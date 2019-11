Seinäjoen markkinointitempaus: Joulupukki voisi muuttaa Pohjanmaalle, poroparkki on jo valmiina – Lapissa ei suostuta: "Koti pysyy Rovaniemellä"

View this post on Instagram

Seinäjoella on tilaa kaikelle hyvälle - siis tietysti myös joulupukille. Siksi olemmekin kutsuneet pukin valmistautumaan jouluun Seinäjoelta käsin. Että miksikö? Tietysti siksi, että meiltä löytyy lähes 600 liikettä lahjahankintoihin, kätevät kulkuyhteydet kaikkialle ja nyt myös pukin oma poroparkki. Tervetuloa joulupukki! www.tilaajoulupukille.fi #tilaajoulupukille #avaruudenpääkaupunki #seinäjoki #visitseinäjoki