Osa yrityksistä kärvistelee niin pahassa työvoimapulassa, että hakee helpotusta ulkomailta – Oulaisissa etsitään kädentaitajia Kiinasta saakka

Risto Degerman / Yle

Oulaistelainen OK Graniitti ehti investoida uudet koneet tuotantonsa tueksi. Koneilta puuttuvat kuitenkin käyttäjät.

Suomalaiselle kivelle olisi menekkiä niin kotimaassa kuin ulkomaillakin, mutta tekijäpula hidastaa tuotantoa.

Esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaalla Oulaisissa sijaitsevalla OK Graniitti Oy:llä on ollut pitkään 20 työpaikkaa avoinna, mutta tekijöitä ei löydy sen enempää Suomesta kuin muualta Euroopastakaan.

Nyt yritys hakee erikoislupia, joilla se voisi palkata työntekijöitä Kiinasta. Tuotannosta kaksi kolmasosaa menee ulkomaille ja päämarkkinat ovat juuri Kiinassa.

Tuotanto kuitenkin takkuaa työvoimapulan vuoksi. Ongelma konkretisoituu vasta asennetuissa työkoneissa.

– Emme löydä työntekijöitä. Meillä on uudet koneet, mutta ei tarpeeksi tekijöitä täällä, OK Graniitin johtaja Fu Jianbin kertoo.

Työvoiman palkkaamista hidastaa etenkin byrokratia, sillä työntekijöiden palkkaaminen Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelta edellyttää viranomaisten tekemää tarveharkintaa, johon vaaditaan vihreää valoa myös Maahanmuuttovirastolta.

Oulaisten kehitys- ja elinkeinojohtaja Jarmo Soinsaari kertoo, että lupa- ja hakupapereita on lähetetty Maahanmuuttovirastoon viimeksi marraskuussa 2018.

– Vieläkään ei ole kuulunut mitään vastauksia, Soinsaari harmittelee.

Ilman työntekijöitä ei tule myöskään investointeja

Jarmo Soinsaaren mukaan työvoiman puute rajoittaa myös investointeja. Useaan oulaistelaiseen kivialan yritykseen olisi tulossa suuria investointeja, mutta työntekijäpulan takia niitä ei uskalleta tehdä.

– Yritysten kanssa on keskusteltu, että jos he saisivat työvoimaa, investoinnit seuraavan kahden kolmen vuoden aikana olisivat yli 20 miljoonaa euroa. Nyt täällä on jo investoitu kolme miljoonaa, Soinsaari sanoo.

Kivialan työntekijäpulaa yritetään paikata palkkaamalla työvoimaa Kiinasta, jossa kivialalla on pitkät perinteet. Lupaprosessit vaativat kuitenkin paljon aikaa, koska ETA-alueen ulkopuolelta tulevat työntekijät pääsevät maahn vain pitkän tarveharkinnan jälkeen. Risto Degerman / Yle

Soinsaaren mukaan investoinnit toisivat toteutuessaan lisää työpaikkoja. Koko Oulaisten kiviteollisuus voisi hänen mukaansa työllistää lähivuosien aikana jopa pari sataa ihmistä lisää.

Työvoimapula ei koske yksistään kivialaa

Kivirakentamisalan lisäksi monilla muillakin aloilla on pula kädentaitajista. Pohjois-Pohjanmaan yrittäjien toiminnanjohtaja Marjo Kolehmainen kertoo kuulevansa usein, kuinka yrityksillä on vaikeuksia saada työvoimaa.

– Saan tällaisia viestejä viikoittain, välillä jopa päivittäin.

Pohjois-Pohjanmaan ely-keskuksen elinkeino- ja työvoima -vastuualueen johtaja Petri Keränen sanoo, että tilanne on hyvin kaksijakoinen. Samaan aikaan, kun on työttömiä, kärsii osa yrityksistä vaikeasta työvoimapulasta.

Osittain ongelma johtuu siitä, että työpaikat ja työttömät ovat eri paikkakunnilla. Syynä on myös se, että työvoiman määrä alkaa väestön ikääntyessä vähentyä.

– Tällä hetkellä näyttää siltä, että elinkeinoelämä kehittyy alueellamme edelleen ja esimerkiksi matkailualalle tarvitaan lisää työvoimaa, Keränen toteaa.

Keräsen mukaan ainoastaan toimistotöihin ja muutamiin kaupan alan töihin on tarjolla liikaa työvoimaa. Työvoimapula alkaa näkyä myös sote-aloilla.

– Samaan aikaan kun meidän väestömme ikääntyy, nuoria on entistä vähemmän. Meillä taitaa tulla vastaan tilanne, jossa että meillä on jatkuva työvoimapula, Petri Keränen sanoo.