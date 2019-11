Kulttuuriperintöä vai uskonnon harjoittamista? Koulut vetävät joulujuhlat uusiksi pikaisella aikataululla, sillä niitä ei saa järjestää kirkossa

Kouvolalaisen Naukion koulun joulujuhla oli suunnitelutu järjestettäväksi Kuusankosken kirkossa. Nyt juhlalle on etsittävä toinen paikka.

Kouvolalaisen Naukion koulun joulujuhla oli suunnitelutu järjestettäväksi Kuusankosken kirkossa. Nyt juhlalle on etsittävä toinen paikka.

Oikeusasiamiehen mukaan koulun joulujuhla on osa opetusta, jonka tulee olla uskonnollisesti sitoutumatonta – siinäkin tapauksessa, että halukkaille järjestetään vaihtoehtoinen tilaisuus.

Kouvolassa pohditaan, miten reagoida uuteen linjaukseen koulujen joulujuhlien järjestämisestä.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen tuoreen ratkaisun mukaan kaikille koulun oppilaille tarkoitettua yhteistä joulujuhlaa ei voi järjestää kirkossa. Ratkaisusta uutisoi ensimmäisenä Maaseudun Tulevaisuus (siirryt toiseen palveluun).

Ratkaisussaan apulaisoikeusasiamies Pasi Pölönen otti kantaa kouvolalaisen Naukion koulun käytäntöön, jossa syyslukukausi on päättynyt joulukirkkoon. Tilaisuudessa oppilaat ovat esiintyneet, pappi on puhunut ja virsiä on laulettu, uutisoi Ilta-Sanomat (siirryt toiseen palveluun) lauantaina.

Linjauksia Kouvolassa tarvitaan pian, koska koulujen joulujuhlat lähestyvät kovaa vauhtia. Asiaa pohditaan ensimmäisen kerran tiistaina.

– Tähän pitää reagoida selkeästi. Oikeusasiamies on tutkinut asian ja todennut, että emme ole noudattaneet kaikkia ohjeita, määräyksiä ja säädöksiä mitä perusopetuksen järjestämiseen kuuluu, Kouvolan kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemi sanoo.

Niemen mukaan tarvitaan nopeasti ohjeita, joiden pohjalta koulut voivat miettiä miten järjestävät juhlansa, jos olivat suunnitelleet ne kirkkoon. Tavallisesti juhlat järjestetään koulujen liikunta- tai juhlasaleissa, mutta osassa Kouvolan kouluja nämä tilat eivät ole riittäviä.

– Koulut voivat tarpeen mukaan käyttää kaupungin yhteisiä tiloja, kuten Kuusankoski-taloa. On haettava niin sanotusti neutraaleja paikkoja on kirkkojen sijaan, Niemi toteaa.

Oikeusasiamies perustelee että koulun joulujuhla on osa opetusta, jonka tulee olla lain mukaan uskonnollisesti sitoutumatonta.

Myös kaksi muuta kantelua

Naukion yhtenäiskoulun rehtori Kai Mikkonen ei halunnut kommentoida asiaa Ylelle maanantaiaamuna.

– En halua sekoittaa soppaa enempää, Mikkonen totesi.

Kouvolan kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemi ei osaa sanoa, monessako muussa Kouvolan koulussa käytäntönä on järjestää joulujuhlia kirkossa.

– Tiedän kuitenkin, että kirkossa järjestettäviä joulujuhlia on suunniteltu tällekin joululle.

Maaseudun Tulevaisuus uutisoi perjantaina, että päätös on lähetetty kaupungin lakimiehelle arvioitavaksi.

Myös kouvolalaisista Kymintehtaan ja Inkeroisten kouluista oli tehty kantelut. Ne eivät kuitenkaan koskeneet joulujuhlien järjestämistä.

– Ne liittyivät keskusradion kautta pidettyihin uskonnollisiin aamunavauksiin ja uskonnollisista tilaisuuksista tiedottamiseen, Niemi sanoo.

Vaihtoehtoiset tilaisuudet eivät riitä

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Pasi Pölösen ratkaisu joulujuhlista on vastaus kanteluun, jonka on tehnyt Uskonnottomat Suomessa ry.

Pölönen perustelee, että koulun joulujuhla on osa opetusta, jonka tulee siten olla lain mukaan uskonnollisesti ja katsomuksellisesti sitoutumatonta – siinäkin tapauksessa, että halukkaille järjestetään vaihtoehtoinen tilaisuus.

Kyse on siis eri asiasta kuin perinteiseen koulujen joulukirkkoon osallistumisessa.

