan sopimuskauden jälkeen.

