Utelias omistaja selvitti löytökoiransa mysteerin geenitestillä – Mitä tulos kertoi Venäjältä tuodusta Areksesta?

Suomi on koirien geenitutkimuksen edelläkävijöitä.

Areksen elämän alku Petroskoissa ei ollut häävi.

Pentu löytyi metsästä. Se oli sidottu narulla puuhun kiinni ja jätetty odottelemaan talven tuloa.

Adoptoin mustan koiranpennun suomalais-venäläisen yhdistyksen, Kodittomien eläinten SOS ry:n kautta. Pentu tuli luoksemme Hattulaan arviolta nelikuukautisena.

Kaikki meni hyvin. Musta nuorukainen osoittautui sisäsiistiksi, terveeksi, mukavaksi sekä – kuten tiedossakin oli – ilmeisen sekarotuiseksi.

Uteliaisuus herää

Pikkuhiljaa aloin miettiä, mitä kaikkia rotuja Areksessa mahtoikaan olla. Kiiltävän mustan turkin läpi paistoi takapuolen päältä vähän ruskeaa. Pystyt korvat, selän päälle kiertyvä häntä. Saksanpaimenkoiraa, karjalankarhukoiraa, labradorinnoutajaa?

Ihmiset ovat entistä kiinnostuneempia selvittämään omaa perimäänsä geenitutkimuksilla.

– Sama kiinnostus liittyy kyllä koiriinkin. Ihmiset haluavat saada lisätietoa oman koiransa perimästä, kertoo Jonas Donner Genoscoper Laboratories -yrityksestä, joka tekee eläinten DNA-tutkimusta ja -analysointia.

Tutkimusjohtaja Jonas Donnerin mukaan suomalaisen koirayhteisön avoimuus on edistänyt koiragenetiikan tutkimusta maassamme. Regina Rask/Yle

Tieto roduista antaa myös sekarotuisten koirien osalta tietoa siitä, kantaako koira ehkä jotain alkuperärodulle ominaista sairautta. Se auttaa myös ymmärtämään käyttäytymistä ja voi auttaa koulutus-, ruokinta- ja hoitokysymyksissä.

Testien hinnat pyörivät sadan euron paikkeilla. Päätin testata Petroskoin tulokkaan perimän.

Paljon testejä ja niiden tarjoajia

Suomi on koirien geenitutkimuksen edelläkävijöitä. Donner kertoo, että Helsingin yliopiston tutkimusryhmä on maailman ehdottomia huippuja koiragenetiikassa.

– Se ruokkii myös DNA-tutkimuksia tekeviä yrityksiä. Yritysten ja yliopiston välillä on meillä tiivistä tutkimusyhteistyötä.

Geenitestejä tekevät kasvattajat, koirien omistajat ja eläinlääkärit eri syistä. Suomen Kennelliitossa on laskettu, että koirille on virallisessa käytössä jo kolmisenkymmentä erilaista geenitestiä.

Jonas Donner kertoo, että geenitesti voi tarkoittaa tänä päivänä monia asioita.

– Se voi kertoa perinnöllisistä sairausalttiuksista, koiran ulkonäöstä ja esimerkiksi sen, miksi koira on lyhytkarvainen tai pitkäkarvainen. DNA-testiä voidaan hyödyntää isyystestissä, sukutaulujen varmentamisessa. Toki se kertoo myös rotutaustasta.

Rotujärjestöt antavat nykyisin suosituksia siihen, mitä testejä erirotuisilta koirilta jalostusta ajatellen olisi hyvä ottaa. Nykyisin esimerkiksi geenitestataan lähes kaikki jalostukseen käytettävä labradorinnoutajat.

Geenitestaus on vain osa koiran jalostusta. Kimmo Hiltunen/Yle

Jalostukseen tulevilta labradorinnoutajilta suositellaan testattavaksi kuusi mahdollista perinnöllistä sairautta.

Labradorinnoutajien jalostustoimikunnan puheenjohtaja Päivi Hoffren kertoo, että rotujärjestöllä on kattava julkinen tietokanta, jossa on noin 3600 suomalaisen labradorin testitulosta.

– Rotujärjestömme kannustaa testaamaan jalostukseen käytettävät koirat ja maksaa jalostajille kannustusrahaa näiden testien teettämisestä, Hoffren kertoo.

Esimerkiksi perinnöllinen sokeuteen johtava verkkokalvon surkastuma on geenitestien avulla saatu kitkettyä rodusta lähes kokonaan pois.

Hoffren löytää testikirjosta myös kritisoitavaa. Labradoreille on hänen mukaansa kehitetty myös useita muita geenitestejä sairauksiin, joiden esiintyminen rodussa on minimaalista, jopa olematonta.

– Geenitestaus on laboratorioille suuri tulonlähde ja koska labradorinnoutaja on paitsi Suomen myös maailman yleisin koirarotu, sille on kehitetty geenitestejä ties mitä vastaan - vaikkei käytännössä tarvetta edes olisi.

Käytännön tarvetta ei ollut minullakaan.

Oli vain uteliaisuus. Halusin tietää, mitä kaikkia rotuja rescue-koirassani oli.

Saksanpaimenkoiraa ja dalmatialaista?

Lähdin etsimään palveluntarjoajaa netistä. Siellä odotti sekavan tuntuinen viidakko.

