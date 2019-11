Sotilastiedustelun uudet toimivaltuudet vahvistavat Suomen kyberpuolustusta

Puolustusvoimissa panostetaan lähivuosina rahaa ja henkilöstöä kybersodankäynnin tuomien uusien turvallisuusuhkien torjumiseen.

Puolustusvoimain komentaja, kenraali Timo Kivinen varoittaa, että digitalisaation kehitys mahdollistaa aiempaa laaja-alaisemman kybersodankäynnin.

Maanpuolustuskurssin avajaisissa Helsingissä puhuneen Kivisen mukaan valtavien tietomäärien käsittely ei ole tulevaisuudessa mahdollista ilman digitalisaatiota ja tekoälyteknologiaa.

– Kyberturvallisuuteen ja digitalisaatioon liittyvät turvallisuusuhkat ovat vaikeasti ennustettavissa, varoitusajoiltaan lyhyitä ja seurannaisvaikutuksiltaan arvaamattomia, Kivinen korostaa.

Kivinen: Suomen kyberpuolustuskykyä kehitetään

Kivisen mielestä Suomen kyberpuolustuskyky on ihan kohtuullinen.

– Pitää muistaa, että Suomessa osaamistaso on näissä asioissa monessa mielessä korkea. Kun yhteiskunnassa osaamistaso on korkea, niin myös meidän on helpompi kehittää toimintakykyä siinä kyberympäristössä, Kivinen kuvailee.

Puolustusvoimissa Suomen kyberpuolustuskykä on vahvistettu jo useamman vuoden ajan.

–Meillä on nyt kykyä toimia kyberympäristössä. Lähivuosina laitetaan siihen lisää resursseja niin rahaa kuin henkilöstöä, Kivimnen linjaa.

Myös puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) on tyytyväinen Suomen kyberpuolustuskykyyn. Hän arvioi tilanteen vielä paranevan lähivuosina.

– Tähän lisätään sekä resursseja että henkilöstöä. Voi sanoa, että useamman vuoden ohjelmalla parisen sataa henkilöä tulee työskentelemään tämän ympäristön puitteissa, Kaikkonen toteaa.

Kansainvälistä kyberyhteistyötä EU:n piirissä

Kesällä voimaan tullut uusi tiedustelulainsäädäntö antaa puolustusvoimain komentaja Timo Kivisen mukaan puolustusvoimille nyt valtuuksia toimia kyberympäristössä sillä tavalla kuin siellä tänä päivänä pitää olla mahdollisuus toimia.

– Laki on voimassa, Kivinen kuittaa kysymyksen siitä, onko tietoliikennetiedustelu antanut sotilastiedustelulle jo uutta tietoa.

Kivinen ei lähde vertailemaan Suomen kyberturvallisuustasoa muihin maihin.

– En osaa ottaa kantaa, miten muissa maissa, kuinka syvällä missäkin ollaan. Kybertoimintaympäristö on vähän sellainen, että kukaan ei viime kädessä avaa ihan kaikkea, minkälaisia kyvykkyyksiä heillä siinä ympäristössä on, Kivinen arvioi.

Kyberpuolustuskyvyn kehittämisessä Suomi tekee kansainvälistä yhteistyötä muun muassa EU:n yhteisissä projekteissa.