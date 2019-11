Taistelu Berliinistä – kotikadulla lentävät kivet ja päiväkoti on pakkomuuton edessä

Arkea maailmalta: Olemmeko me uusina tulokkaina syyllisiä korkeisiin vuokriin ja lapsen päiväkodin muuttoon? kysyy Eurooppa-kirjeenvaihtaja Suvi Turtiainen

BerliiniPäiväkodista tuli sähköpostia otsikolla HUOMIO! TÄRKEÄÄ! KRIISITAPAAMINEN – KAIKKIEN ON OSALLISTUTTAVA!

Kun otsikko kirjoitetaan kapitaaleilla ja huutomerkeillä, on selvää, ettei aiheena ole täit ja enterorokkoepidemia. Päiväkoti oli kohdannut berliiniläisen perusongelman: vuokrankorotuksen, johon ei ole enää varaa. On etsittävä uudet tilat.

Muurin murtumisen jälkeen Berliinin vuokrat pysyivät pitkään edullisina. Viimeisen kymmenen vuoden aikana vuokrat ovat nousseet huimasti. Vuokrat ovat kallistuneet vuoteen 2008 verrattuna yli sata prosenttia (siirryt toiseen palveluun) eli hinnat ovat käytännössä kaksinkertaistuneet.

Syy on selvä. Berliiniin on muuttanut viimeisen vuosikymmenen aikana 400 000 uutta asukasta. Väkiluku alkaa lähennellä 3,8 miljoonaa. Rakentaminen ei ole pysynyt tahdissa.

Aiemmin poliittisena ja kulttuuripääkaupunkina tunnettu Berliini houkuttelee nyt teknologiafirmoja ja erityisesti nousevia start up -yrittäjiä. Muutos tuo mukanaan it-alan nomadeja ja muita hyvätuloisia, joilla on varaa uusiin, korkeisiin vuokriin.

Pelkona on, että Berliini on muiden suurkaupunkien tavoin karkaamassa liian kalliiksi pienituloisille.

Kyse ei ole vain vuokrista. Berliinin koko luonne on murroksessa.

Rosoa ja rähjäisyyttä on aiempaa vähemmän ja kauppakeskuksia enemmän. Päiväkodin luona eräs vanhemmista puuskahti, että näihinkin tiloihin tulee tilalle varmaan taas yksi joogastudio, kun päiväkodilla ei ole niihin enää varaa. Lattekahvila on jo seinänaapurina.

Käynnissä on taistelu siitä, kenen Berliini voittaa.

Asun perheeni kanssa alueella, jossa tämä taistelu kaupunkitilasta on kirjaimellisesti taistelua. Naapuritalomme on yksi Berliinin vallatuista taloista, joissa majailee väkivaltaan valmiita vasemmistoaktivisteja.

Jälleen viikko sitten lauantaina kotimme yllä pörräsi poliisihelikopteri, kun mieltään osoittaneet vasemmistoradikaalit kivittivät poliisia ja tuhosivat autoja. Erityisesti kaupalliset yhteiskäyttöautot ja kalliit automerkit otettiin kohteeksi. Useita poliiseja loukkaantui.

Viesti on se, ettei Berliinistä haluta vain rikkaiden kaupunkia. Aktivistien mielestä vallatut kaupunkitilat pitäisi säilyttää vaurastumisesta huolimatta.

Mielenosoitus kaupunginosan keskiluokkaistumista vastaan Berliinin Rigaer Strassella vappuna 2019. Omer Messinger / EPA

Vallatut talot ovat olleet osa Berliinin erityisyyttä, mutta lisääntynyt väkivalta koettelee naapuruston ja paikallispoliitikkojen kärsivällisyyttä. Kun keinona on väkivalta, taistelu vallattujen tilojen puolesta on kääntynyt itseään vastaan.

Samaan aikaan poliitikot ovat jo tehneet yhden radikaalin päätöksen, jolla yritetään turvata kohtuuhintainen asuminen Berliinissä. Viime kuussa kaupunki päätti jäädyttää (siirryt toiseen palveluun) vuokrat viideksi vuodeksi. Vuokralaiset ovat myös oikeutettuja vaatimaan vuokranalennuksia tietyin ehdoin.

Päätöstä on myös arvosteltu, sillä kriitikoiden mukaan vuokrien jäädytys voi vähentää rakentamista. Se saattaa osaltaan vaikeuttaa kohtuuhintaista asumista tulevaisuudessa.

Päiväkotiamme vuokrien jäädytys ei koske, sillä se on vuokralla liiketilassa. Koska kyse on vanhempainyhdistyksen pyörittämästä päiväkodista, on vanhempien asia päättää muutosta. Kalliimpaan vuokraan ei ole varaa, sillä päiväkodin rahoitus tulee kaupungilta.

Edessä on todennäköisesti muutto syrjään, pois keskeltä suosittua asuinaluetta.

Omat tunteeni asiasta ovat ristiriitaisia. Berliini ei olisi Berliini ilman uusien tulokkaiden katkeamatonta virtaa ja jatkuvaa muutosta. Mutta samalla olemme asuntopulaa pahentavia kaupunkiinmuuttajia ja osa kehitystä, joka pakottaa lapsemme päiväkodin muuttamaan.