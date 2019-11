Vanhat terveyskeskukset ovat rapautumassa käyttökelvottomiksi – kunnat pallottelevat korjausvastuuta, kun uutta sotea ei kuulu

Kun Lahti ja Nastola yhdistyivät kolme vuotta sitten, liitossopimuksessa luvattiin peruskorjata Nastolan terveysasema vuosina 2017–2018. Kuntaliitoksen jälkeen Lahden kaupunki päätti, ettei huonokuntoista terveysasemaa kannata edes korjata vaan rakentaa uusi.

Kukaan ei ole kuitenkaan ryhtynyt toimeen, vaan nastolalaiset sinnittelevät yhä sisäilmaongelmaisessa rakennuksessa.

Terveysaseman kunto on hyvin Lahden tilakeskuksen johtajan Jouni Arolan tiedossa.

– Rakenteet ja talotekniikka ovat jo ohittaneet elinkaarensa pään. Talo on jatkoajalla.

Päijät-Häme siirsi sotepalveluiden järjestämisvastuun kunnilta maakunnalle ennakoiden Sipilän hallituksen maakuntasotea. Soteuudistuksessa kiinteistöjen piti siirtyä valtakunnalliselle Maakuntien tilakeskus Oy:lle, kunhan hallitus olisi saanut tarvittavat lait päätökseen.

Sote kuitenkin kaatui ja samalla kiinteistöt jäivät edelleen talousvaikeuksien kanssa kamppaileville kunnille. Huonokuntoisia sote-kiinteistöjä on lähes joka kunnassa (siirryt toiseen palveluun) (Rakennuslehti).

Nastolan terveysasema on tyypillinen 1970-luvun rakennus. Käytävät ovat kapeat ja eriväriset, keltaiset, vihreät ja oranssit. Huoneisiin on tuotu puhdasta ilmaa puhaltavat laitteet. Seinän ja ikkunan liitoksia on tiivistetty, jotta työntekijät ja asiakkaat voivat oleskella tiloissa. Muutenkaan talotekniikka ei ole nykypäivän vaatimusten tasolla. Kuinka lähellä käyttökieltoa terveysasema on?

– Jos vuosia kestää ennen kuin ratkaisu saadaan, riski on aina suurempi, Arola muotoilee.

Terveysaseman käyttöikää on pitkitetty erilaisilla konsteilla. Marjo Pirilä / Yle

Vuodet voivat vierähtää, sillä uuden terveysaseman rakentaminen otti takapakkia viikko sitten, kun Lahden kaupunginhallitus päätti, ettei se ryhdy toteuttamaan rakennushanketta. Kaupungin näkemyksen mukaan asia kuuluu Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymälle, jolla on nyt järjestämisvastuu palveluista.

– Terveyskeskukseen ei ole tulossa yhtään kaupungin omaa tilaa, vaan kaikki on pelkästään sote-käyttöön. Hyvinvointiyhtymä voi siten järjestää siellä palvelut haluamallaan tavalla, sanoo kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sirkku Hildén (sd.).

Hollola rakentaa omalla rahallaan sotekeskuksen

Hyvinvointiyhtymä on parhaillaan tiivistämässä palveluverkkoaan, koska se yrittää saada kustannuksiaan kuriin. Nastolaan on suunniteltu laajan palvelun terveysasemaa. Yhtymä haluaa terveysasemat kaikkien päijäthämäläisten käyttöön kuntarajasta riippumatta.

Siksi Lahti katsoo, ettei sen tarvitse olla yksin rahoittamassa rakentamista. Kaupunki haluaa, että kaikki hyvinvointiyhtymän omistajakunnat osallistuvat hankkeeseen omalla rahoitusosuudellaan.

Eri asia on se, haluavatko muut kunnat rahoittaa toisen kunnan terveysasemaa samalla, kun oman kunnan terveyspalveluita saatetaan karsia.

Päijät-Hämeen länsilaidalla Hollolassa kunta rakentaa omalla kustannuksellaan sotekeskuksen. Kustannusarvio on 14 miljoonaa euroa.

