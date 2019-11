Australiassa tappava helle lietsoo tulta – palomiesten uuvuttava taistelu jatkuu paloja vastaan

Itäisen Australian metsäpalot eivät ota talttuakseen.

Palot ovat levinneet laajoille alueille Sydneyn lähistöllä. Paloalue on yli 100000 hehtaaria.

Yli 600 koulua on suljettu. Myös kansallispuistoja on laitettu kiinni. Ihmisiä on kehotettu harkitsemaan evakkoon lähtemistä. Tulentekokielto on ehdoton.

Poliisi ja sotilaat avustavat palomiehiä Uudessa Etelä-Walesissa. Torjuntaoperaatiossa on mukana yli 80 kopteria. Lentoalukset pudottavat vettä paloalueille..

The Sydney Morning Herald-lehti kertoi, että palot saattavat laajeta hätätilatasolle lähitunteina. Lehden mukaan osavaltion pääministeri Gladys Berejiklian on kehottamut ihmisiä jättämään kotinsa ennen kuin on liian myöhäistä.

Sääennuste (siirryt toiseen palveluun) lupaa paloalueelle noin 37 asteen kuumuutta.

Pensaspalot ovat polttaneet maata jo kolminkertaisesti viime vuoden samaan jaksoon verrattuna.

Lähteet: Afp, Reuters