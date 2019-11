Tampere siirtää historiallisen hylyn ratikan tieltä – voidaan joutua siirtämään useassa osassa

Tampere siirtää Näsijärven pohjassa makaavan höyryhinaajan hylyn. Siirron valmistelut olivat käynnissä maanantaina iltapäivällä.

Näsijärwi-hylky kuljetetaan pois nykyiseltä paikaltaan, Pölkkylänniemen edustalta, koska Tampere aikoo täyttää järveä hylyn tuntumassa. Tampereen ratikan toisen vaiheen on määrä kulkea Näsijärven rannan edustalle tehtävällä tekosaarella.

Saarelle on suunniteltu myös muuta rakentamista. Vesistötäytön lupakäsittely on vielä kesken.

Hylyn siirto on tarkoitus aloittaa tiistaina aamuyöstä. Jos kaikki menee suunnitelmien mukaan hylky on uudessa paikassa muutamassa tunnissa. Uuteen paikkaan Santalahden sataman edustalla on matkaa 500 metriä.

Hylyn siirto kokonaisena voi onnistua

Suunnitelmana on nostaa hylkyä pohjasta lautalla olevan nosturin avulla sen verran, että hylky alkaa kellua. Arkeologisten tutkimusten perusteella tiedetään, että hylyn pohjarakenne on säilynyt melko ehjänä. Tämän vuoksi siirto kokonaisena voi onnistua.

Hylyn rungon lujuudesta ei kuitenkaan ole varmuutta, minkä vuoksi hylky voidaan joutua siirtämään useassa osassa.

Meriarkeologi valvoo hylyn siirtoa. Sääolosuhteet huomioidaan tarkkaan. Tiistaina aamuyöllä pitäisi olla sopivan tyyntä.

Museovirasto myönsi luvan siirrolle

Näsijärwi-hinaaja rakennettiin Tampereella vuonna 1874. Hylky upotettiin veteen vuonna 1884, kun sen tilalle tuli uusi metallirunkoinen laiva.

Hylyn meriarkeologiset tutkimukset tehtiin Museoviraston edellyttämällä kesällä. Museovirasto on myöntänyt hylyn siirrolle luvan.

Hylyn on tarkoitus toimia tulevaisuudessa sukelluskohteena alan harrastajille. Uudella paikalla veden syvyys on noin 13 metriä ja hiekkapohja on samantyyppinen kuin nykyisessä paikassa.