Päädyin tilaamaan testin EasyDNA-nimiselta palveluntarjoajalta. Se on kansainvälinen yritys, jonka pääkonttorit sijaitsevat Yhdysvalloissa ja Englannissa. Suomen tytäryhtiö sijaitsee Lahdessa.

Yhtiö on laajentunut DNA-testaamaan ihmisten lisäksi myös eläimiä, koirien lisäksi myös hevosia.

Tilaus tehtiin netissä ja maksettiin luottokortilla saman tien. Sain viikon sisällä testipakkauksen, joka sisälsi kaikki näytteen ottamiseen tarvittavat välineet ja palautuskuoren.

Testinäytteen voi ottaa koiralta itsekin, mutta jos haluaa, että testi on virallinen – esimerkiksi jalostusta tai muuta vastaavaa tarkoitusta varten – testin tekee eläinlääkäri.

Kävin Pälkäneellä omien koirieni eläinlääkärillä, joka otti testinäytteet ja täytti pakkauksen mukana tulleen kaavakkeen. Sitten pakkaus postiin ja kohti Englannissa sijaitsevaa laboratoriota.

Tulokset tulisivat nettisivuille, jonne olin tilauksen yhteydessä saanut tunnukset.

Ratkaisuni osoittautui hieman hätäiseksi.

Kävi nimittäin ilmi, tässä nimenomaisessa testissä rodut, johon koiran perimää verrataan tulevat tietokannasta, joka on kerätty pääosin Pohjois-Amerikasta olevista koiraroduista.

Mikäli koiran historia on – kuten Ares-koirani tapauksessa – Venäjältä, tulokset eivät välttämättä olisi tarkkoja.

Tulos tuli, eikä se vakuuttanutkaan. 75-100 prosenttia saksanpaimenkoiraa ja 10-20 prosenttia dalmatialaista. Se ei tuntunut Areksen tapauksessa oikealta.

Uusi yritys

Ares kasvoi ja kehittyi, osoittautui hyvin ihmisrakkaaksi ja ystävystyi toisen koiramme, valkoinenpaimenkoira Heran kanssa.

Uteliaisuus Areksen roduista ei jättänyt minua rauhaan.

Toisen koiramme Heran toimme mukanamme Etelä-Afrikasta. Thomas Hagström/Yle

Tällä kertaa maltoin seuloa palveluntarjoajia rauhassa ja päädyin Wisdom Health-nimiseen yritykseen.

– Suomessa on vain muutamia yrityksiä, jotka tekevät DNA-testejä itse. Sitten on monia sellaisia, jotka käyttävät erilaisia partnereita DNA-testien tekemiseen, kertoo Jonas Donner.

Genoscoper Laboratories on pieni suomalainen huippulaboratorio, jossa työskentelee vain kymmenen ihmistä. Koiragenetiikan kansainvälinen markkinajohtaja Mars Petcare osti sen muutama vuosi sitten.

Sittemmin Mars Petcaren nimi muuttui. Nyt se on Wisdom Health. Osana sitä suomalainen Genoscoper Laboratories keskittyy enemmän terveys- ja ulkomuototesteihin.

Wisdom Healthilla on maailman laajin rotutietokanta ja valmius tutkia yli 250 rotua.

Ehkä se löytäisi myös Areksen rodut.

Testeissä ei Areksesta löytynyt mitään sairauksia. Thomas Hagström/Yle

Tieto Areksen perimästä löytyy

Joten seuraavaksi vuorossa oli uusi testi ja tulosten odottelu.

Wisdom Health löysi Areksesta kolmea rotua puhtaana.

Kerttu Kamula / Yle

Kerttu Kamula / Yle

Yksi Areksen isovanhemmista on ollut puhdasrotuinen saksanpaimenkoira. Perimästä löytyi puhtaana myös suursnautseria ja laikaa.

Tämän hetken teknologialla päästään selvissä rotuselvityksissä kolme sukupolvea taaksepäin. Siitä taaksepäin tekniikka pystyy tunnistamaan koirarotuja vain roturyhmien tarkkuudella.

Puolet Areksen perimästä oli tällaista.

Kun mennään kauemmaksi sukupuussa, rescue-koiramme perimästä löytyi esivanhempia myös pinserien, metsästyskoirien ja niin sanottujen alkukantaisten rotujen ryhmistä. Todennäköisimpinä esimerkkeinä oli tuloksissa nostettu esiin kääpiöpinseri, cockerspanieli ja basenji.

Moninainen voi siis olla rescue-koiran perimä.

Suurin arvoitus toistaiseksi selvittämättä

Moderneja koirarotuja on yli 300. DNA-testit ovat antaneet paljon uutta tietoa roduista ja niiden keskinäisistä sukulaisuussuhteista.

Sitä tärkeintä tuskin laboratoriotestein pystytään tutkimaan. On nimittäin edelleen arvoitus, miksi koirat jo kymmenien tuhansien vuosien ajan ovat olleet ihmisen parhaita ystäviä.

Lue myös:

Koiria geenitestataan ahkerasti – Kasvattaja: Testit auttavat välttämään vakavia sairauksia

Koiran alkuperä on Euroopassa ja Aasiassa – miten se kesytettiin, on vielä selvittämättä

Kodittomien eläinten SOS ry:n sivut Facebookissa (siirryt toiseen palveluun)