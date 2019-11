Eksoten hallituksen puheenjohtajan luottamus vaakalaudalla – valiokunta halutaan selvittämään Marja-Liisa Vesterisen toimia

Marja-Liisa Vesterisen toiminta on koettu epäasialliseksi.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksoten hallituksen puheenjohtajan Marja-Liisa Vesterisen (sd.) luottamus menee puntaroitavaksi.

Eksoten valtuustolle jätettiin maanantaina aloite, jossa vaaditaan tilapäisen valiokunnan asettamista. Valiokunta selvittäisi, nauttiiko Vesterinen päättäjien eli valtuuston luottamusta.

Aloitteen on allekirjoittanut 16 valtuutettua. Allekirjoittaneita on sen verran, että aloite on otettava käsittelyyn. Seuraavaksi asia menee Eksoten hallituksen valmisteltavaksi.

Valiokunnan perustaminen liittyy esillä olleeseen mahdolliseen poliisitutkintaan, joka koskisi Vesterisen toimintaa. Valtuutetuilla ei ole tietoa, millaisia rikkomuksia Vesterinen on mahdollisesti tehnyt.

Tarkastuslautakunta päättää keskiviikkona 13. marraskuuta, tekeekö se tutkintapyynnön vai ei.

Toiminta koettu epäasialliseksi

Vesterisen toiminta nousi julkisuuteen viime viikolla.

Eksoten valtuuston puheenjohtajat ja tarkastuslautakunnan puheenjohtaja keskustelivat Vesterisen kanssa hänen toimintatavoistaan kuulemistilaisuudessa.

Kuulemistilaisuuden syynä oli se, että Eksoten työntekijät olivat ottaneet tarkastuslautakuntaan yhteyttä useissa Vesterisen toimintaan liittyvissä asioissa.

– Pitempään on ollut sellaista ilmassa, että hänen toimintansa on ollut epäasiallista. Hän mielellään ottaa osaa operatiivisiin tehtäviin ja viime kesänähän tämä sitten kulminoitui siihen nuorten lääkäreiden rekrytointikampanjaan, Eksoten hallituksen 2. varapuheenjohtaja Heikki Järvenpää (kok.) sanoi viime viikolla.

Järvenpää viittaa kesällä julkaistuun rekrytointi-ilmoitukseen, jota Vesterinen vaati poistettavaksi.

Vesterinen: Väitteet perättömiä

Marja-Liisa Vesterinen sanoi itse viime viikolla, että häneen on kohdistettu perättömiä väitteitä. Niitä on Vesterisen mukaan tullut Eksotesta 4–5 henkilöltä.

– Koen asian näin, että oli minun vuoroni tässä politiikan kentässä joutua tällaisen kohteeksi, sanoi Vesterinen.