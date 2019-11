Uusnatsien lauantain mielenosoituksesta tehty rikosilmoitus – lakkautettu vastarintaliike kiertää toimintakieltoaan?

Mielenosoituksen takana on mahdollisesti Pohjoismainen vastarintaliike, joka lakkautettiin oikeuden päätöksellä keväällä.

Helsingin poliisi pohtii, aloittaako se esitutkinnan lauantaina Helsingissä pidetystä mielenosoituksesta. Harkittavana oleva rikosnimike on laittoman yhdistystoiminnan harjoittaminen.

Kohti vapautta! -niminen liike järjesti mielenosoituksen lauantaina Narinkkatorilla puoliltapäivin. Liikkeen jäsenet jakoivat ihmisille tiedotteita ja heiluttivat hakaristiä mukailevia lippujaan. Iltalehden mukaan poliisi kävi paikalla (siirryt toiseen palveluun), mutta ei puuttunut mielenosoitukseen.

Mielenosoitus oli ajoitettu kristalliyön vuosipäivälle. Kristalliyöksi kutsutaan natsi-Saksassa 1938 juutalaisiin kohdistunutta väkivallan aaltoa.

Helsinkiläisen Dmitry Gurbanovin mukaan katukuvaan ilmestyi viikonloppuna myös juutalaisvastaisia tarroja.

Ainakin Israelin suurlähetystön ulkopuolella löytyy yksi tarra. pic.twitter.com/KMsT2FsFp0 — Dmitry Gurbanov (@Dimmu141) 10. marraskuuta 2019

Kohti vapautta! on avoimen kansallissosialistinen liike. Kansankielellä kyse on siis uusnatseista. Liike on järjestänyt kuluneen vuoden aikana useita mielenilmauksia eri puolilla Suomea.

Jyväskylän yliopiston tutkijatohtori (siirryt toiseen palveluun)Tommi Kotosen mukaan liikkeen takana ovat oikeuden päätöksellä lakkautetun Pohjoismaisen vastarintaliikkeen (PVL) aktivistit. Kohti vapautta! -liikkeen toimintaan on osallistunut PVL:n jäseniä ja PVL jakaa liikkeen "aktivismiraportteja" sivuillaan. Ennen lakkautustaan PVL myös järjesti useita mielenosoituksia nimellä “Kohti vapautta!”.

Pohjoismaisen vastarintaliikkeen toiminta lakkautettiin keväällä hovioikeuden päätöksellä. Päätöstä perusteltiin muun muassa liikkeen väkivaltaisuudella. Korkein oikeus on kieltänyt väliaikaisesti liikkeen toiminnan, kunnes tuomioistuin on ratkaissut asian lopullisesti.

Keskusrikospoliisi tutkii parhaillaan, onko PVL rikkonut rikkonut väliaikaista toimintakieltoaan jatkamalla kansallissosialistista toimintaansa Kohti vapautta! -liikkeen nimissä.

