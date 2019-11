Meksiko ja Venäjä: Boliviassa on tapahtunut vallankaappaus, Espanja varoittaa valtatyhjiöstä

Meksiko ja Venäjä pitävät Bolivian eilisiä tapahtumia vallankaappauksena.

Bolivian presidenttinä vuodesta 2006 toiminut Evo Morales ilmoitti eilen eroavansa. Moralesin valinta jatkokaudelle lokakuussa sytytti Boliviassa viikkokausia kestäneitä protesteja. Sunnuntaina maan armeija puuttui tilanteeseen ja asevoimien komentaja Williams Kaliman pyysi Moralesia eroamaan.

Meksikon ulkoministeri Marcelo Ebrard pitää tilannetta vallankaappauksena armeijan osuuden takia. Ebrardin mukaan armeija rikkoi Bolivian perustuslakia painostaessaan Moralesia eroamaan. Ebrardin mukaan maa ei hyväksy Boliviaan sotilashallintoa.

– Eiliset tapahtumat ovat askel taaksepäin koko mantereelle. Olemme hyvin huolissamme, Ebrard sanoi uutistoimisto AP:n mukaan.

Samoilla linjoilla on myös Venäjä. Maan ulkoministeriön maanantaina julkaisemassa julkilausumassa todetaan tilanteen näyttävän siltä, että maan hallinnon toiveet tilanteen ratkaisemisesta dialogin avulla tuhottiin järjestelmällisellä vallankaappauksella.

Morales on kertonut olevansa vallankaappauksen uhri ja että hänestä on annettu pidätysmääräys

Myös Espanja on ilmaissut huolensa tilanteesta. Ulkoministeri Josep Borrellin mukaan Boliviaan on vaarassa syntyä valtatyhjiö Moralesin eron jäljiltä. Borrelin mukaan Boliviassa tulisi järjestää uudet vaalit mahdollisimman pian.

"Kaikki on sekaisin"

Maanantain ja sunnuntain välisenä yönä ryöstely ja väkivaltaisuudet valtasivat maan hallinnollisen pääkaupungin La Pazin kadut. Uutistoimistojen mukaan La Pazissa ja useissa muissa kaupungeissa eri rikollisjengit ovat näkyvästi esillä kaduilla.

– Pelkään mitä tapahtuu, kaikki on sekaisin kaupungissa. Naapurit taistelevat keskenään, sanoo 25-vuotias sihteeri Patricia Paredes uutistoimisto Reutersille.

Uutistoimiston mukaan yritysten tiloihin on hyökätty ja rakennuksia sytytetty tuleen. Kouluja ja kauppoja on suljettu tilanteen takia ja kaupungin julkinen liikenne on lamaantunut.

Kuka on tällä hetkellä vallassa?

Armeija myös antoi aiemmin sunnuntaina julkilausuman, jossa se kertoi määränneensä ilma- ja maaoperaatioita, joilla "neutralisoidaan" laittomat aseelliset ryhmät. Tätä voidaan pitää uutistoimistojen mukaan merkkinä siitä, että armeija valmistautuu ottamaan ohjat maassa käsiinsä. Tämä merkitsisi sotilasvallankaappausta.

Sunnuntaina useat Moralesin hallituksen ja puolueen edustajat ilmoittivat erostaan.

Maan perustuslain mukaan valta siirtyy presidentiltä senaatin puheenjohtajalle ja sen jälkeen kongressin alahuoneen puhemiehelle. He ovat molemmat eronneet, joten opposition senaattori Jeanine Añez on ilmoittanut ottavansa vastaan väliaikaisen presidentin tehtävän. Vielä ei ole selvää, saako Añez pestilleen tarpeeksi poliittista tukea (siirryt toiseen palveluun), sillä eronneen presidentti Moralesin puolue on vallassa maan edustajainhuoneessa ja senaatissa ja tehtävään vaaditaan niiden tuki, kirjoittaa Britannian yleisradioyhtiö BBC.