– Me emme voi enää odottaa. Nykyisen terveyskeskuksen sisäilmaongelmat ovat sitä luokkaa, että meidän on pakko tehdä ratkaisuja, sanoo kunnanjohtaja Päivi Rahkonen.

Hollolan kunnanjohtaja Päivi Rahkonen on tuskastunut valtakunnallisen soten vatvomiseen. Hollola ei jää odottelemaan, vaan rakennuttaa tälle tontille uuden sotekeskuksen. Marjo Pirilä / Yle

Rahkosen mukaan päättäjiä hämmentää, että oman investoinnin lisäksi Hollolan pitäisi osallistua myös Nastolan terveysaseman rahoittamiseen hyvinvointiyhtymän jäsenkuntana.

– Tämä on niin periaatteellinen asia, että siihen on saatava kuntien yhteinen näkemys.

Jos kyse olisi vain Nastolan terveysaseman rahoittamisesta, kunnat alkaisivat todennäköisesti harata vastaan. Mutta jos kunnat pääsisivät samalla eroon myös omista sote-kiinteistöistään, on ajatus houkuttelevampi. Rahkosen mukaan kunnat nyt neuvottelevat, voisivatko kaikki sote-kiinteistöt siirtyä yhtymän vastuulle.

– Kyllä siinä tietty logiikka olisi. Koska kuntayhtymä vastaa kuntien palveluista, olisi tietenkin loogista, että se vastaisi myös toimitiloista, sanoo Rahkonen.

Hyvinvointiyhtymä taiteilee oman taloutensa kanssa

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymälle kuntien suunnitelmat tulevat huonoon aikaan. Yhtymä on juuri saanut päätökseen raskaat yt-neuvottelut talouden saamiseksi tasapainoon. Lisäksi se on aloittanut itse jättimäisen urakan Päijät-Hämeen keskussairaalan saneeraamiseksi.

– Kiinteistömassan siirtäminen yhtymän vastuulle on iso asia, sillä sitä on paljon, sanoo toimitusjohtaja Marina Erhola.

Erholan mielestä ei ole mitään mieltä siirtää yhtymälle tiloja, joita se ei tarvitse.

– Emme me mitään epäkurantteja kiinteistöjä halua. Eikä sekään ole tietysti hyvä, että kunnat investoivat itse epätarkoituksenmukaisiin tiloihin.

Yhtymä haluaa käydä ensin läpi Päijät-Hämeen palveluverkon ja sopeuttaa tilat toimintaan eikä päinvastoin. Joka kunnassa ei tulevaisuudessa ole enää yhtä laajaa palveluvalikoimaa vaan osa palveluista keskitetään isompiin yksiköihin.

Nastolalaiset joutuvat odottamaan, kun Päijät-Hämeen kunnan neuvottelevat keskenään sotekiinteistöjen kohtalosta. Marjo Pirilä / Yle

Lahden kaupunki on vaatinut yhtymältä talouden tasapainotusta. Miten tähän ajatukseen sopii valtavan kiinteistömassan siirtäminen yhtymän kontolle?

– On totta, että sote-kiinteistöt ovat usein huonokuntoisia ja hyvinvointiyhtymä ei niitä mielellään edes ottaisi. Samoista kuntien rahoista on kuitenkin kyse, sanoo Lahden kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sirkku Hildén.

Nastolan terveysaseman remonttiin ei vain tunnu rahoja löytyvän. Yhtymän budjetin talousraameista oli sovittu jo paljon ennen kuin Lahti päätti vetäytyä vetovastuusta.

– Ensi vuoden budjetissa ei ole minkäänlaista rahaa varattu uudelle Nastolan terveysasemalle. Mutta jos kunnat haluavat uusia investointeja, voidaan se tehdä muutostalousarviolla, sanoo yhtymän Erhola.

Uudet investoinnit tarkoittavat myös uusia kuluja yhtymälle. Silloin kulut ovat taas vaarassa karata ja juuri sitä Lahden kaupunki on halunnut suitsia.