Tiedätkö, mitä navetassa oikeasti tapahtuu? Seuraa tästä 360-lähetystä suoraan suomalaiselta lypsytilalta

Maidosta, maitotuotteista ja toisaalta maidontuottajien talousvaikeuksista on keskusteltu viime aikoina paljon. Yle näyttää nyt, millaista on arki tavallisessa suomalaisessa navetassa.

Yle lähettää tässä jutussa suoraa kuvaa navetasta torstaista 28. marraskuuta seuraavan viikon tiistaihin saakka. Käytössä on kaksi 360 astetta kuvaavaa kameraa, joiden kuvakulmaa voi itse säädellä. Lisäksi kolmas striimi näyttää lypsyrobotin toimintaa. Suoraa kuvaa näet alempana tässä jutussa.

Kamerat ovat Markus Heikkisen Mustola-nimisen tilan navetassa. Navetta on Kainuun Puolangalla, samalla vaaralla Paljakan laskettelukeskuksen kanssa. Vuonna 2012 valmistuneessa navetassa on yli 70 lehmää, eli tila on noin kaksi kertaa nykyistä keskiarvoa suurempi.

Yle on vienyt paikalle kuvaustekniikkaa, mutta muuten navetassa näyttää samalta kuin silloin kun Yle kävi tutustumassa siihen ensi kerran kuvauspaikkaa etsiessään. Myös navetan toiminta on kuvausaikana samaa kuin muutenkin arkisin.

Näet siis lähetyksessä, mitä lehmät tekevät pitkin päivää ja yötä, kuinka lypsyrobotti toimii, miten lehmiä ruokitaan. Näet, kuinka automaattinen rapsutuskone aiheuttaa päivittäin jonoutumista, kun lehmät käyttävät sitä arvojärjestyksessä. Lisäksi odotamme Lana ja Lupaus-nimisten lehmien poikivan striimauksen aikana. Poikivat lehmät ovat holstein-rotua ja hyvin samannäköisiä. Lana on hieman vaaleampiselkäinen, Lupauksella selässä on mustaa enemmän.

Huomautus: navetan tapahtumat näytetään suorana, joten esimerkiksi synnytys saattaa olla liian voimakasta materiaalia kaikkein herkimmille.

Tästä pääset vasikkalaan, jossa myös viimeisillään raskaana olevat lehmät odottavat poikimista.

Tästä pääset katsomaan pihatossa asuvien lehmien elämää.

Tästä näet lypsyrobotin toimintaa tarkemmin. Kuvaa ei voi liikutella.

Ohjeet 360-kuvan seuraamiseen Klikkaa kuvaa aloittaaksesi suora. Kuvaa voi liikuttaa joko hiiren avulla tai mobiililaitteella sormin tai laitetta liikuttamalla.

Kuvan laatua voi muuttaa hammasrattaasta.

Voit valita kolmesta striimistä: yksi kuvaa aikuisten lehmien touhuja, toinen kuvaa vasikoita ja synnyttävää lehmää. Kolmannesta näet lypsyrobotin toiminnan läheltä.

Tallennetta voi myös kelata joitain tunteja taaksepäin.

Markus Heikkinen on nyt 30-vuotias. Hän siirtyi isännäksi 21-vuotiaana, kun kotitilan vanha navetta paloi 2011. Palon jälkeen tilalle rakennettiin nykyinen navetta. Heikkinen on jo viides saman suvun isäntä Mustolassa.

Mustolan maitotilalla työskentelee 1–2 ulkopuolista työntekijää sekä robotteja, jotka hoitavat lypsyn, ruokinnan ja lannanpoiston. Työn luonne on muuttunut sukupolvessa raskaasta fyysisestä työstä tietotyöpainotteiseksi. Ulkopuolisten työntekijöiden ansiosta Heikkinen ehtii harrastamaan maastopyöräilyä, moottorikelkkailua, laskettelua ja matkustamista.

Tilalla on valmiina suunnitelmat investoida toiseen lypsyrobottiin ja lehmiin, eli käytännössä kaksinkertaistaa lehmämäärä. Kannattavuus on kuitenkin nyt niin heikko, ettei suunnitelmia laiteta käytäntöön ennen tilanteen selviämistä.

Onko Heikkisen tila iso vai pieni?

Vaikka Heikkisen navetta on iso, puolankalaiseksi navetaksi se on keskikokoinen, sanoo asiantuntija Minna Tanner Pro Agria Itä-Suomesta.

– Tämä on Kainuun maitopitäjä ja valtakunnallisestikin maidontuotanto on merkittävää.

