Australian paloalueilla valmistaudutaan vaikeaan yöhön – lämpötila laski kymmenen astetta kymmenessä minuutissa ja nostatti tuulia

Uuden Etelä-Walesin alueella noin 20 metrin sekuntinopeudella puhaltavat tuulet ovat lisänneet tulen voimaa tiistain kääntyessä yöksi itäisessä Australiass.a. Sääolojen ennustetaan huononevan tiistain ja keskiviikon välisenä yönä.

Lämpötila putosi kymmenessä minuutissa saman verran asteina ja voimistunut tuuli vahvisti entuudestaan palorintamaa. Enimmillään lämpöä oli lähes 40 astetta.

The Sydney Morning Herald-lehti kertoi (siirryt toiseen palveluun), että tuli on tuhonnut yli 170 rakennusta.

600 koulua on suljettu. Kaksi koulurakennusta on tuhoutunut ja yhdeksän koulua on evakuoitu. Palot ovat vaatineet ainakin neljän ihmisen hengen.

Sydneyssä sankkaa savua

Kymmenettuhannet Sydneyn lähikaupunkien asukkaat ovat hakeutuneet tilapäissuojiin tulen tieltä.. Alueelle on julistettu hätätila pensaspalojen vuoksi.

Myös suur-Sydneyssä erityisesti hengitysteiden sairauksista kärsiviä kaupunkilaisia pysymään sisätiloissa savun vuoksi.

Osa Sydneyn pohjoisista esikaupunkialueista on saanut vaaleanpunaisen sävyn, kun maastoon on pudotettu ilmasta värillistä sammutuskemikaalia, joka on värjännyt rakennuksia ja ajoneuvoja.

Pätsi väistyy ensi viikolla?

Ainakin neljä palomiestä on saanut vammoja sammutustöissä. Osa yksittäisistä paloista on kooltaan suuria. Esimerkiksi Coffs Harbourin alueella tuli on tuhoisaa noin 150 000 hehtaarin alueella.

Pelastusviranomaisten mukaan tilanteen arvioidaan Uudessa Etelä-Walesissa helpottavan ensi viikon alussa.

Kuiva ja kuuma sää kuitenkin jatkuu, sillä kesäkausi on alkamassa. Pensaspalot ovat Australian kuumien kesien yleinen vitsaus, mutta tänä keväänä palot ovat poikkeuksellisen rajuja kolmen kuivan vuoden jälkeen Uuden Etelä-Walesin lisäksi erityisesti Queenslandissa.

Lähteet: Afp, Reuters