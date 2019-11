Australiassa kiista: Onko maastopalokatastrofin aikaan sopivaa puhua ilmastonmuutoksesta – katso videot valtavista paloista

Maastopaloja on Australiassa joka vuosi, mutta palokausi näyttää pitenevän ilmastonmuutoksen myötä.

Australian kaakkoisosan maastopalot ovat nielleet jo miljoona hehtaaria maastoa.

Uuden Etelä-Walesin osavaltiossa raivoaa ainakin 60 paloa, joita sammuttamassa on 1 500 palomiestä. Lisäksi Austalian asevoimat antaa apua sammutustöissä.

Paloja on satojen kilometrien kaistaleella maan suurimmasta kaupungista Sydneystä pohjoiseen. Ilman laatu on savun takia erittäin huono esimerkiksi osavaltion pääkaupungissa Canberrassa ja ihmisiä kehotetaan pysymään sisätiloissa.

Videokuvissa nähdään, kuinka valtava palorintama etenee rutikuivassa maastossa aivan Harringtonin kaupungin lähistöllä.

Palo on toistaiseksi vaatinut kolme kuolonuhria ja 150 asuintaloa on tuhoutunut. Yli 600 koulua ja muuta oppilaitosta on suljettu.

Asukkaat pyrkivät saamaan karjansa turvaan. Myös villieläimiä yritetään pelastaa liekkien tieltä.

Palotuhoja Wytalibassa ja Rainbow Flatissa, Sydneyn pohjoispuolella

Uuden Etelä-Walesin maaseutualueista vastaava palopäällikkö Shane Fitzsimmons sanoo, että asukkaiden olisi turvallisinta poistua maaseudun vaara-alueelta.

– Me emme voi taata paloautoa joka talolle, emme sammutuskonetta pään päälle aina kun palo uhkaa omaisuuttanne. Emme voi taata, että joku tulee koputtamaan ovellenne, kun tuli lähestyy, ja aivan varmasti emme voi taata, että jokin tekninen laite lähettäisi teille viestin ajoissa.

Paloalueella on herättänyt hämmästystä se, että kun jokin alue on säästynyt tulelta, palokunta on saattanut sytyttää sen itse palamaan. Tämä johtuu siitä, että palamaton, kuiva pensaikko saattaa syttyä joka tapauksessa laajalle lentelevien kipinöiden takia.

Onko nyt aika puhua ilmastonmuutoksesta?

Australia on Etelämantereen jälkeen maapallon kuivin manner ja siksi hyvin altis maastopaloille. Tavanomaisesti paloja syntyy eteläisen pallonpuoliskon kuuman ja kuivan kesän aikana.

Tänä vuonna palot alkoivat jo lokakuussa, mikä on poikkeuksellisen aikaisin, sanoo uutistoimisto AFP:n haastattelema Monashin yliopiston tutkija Paul Read.

Palaneita autoja Old Barin kaupungin lähellä. Peter Parks / AFP

Tämä vuosi on ollut Australiankin mitassa hyvin kuiva. Kesän edetessä tilanne vain pahenee, Read ennustaa. Hänen mukaansa palokaudet ovat pidentyneet, kun Austalian ilmasto lämpenee.Australian itärannikolle on julistettu hätätila

Australiassa onkin puhjennut kiista siitä, onko palokatastrofin keskellä sopiva aika puhua ilmastonmuutoksesta. Australia on maailman johtavia hiilen ja maakaasun viejiä, eikä maan konservatiivihallitus ei ole ollut halukas rajoittamaan fossiilisten polttoaineiden vientiä.

– Totta kai kyse on ilmastonmuutoksesta, ei siitä ole epäilystäkään. Se tulee vaikuttamaan koko maahan. Meidän on alettava miettimään tulevaisuutta ihan tosissamme, sanoi Glen Innesin pikkukaupungin pormestari Carol Sparks, joka itsekin on menettänyt kotitalonsa maastopalossa.

Ympäristönsuojelijat ovat toisaalta joutuneet kritiikin kohteeksi, koska he ovat estäneet metsien hallitun polttamisen, joka olisi ollut varotoimenpide hallitsemattomien maastopalojen ehkäisemiseksi.

Palanutta metsää Old Barissa, 350 kilometriä Sydneystä pohjoiseen. Peter Parks / AFP

Australian vihreä puolue on vaatinut pääministeri Scott Morrisonin johtamaa hallitusta ottamaan ilmastonmuutoksen vakavasti.

Morrison on vastannut, ettei hän ole miettinyt, ovatko palot yhteydessä ilmastonmuutokseen.

– Minun ajatukseni ovat niissä ihmisissä, jotkia ovat menettäneet henkensä, ja heidän perheissään. Palomiehissä, jotka taistelevat tulta vastaan, ja kuinka Kansanyhteisö voisi tukea näitä ponnisteluja, Morrison sanoi.

Varapääministeri Michael McCormackin mielestä nyt ei ole oikea aika puhua ilmastonmuutoksesta.

– Mitä ihmiset tarvitsevat on tahdikkuus, ymmärtäväisyys ja todellinen apu. Se mitä he varsinaisesti tarvitsevat, on turvapaikat.

– He eivät kaipaa tässä vaiheessa mitään puhdasmielisten, valaistuneiden pääkaupungin viherpiipertäjien paasausta, McCormac täräytti.

Onko maa varautunut uhkaan?

Toisen näkökulman asiaan on tuonut 23 pelastustoimen päälliköstä koostuvaa Pelastusjohtajien ilmastoryhmää johtanut Ken Thompson. Hän kertoo olleensa turhautunut, koska pääministeri ei ole halunnut tavata heitä ja kuulla, mitä havaintoja kokeneilla pelastusalan johtajilla on maan kyvystä torjua palokatastrofeja.

– Pahin huolemme on, että palokaudet ovat muuttuneet paljon, paljon pidemmiksi, Thompson kertoo uutistoimisto AP:lle.

Australia on ollut maastopalojen sammutuksessa riippuvainen pohjoiselta pallonpuoliskolta tuoduista sammutuskoneista. Koska myös pohjoisessa palokaudet ovat pidentyneet, koneita ei ole aina ollut saatavissa Australiaan, kertoo Thompson.

Lähteet: AFP, AP