Ruotsin poliisi Malmön kuohunnasta: Kannabiskauppa lietsoo väkivallantekoja

Ruotsin poliisi kohdistaa erikoishuomionsa Malmön pitkään jatkuneeseen ja alati lisääntyneeseen turvattomuuteen.

Poliisin aluepäällikkö Stefan Sintéus sanoi tiedotustilaisuudessa, että Malmön alueelle perustetaan erityinen ryhmä, joka työskentelee pelkästään väkivalta-aallon hillitsemiseksi.

Aluepäällikön mukaan poliisi on saamassa työhönsä alueellisia lisäresursseja turvallisuuden parantamiseksi. Myös nuorisotyötä lisätään. Malmön alueelle on julistettu erityinen tapahtumatila, joka mahdollistaa lisävoimien lähettämisen alueelle. Aiemmin poikkeusjärjestelyjä on käytetty muun muassa metsäpalojen ja terroritekojen yhteydessä.

Viikonvaihde oli kaupungissa varsin levoton. Lauantai-iltana kaksi teinipoikaa vietiin sairaalaan ampumahaavojen vuoksi (siirryt toiseen palveluun). Ammuskelua edelsi ainakin yksi autoräjähdys.

Toinen uhreista, 15-vuotias poika kuoli luotien aiheuttamiin vammoihin myöhemmin sairaalassa. Myös toinen pojista sai hengenvaarallisia vammoja Möllevåntorgetilla tapahtuneen välikohtauksen seurauksena.

Poliisi aikoo suitsia huumeiden katukauppaa

Poliisin mukaan väkivaltakierteen taustalta löytyy jengien välienselvittelyä, järjestäytynyttä rikollisuutta ja huumekauppaa.

Viranomaiset aikovat jatkossa puuttua entistä kovemmin ottein katujen avoimeen huumekauppaan. Välikohtauksia ruokkivat erityisesti kannabiksen myyntiin ja ostoon liittyvät välienselvittelyt.

Viranomaiset luonnehtivat viime viikonvaihdetta "mustiksi pyhiksi".

