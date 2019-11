Elinkeinoministeri Kulmuni: Hallituksen työllisyystavoitteeseen pääsemiseen tarvitaan lisää yrittäjyyttä

Hallituskauden keskeisenä talouspolitiikan tavoitteena on nostaa työllisyysaste 75 prosenttiin vuoden 2023 loppuun mennessä. Tuolloin myös julkisen talouden pitäisi olla hallitusohjelman mukaan tasapainossa, edellyttäen että kansainvälinen taloustilanne on normaali.

Tavoitteen saavuttamisessa pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on tärkeä rooli, sanoo elinkeinoministeri Katri Kulmuni (kesk.).

– Jos miettii Suomen elinkeinoelämän rakennetta, iso osa meidän yrityksistä on pieniä yrityksiä, etenkin yhden hengen firmoja, joten se että siellä uskallettaisiin palkata se ensimmäinen ulkopuolinen työntekijä tai se että firmat kasvaisivat, se on mitä keskeisimmässä määrässä hallituksen työllisyystavoitteenkin saavuttamisessa, toteaa Kulmuni.

Hänen mukaansa kasvamaan rohkaisemisen kannalta on tärkeää, että verotus ei kiristy ja olosuhteet ovat muutenkin vakaat.

– Meidän täytyy huolehtia siitä, että olemassa oleva yrityskanta monipuolistuu ja sukupolvenvaihdoksia tapahtuu. Meidän täytyy huolehtia myös siitä, että isot yritykset, veturiyritykset maailmalla pärjäävät. Kaikenlaisia yrityksiä täytyy tässä maassa pystyä kannustamaan kasvamiseen, linjaa Kulmuni.

Vaikka elinkeinorakenne ei ole riittävän monipuolinen, on yrityskenttä kuitenkin meillä erittäin monipuolinen, katsoo elinkeinoministeri Katri Kulmuni. Laura Hyyti / Yle

Kuitenkin pienyritysten merkitystä työllistäjinä lisää se, että ne ovat suuryrityksiä harvemmin siirtämässä työpaikkojaan ulkomaille.

– Suurilla yrityksillä on mahdollisuus ja intressi ja usein tarvekin siirtää tuotantoa ja investointeja eri maiden välillä. PK-yritykset, pääsääntöisesti ne syntyvät Suomessa, ne kasvavat Suomessa ja toivottavasti myös kansainvälistyvät mahdollisimman pitkälle, toteaa erityisrahoitusyhtiö Finnveran pääekonomisti Timo Lindholm.

Jo olemassa olevien yritysten lisärekrytointien ohella työllisyyttä kohentavat toki myös uudet yritykset. Yrittäjille pitäisi kuitenkin sallia nykyistä paremmin myös epäonnistuminen.

– Siksi onkin hirvittävän tärkeää, että liittyen henkilökohtaiseen konkurssiin, maksuaikalainsäädäntöön tai maksuhäiriömerkintöihin, lainsäädäntö olisi sen kaltaista, että se tukee yrittäjyyttä, eikä rankaise myöskään epäonnistumisesta, korostaa Kulmuni.

Toisaalta yrittäjyys ei sovi kaikille, muistuttaa Lindholm.

Meillä on todella paljon voitettavaa PK-yritysten työllisyydessä ja kasvussa, arvioi Finnveran pääekonomisti Timo Lindholm. Markku Pitkänen / Yle

– Yrittäjäksi ryhtyvän täytyy aika hyvin tietää se, että silloin ovat asiat omissa käsissä, on vastuu siitä että omalle osaamiselle on työtä, on halukkuutta, on kykyä sietää epävarmuutta, ottaa riskiä. Se on vaativa laji ja nostan hattua niille yrittäjille jotka ovat sille tielle lähteneet ja pärjänneet. Heitä tarvitaan, korostaa Lindholm.