Yle Bagdadin mielenosoituksissa: Irakilaiset haluavat poliitikot vaihtoon – ja vihdoin hyvän elämän

BAGDAD Irakin pääkaupungin keskustassa kuuluu jysähdyksiä tasaiseen tahtiin. Tainnutuskranaattien aiheuttamiin koviin pamauksiin sekoittuu kauempaa kuuluvia laukausten ääniä.

Turvallisuusjoukot yrittävät häätää mielenosoittajia barrikadilta Tigris-joen ylittävän sillan kupeessa. Mielenosoittajat ovat yrittäneet tunkeutua viikkojen ajan Bagdadin hallintokortteleihin, niin sanotulle vihreälle vyöhykkeelle.

Kolmipöyräiset tuktukit ovat toimittaneet ambulanssin virkaa mielenosoitusten aikana. Mikko Ahmajärvi / Yle

Mielenosoittajien tiesululle pääsee pienellä kolmipyöräisellä tuktuk-taksilla.

Aasiasta tutut tuktuk-kuljettajat ovat saaneet sankarin maineen kuljetettuaan haavoittuneita mielenosoittajia hoitoon paikoista, jonne viralliset ambulanssit eivät tule.

Pian mielenosoittajien ympärille alkaa pudota kyynelkaasukranaatteja. Väkijoukko pakenee paikalta.

Toimittajat ensihoitajina

Sivukadulla on pieni ensiapupiste, jossa ryhmä oransseihin liiveihin pukeutuneita nuoria auttaa kyynelkaasusta kärsiviä.

Auttajat ovat yllättäen toimittajia eivätkä lääkäreitä.

Toimittajaopiskelija Hawra Abdulhadi on mukana opiskelijoiden ensiapuryhmässä. Mikko Ahmajärvi / Yle

– Lääkäriksi opiskelevia on uhattu yliopistosta erottamisella, jos he tulevat tänne. Joten me päätimme tehdä parhaamme auttaaksemme. Kuten näet, täällä ei ole muita, sanoo toimittajaksi opiskeleva Hawra Abdulhadi.

23-vuotias Abdulhadi haluaa uuden alun Irakille.

– Meidän on päästävä eroon nykyisestä hallinnosta. Meidän on saatava uusi perustuslaki. Ja hyvä elämä kaikille irakilaisille, Abdulhadi miettii ensiapupisteellä.

Hän vakuuttaa, ettei pelkää. Ja uskoo, että mielenosoittajat vielä voittavat.

Taustalla kuuluu tasaiseen tahtiin räjähdyksiä ja yksittäisiä laukauksia.

Turvallisuusjoukot ampuvat kovilla

Kiihtynyt mielenosoittaja näyttää maasta keräämiään hylsyjä.

– He ampuvat meiltä kovilla, hän selittää.

Toinen mielenosoittaja näyttää kännykästään videota, jolta selvästi kuuluu ammuskelun ääniä. Samantapaisia videoita on monilla muillakin mielenosoittajilla.

Kaduilla monet syyttävät väkivallasta naapurimaan Iranin tukemia puolisotilaallisia ryhmiä. Iranilla on paljon vaikutusvaltaa Irakissa ja nykyhallinnon kaatuminen olisi sille vakava takaisku.

Mielenosoittajia suututtavat korruptio ja työttömyys. Mikko Ahmajärvi / Yle

Ulkomaalainen toimittaja tuntuu Bagdadissa olevan harvinainen näky. Jotkut mielenosoittajat ihmettelevät, miksi maailma ei ole kiinnostunut Irakin tapahtumista.

Ihmisillä on tarve kertoa kuolleista ja haavoittuneista. Sekä siitä, miksi he ovat vihaisia hallitukselle.

– Olen tullut tänne osoittamaan mieltä korruptiota vastaan. Johtajamme ovat varastaneet tämän maan, selittää sähköinsinööri Hussein al Abudi.

– Tämä on vauras maa. Meillä kaikilla voisi olla täällä hyvä elämä, Abudi pohtii mielenosoituksen symboliksi nousseella Tahririn aukiolla.

Samaan hengenvetoon hän ihmettelee, minne Irakin öljymiljardit katoavat.

Lyhyt toivonpilkahdus

Vuonna 2017 näytti jo hetken siltä, että Irakissa koittavat rauhallisemmat ajat. Laajoja alueita hallinnut ääriliike Isis oli selätetty ja ajettu pois muun muassa Mosulin kaupungista.

Mutta nyt ihmiset ovat pettyneitä, kun Irakin ongelmiin ei edelleenkään näy ratkaisua.

Mielenosoittajat ovat pyrkineet tunkeutumaan hallintokortteleihin niin sanotulla vihreällä vyöhykkeellä. Mikko Ahmajärvi / Yle

Bagdadissa näyttää yhä monin paikoin yhtä kurjalta kuin 1990-luvulla, diktaattori Saddam Husseinin valtakaudella. Tuolloin Irakiin kohdistui kansainvälisiä pakotteita ja talous oli surkeassa jamassa.

Saddamin aika päättyi Yhdysvaltain hyökkäykseen vuonna 2003, eivätkä nuorimmat irakilaiset sitä enää muista. Mutta he muistavat lupaukset paremmasta.

Nyt – 16 vuotta myöhemmin – monen nuoren mitta alkaa olla täynnä.

– Suurin osa mielenosoittajista on nuoria ja koulutettuja. Mutta he eivät löydä töitä, sanoo toimittajaopiskelija Hawra Abdulhadi.

– Syynä on se, että työpaikat jaetaan etnisten ryhmien ja uskonnon mukaan.

Vuoden 2003 jälkeen Irakiin on syntynyt järjestelmä, jossa maan keskeisten väestöryhmien johtajat jakavat vallan. Presidentiksi valitaan tavallisesti kurdi, pääministeriksi arabitaustainen shiiamuslimi ja parlamentin puhemieheksi niin ikään arabitaustainen sunnimuslimi.

Samanlaista kiintiöjärjestelmää käytetään myös alemman tason nimityksissä. Töihin valtiolle pääsee suhteiden, ei osaamisen perusteella.

"Täällä syttyy vielä sisällissota"

Kesällä 2018 turvallisuusjoukot pysäyttivät Etelä-Irakissa puhjenneet mielenosoitukset väkivalloin.

Bagdadissa jotkut pelkäävät, että nämäkin mielenosoitukset päättyvät jonkinlaiseen verilöylyyn. Että väkivalta pahenee nykyisestä.

– Pian näemme mitä tapahtuu. Elleivät johtajat peräänny, täällä syttyy sisällissota. Kansa nousee kapinaan, ennustaa insinööri Hussein al-Abudi.

Siihen on vielä matkaa.

Mutta näkymät Bagdadissa tuovat epämiellyttävällä tavalla mieleen Syyrian keväällä 2011. Turvallisuusjoukot käyttävät väkivaltaa pääosin rauhallisia mielenosoittajia vastaan.

