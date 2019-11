Sairaanhoitaja Tellervo Koskela ehti olla vain kolme kuukautta eläkkeellä, kunnes sairaalasta soitettiin ja tarjottiin töitä

Pohjois-Satakunnan Kankaanpäässä asuva Tellervo Koskela pääsi eläkkeelle pari vuotta sitten. Takana oli sairaanhoitajan töitä 44 vuotta: ensin kunnallisella, sitten yksityisellä puolella.

Koskela ei ollut suunnitellut töihin palaamista, mutta pian Kankaanpään PoSan sairaalalta soitettiin.

– Kolmen kuukauden jälkeen sairaalasta kyseltiin, että oletko ollut jo tarpeeksi kauan eläkkeellä. Vaikka en ollut suunnitellut palaavani töihin, tuntui se heti hyvältä ajatukselta.

Koska Koskela oli ennen yksityiselle puolelle vaihtamista ollut samassa sairaalassa töissä, olivat monet työkaverit ennestään tuttuja. Sairaanhoitaja kehuu työkavereitaan ja sairaalan ilmapiiriä vuolaasti.

– Jo pelkästään sosiaaliselta kannalta on todella kivaa käydä töissä. Mukavat työkaverit pitävät tällaisen eläkeläisen virkeänä ja ajan hengessä mukana.

Joka kymmenes eläkeläinen jatkaa työelämässä

Tellervo Koskela ei ole ainoa eläkeläinen, joka jatkaa työuraansa eläkkeelle pääsyn jälkeen. Eläketurvakeskuksen tilastojen mukaan kaksi vuotta sitten lähes joka kymmenes eläkeläinen oli työelämässä (siirryt toiseen palveluun).

Karkeana yleistyksenä voitaisiin sanoa, että miehet ajavat autoja ja huoltavat kiinteistöjä, naiset ovat kaupassa, siivoavat ja hoitavat lapsia.

Satakunnan maakunnan keskussairaalassa, Porin Satasairaalassa on töissä vajaat 3 700 henkilöä. Heistä eläköityy vuosittain noin 70 henkilöä. Sairaalassa on töissä noin 40 jo eläköitynyttä henkilöä. Näiden lukujen perusteella on kuitenkin vaikeaa päätellä sitä, miten suuri prosentti eläköityneistä palaa töihin, sillä monet tekevät töitä useita vuosia.

Tellervo Koskelan sairaalassa, pohjoissatakuntalaisessa PoSan sairaalassa työvuoroja paikkailee viidestä kuuteen eläkeläistä. Sairaalan oman henkilökunnan määrä on noin 60 työntekijää. Hoitotyön vastaava Päivi Leponiemi kertoo, että ilman eläkeläisiä vuorojen paikkaaminen olisi nykyistä vaikeampaa.

– Eläkeläiset ovat hyvin tärkeä osa henkilöstöämme. Tarvitsemme apua erityisesti äkillisten sairaslomien ja muiden yllättävien poissaolojen paikkaamisessa.

Leponiemen mukaan ilman eläkeläisiä oma henkilökunta joutuisi tekemään ylitöitä tai jouduttaisiin turvautumaan muihin erikoisjärjestelyihin. Sairaalalle on asetettu tiukat henkilöstön minimirajat.

– Joka vuorossa täytyy ylläpitää tietty mitoitus ihan lakisääteisesti. Haasteitakin on, sillä eläkeläisilläkin on oma elämä. Joskus heitä on helppo saada töihin, joskus ei.

Työtä omaan tahtiin

Tellervo Koskela kertoo työskentelevänsä kuukausittain noin kymmenenä päivänä. Sairaalasta soitetaan ja joskus pyydetään töihin useamminkin. Eläkkeellä oleva sairaanhoitaja lupautuu, jos suunnitelmissa ei ole muuta tähdellistä.

– Osaan kyllä pitää puoleni. Jos suunnitelmissa on jotain muuta, vaikka matkustamista tai sukulaisia tulossa kylään, kieltäydyn.

Koskela kertoo, että haastavin puoli työssä on pitää itsensä kiinni jatkuvissa muutoksissa. Tietotekniikka kehittyy huimaa vauhtia. Sairaala kouluttaa työntekijöitään uusien järjestelmien käyttöön.

– Atk ja tekniikka muutenkin ovat menneet vauhdilla eteenpäin sinä aikana kun olen ollut poissa. Sairaalassa on hurjan hyvä perehdytys uusiin juttuihin. En ole tuskaillut uuden oppimisen edessä, päinvastoin, on ollut kiva oppia uutta.

Eläketurvakeskuksen mukaan (siirryt toiseen palveluun) eläkeläiset tekevät talvella enemmän töitä kuin kesällä. Tämä on mahdollista kun työntekijä voi itse päättää, milloin on työnantajan käytettävissä.

Posan sairaalan hoitotyön vastaava sanoo, että on hyvin yksilöllistä, minkä ikäinen voi vielä palata töihin.

– Tänä päivänä asiat muuttuvat niin nopeasti, että jo vuoden poissaolo on pitkä aika. Monet joutuvat paikkailemaan osaamistaan ja tietojaan paljon. Tosin nykyajan eläkeläiset ovat ilahduttavan nuorekkaita ja pitävät itseään ajan tasalla.

Tellervo Koskela ei osaa sanoa, kauanko hän vielä jatkaa työntekoa. Kaikki on kiinni omasta terveydestä ja siitä, miten pitkään töissäkäynti tuntuu mielekkäälle.

– Jos pysyn terveenä, niin varmaankin vielä kolmisen vuotta teen töitä. Tarkasti en osaa sanoa.