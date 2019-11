Herätys: Puhelu löytötavaratoimistoon maksoi yli 70 euroa, Australian ralli peruttiin maastopalojen vuoksi, aurinko näyttäytyy

Kuluttajariitalautakunta vaatii, että puhelun hinta on ilmoitettava etukäteen. Kuvituskuva.

Kuluttajariitalautakunta vaatii, että puhelun hinta on ilmoitettava etukäteen. Kuvituskuva. Toni Pitkänen / Yle

Kuluttajariitalautakunta suomii puhelinpalvelun hintaa

Kuluttajariitalautakunta vaatii, että puhelun hinta on ilmoitettava etukäteen myös silloin, kun soitetaan löytötavaratoimiston puhelinpalveluun. Jos hintaa ei kerrota puhelimessa, kuluttajalta voidaan periä vain kohtuulliset kulut. Kuluttajariitalautakuntaan asiasta valitti lappeenrantalaisnainen, joka oli joutunut maksamaan 74 euroa kukkaronsa perään kysyttyään.

"Husu" Hussein erotettiin SDP:n valtuustoryhmästä

Husu Husseinin kertomus rasismista moottoritiellä ei pitänyt paikkaansa. Irene Stachon / Lehtikuva

SDP:n valtuustoryhmä on päättänyt erottaa Helsingin kaupunginvaltuutetun Abdirahim "Husu" Husseinin ensi kesäkuun loppuun saakka valehtelun ja luottamuspulan vuoksi. Hussein on myöntänyt valehdelleensa tapahtumista hänen työvuoronsa aikana taksikuskina.

Maastopalot riehuvat Australiassa – MM-ralli peruttu

Australian rallin huoltoparkkia purettiin Coffs Harbourissa varhain tiistaiaamuna Suomen aikaa. Janne Lerkki

Australian MM-ralli on peruttu maan itärannikolla riehuvien maastopalojen vuoksi. Palot roihuavat pahimmin Brisbanen ja Sydneyn välisellä rannikkoalueella. Sydneyyn on annettu varoitus katastrofaalisesta tulipalovaarasta, mikä on varoitusasteikon vakavin pykälä.

Tanska aloittaa pistotarkastukset Ruotsin rajalla

Tanskalaisia sotilaita juna-asemalla. Arkistokuva. Mads Dalegaard / EPA

Ruotsin ja Tanskan välillä reissaa päivittäin tuhansia ihmisiä. Tästä päivästä lähtien Tanska aloittaa kaksi kertaa viikossa pistotarkastuksen Ruotsista maahan matkustaville. Syynä on Tanskan huoli Ruotsin kasvavasta rikollisuudesta ja siitä, että se saattaa valua etelänaapuriin. Maat myös lisäävät poliisien tiedonvaihtoa ja perustavat yhteisen yksikön analysoimaan tiedustelutietoa.

Lännessä ja pohjoisessa tulee lunta, muualla poutaista

Tämä päivä on laajalti poutainen, ja aurinkokin näyttäytyy. Lännessä tulee aamulla lumikuuroja ja päivällä sadekuuroja, illalla leviää jo sateita ja tuuli voimistuu. Maan pohjoisosissa sataa aluksi lunta, mutta lumisateet vähenevät päivän aikana. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.