– Nyt käsillä oleva tilanne eroaa tästä siten, että kyse ei ole ollut yksittäisestä koulun ohjelmaan sisällytetystä jumalanpalveluksesta vaan koulun yhteisen, perusopetusasetuksen mukaisen päättäjäisjuhlan korvaamisesta kirkossa järjestetyllä juhlalla, ratkaisussa todetaan.

Siinä puntaroidaan perusopetuspykälien lisäksi muun muassa yhdenvertaisuus- ja uskonnonvapauspykäliä.

Kirkossa järjestettäviä koulujen joulujuhlia oli suunniteltu tälle vuodelle Kouvolassa.

Reagointia päätökseen myös muualla

Asiassa riittää pohdittavaa myös muissa Suomen kouluissa.

Opetushallituksen oikeudellisten asioiden johtaja Matti Lahtinen arvioi, että yksittäisten uskonnollisten elementtien, kuten virren tai kuvaelman, sisällyttäminen koulujen joulujuhliin on yleistä. Tilastotietoa siitä ei kuitenkaan ole.

– Elementtejä ei kuitenkaan ole niin paljoa, että ne muodostaisivat kokonaisuutena uskonnollisen tapahtuman. Se, missä raja menee, on veteen piirretty viiva. Kouvolan tapaiset tapaukset, jossa uskonnollisia aineksia on paljon, ovat silti käsitykseni mukaan harvinaisia.

Apulaisoikeusasiamiehen päätöksen tiimoilta ainakin Kirkonkylän koulu Lahdessa on perumassa joulujuhlan järjestämisen kirkossa.

Noin 300 oppilaan koulu olisi pitänyt yhteisen joulujuhlan Nastolan kirkossa lauantaina 21. joulukuuta. Asiasta oli jo ehditty tiedottaa koteihin.

Kirkonkylän koulun rehtori Hanna Alava sanoo, että Nastolassa oli ajateltu järjestää juhla kirkossa vain kertaluonteisesti. Paikalla ei olisi ollut pappia. Nyt suunnitelma on peruuntumassa.

Lahden kaupunki kummissaan

Lahden kaupungin sivistystoimessa alkuperäinen ajatus juhlan järjestämisestä kirkossa herättää ihmetystä. Opetus- ja kasvatusjohtaja Lassi Kilponen sanoo, että Lahdessa on pidempään ollut linjana, ettei yhteisiä joulujuhlia järjestetä kirkossa.

– Yhdenvertaisuudesta on keskusteltu jo vuosia sitten Uskonnottomat Suomessa ry:n ja Vapaa-ajattelijoiden kanssa. Asiaa on käyty läpi säännöllisesti myös koulujen rehtorien kanssa, kertoo Kilponen.

Hän muistuttaa, että varsinaiset koulujumalanpalvelukset ovat täysin sallittuja, kunhan uskonnottomille ja muihin uskontokuntiin kuuluville järjestetään rinnakkaiset tilaisuudet.

Koulujen joulujuhlat lähestyvät kovaa vauhtia, minkä vuoksi linjauksia juhlien järjestämispaikoista tarvitaan pian.

Kulttuuriperintöä vai uskonnon harjoittamista?

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle tehdyn kantelun mukaan kouvolalaisessa Naukion yhtenäiskoulussa syrjittiin uskonnottomia oppilaita myös pääsiäisohjelmassa, kertoi Ilta-Sanomat lauantaina.

Yhden luokan enemmistö oli viety pääsiäisvaellukselle seurakuntaan, kun muut jäivät koululle tekemään pääsiäisteemaisia matematiikan tehtäviä.

– Alaluokan opettajat saavat itse valita, menevätkö pääsiäisvaellukselle ja millaista vaihtoehtoista ohjelmaa järjestävät. Käsitykseni mukaan osa on mennyt ja osa ei ole mennyt. Mutta jos siellä toiset laskevat matikkaa ja toiset käyvät pääsiäisvaelluksella, niin eihän se ole verrattavissa, rehtori Kai Mikkonen kommentoi IS:lle.

Kouvolan kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja Henna Hovin mukaan lautakunnalle ei ole tullut palautetta koulujen eri juhlien uskonnollisuudesta.

– Muistan vain yhden tapauksen, vuosien takaa. Asia ei ole ollut millään tavalla pinnalla, hän sanoo.

Naukion koulun joulujuhlakäytännön nousu otsikoihin yllätti hänet.

– Ymmärrän molemmat näkökulmat. Mielestäni tässä on hieman samaa kuin esimerkiksi keskustelussa Suvivirren laulamisesta. Sen voi nähdä joko kulttuuriperintönä tai uskonnollisena asiana.