Tilan kokoluokka on kuitenkin nopeasti painumassa keskiarvoon – uudet suomalaiset navetat ovat samankokoisia tai suurempia. Keskimääräisen maitotilan eläinmäärät ja viljelyala ovat reilusti kaksinkertaistuneet 2000-luvulla.

Tanner arvioi, että jos nykyaikaisen navetan perustaisi alusta alkaen, investointi voisi olla noin 3 miljoonaa euroa. Noin miljoona euroa maksavan navetan lisäksi rahaa tarvittaisiin eläimiin, peltoon, koneistukseen ja infrastruktuuriin – mutta niiden hinta riippuu niin monesta tekijästä, ettei tarkkaa hintaa voi yleisellä tasolla laskea.

Kainuussa on nyt jo neljä navettaa, joissa on yli 250 lehmää. Koko Suomessa näin suuria navetoita on Maataloustuottajien keskusliiton arvion mukaan noin 30. Suomen suurimmissa navetoissa on yli 600 lehmää.

Maitotilojen talous kuralla jo pitkään

Maitotilojen kannattavuus on ollut heikkoa koko 2000-luvun. Tilojen määrä on pienentynyt rajusti – kun vuonna 2000 maitotiloja oli lähes 20 000, tämän vuoden elokuussa niitä oli enää alle 6000.

Kuitenkin jäljelle jääneiden tilojen keskikoko on noussut niin, että maidontuotannon kokonaismäärä (siirryt toiseen palveluun) (Luonnonvarakeskus) ei ole juuri laskenut. Maitoa tuotetaan Suomessa lähes 2,3 miljardia litraa vuosittain. Se on noin 2 prosenttia koko EU:n maidontuotannosta.

Maitotilojen määrä on pudonnut 2000-luvulla neljännekseen, mutta maidon tuotanto ei juurikaan ole laskenut. Huomaa, että tilamäärän kertovassa taulukossa vaaleamman sininen osa on ennuste. Grafiikka: Mikko Airikka

2014 talous heikkeni erityisen nopeasti. Syynä oli tilojen ulkopuoliset muutokset maitomarkkinoilla: Venäjän valtasi Krimin vuonna 2014, ja sitä seuranneista pakotteista ja vastapakotteista aiheutui raju idänkaupan lasku, joka iski voimakkaasti juuri maitotuotteiden vientiin. Neljännes maitotuoteviennistä hävisi. Lisäksi vuonna 2015 maitokiintiöt poistuivat koko EU-alueelta, mistä seurasi tuotannon nousu ja hintojen lasku.

Luvuissa on huomioitava, että ne ovat keskiarvoja. Kuitenkaan taloudellisesti paraiten pärjänneidenkään maitotilojen talous ei viime vuonna ole yltänyt tavoitteisiin. Vuonna 2019 laskennallinen palkkavaatimus on 16,5 euroa tunnille ja korkovaatimus 2,95 prosenttia. Grafiikka: Mikko Airikka

Yllä olevassa grafiikassa näkyy, miten maitotilojen keskimääräinen eläinmäärä ja peltoala kääntyisi laskuun vuoden 2019 ennusteessa. Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Arto Latukka kuitenkin sanoo, että lopullinen vuoden 2019 tilakoko selviää vasta vuoden 2020 marraskuussa. Hän ei usko, että tilakokoon kasvu pysähtyy.

Maataloustuottajien keskusliiton maitoasiamies Marjukka Manninen kertoo, että mikäli notkahdus on todellinen, siihen on useita syitä. Heikon tuottajahinnan lisäksi muun muassa rahoituksen tiukentuminen heikentää investointihaluja. Lisäksi vanhojen viljelijöiden luopumistuen päättyminen lisäsi sukupolvenvaihdoksia vielä voimassa ollessaan.

Suurin syy hänestä on näkymien sumuisuus, koska investoinnit tehdään kymmeniksi vuosiksi.

– EU:n yhteinen maatalouspolitiikka on uudistuksen alla, joten ei tiedetä tarkkaan maatalouspolitiikan sisältöä seuraaviksi vuosiksi. Se vähentää nyt investointihalukkuutta.

Huolimatta koon kasvusta keskimääräisen maitotilan talous ei ole juuri kohentunut, pikemminkin päinvastoin. Yrittäjävoitto on sukeltanut yhä syvemmälle pakkasen puolelle.

Jotta yrittäjävoittoa jäisi, tulisi tilan saada kolme talousasiaa kuntoon. Ensinnäkin kustannukset pitää saada peitettyä, toiseksi viljelijän tulisi saada tehdylle työtunnille palkka ja kolmanneksi tilaan sitoutuneelle pääomalle korkoa.

**Lue lisää: **Näin suomalaiset käyttävät maitotuotteita: Maitolasit häviävät ruokapöydistä, juustoa popsitaan enemmän kuin koskaan