Suu- ja leukakirurgi pitää sähköpotkulautojen talvikäyttöä uhkarohkeana - kasvojen korjaus voi kestää pari vuotta

Sähköpotkulauta saattaa viedä määränpään sijaan sairaalaan. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin on saapunut kesän ja syksyn aikana kymmenittäin potilaita, jotka ovat törmäilleet sähköpotkulaudalla. Samanlaista viestiä kuuluu myös Turun ja Tampereen sairaanhoitopiireistä.

Suu- ja leukakirurgiaan erikoistunut hammaslääkäri Esa Färkkilä HUSista kertoi Radio Suomen Päivä -ohjelmassa, että tietoon on tullut kymmeniä onnettomuuksia, joissa seurauksena on kasvo-, hammas- tai aivovammoja. Usein etupyörä on ottanut kiinni raitiovaunukiskoon tai kiveen.

– Kun sähköpotkulautoja käytetään ensimmäisiä kertoja, kyseessä voi olla päähänpisto ravintolaillan jälkeen. Jos ei osata arvioida nopeutta, ollaan ehkä humalassa, voi olla pimeää eikä kypärää ole käytössä, loukkaantumisen riski lisääntyy.

Vakavimmin loukkaantuneet ovat saaneet kasvovammoja ja laajoja hammasvammoja. Lisäksi on tapahtunut yksittäisiä pään alueen vammoja.

– Silloin puhutaan aivovammoista.

Färkkilän mukaan osa potilaista on saanut pieniä hammasvammoja, osalta on murtunut useita hampaita. Osa on saanut lisäksi kasvoluun murtumia.

Vakavimmissa tapauksissa leuat ja purenta rakennetaan uudestaan. Jos potilas menettää luuosia, korjaaminen tapahtuu luusiirtellä. Luusiirteeseen rakennetaan implantit ja niihin rakenetaan hampaat. Luuta voidaan ottaa potilaan kasvoista tai lonkasta. Kansainvälisesti käytetään myös vainajien luuta.

– Voi olla, että tarvitaan kolme tai neljä eri toimenpidettä. Kokonaisuudessaan korjaus saattaa kestää pari vuotta.

Esa Färkkilä pitää uhkarohkeana sähköpotkulautojen käyttämistä liukkaalla ja lumella.

"Humalassa ei pidä käyttää meidän tuotettamme"

Sähköpotkulautoja markkinoivan Voin markkinointipäällikkö Mathias Soini korostaa, että turvallisuus on yrityksen ykkösprioriteetti ja että lautojen nopeus on rajoitettu 20 kilometriin tunnissa.

– Meille on tärkeää, että kuluttajat tietävät, miten käyttää palvelua turvallisella tavalla.

Soini sanoo, että huonolla kelillä he saavat potkulaudat pois liikenteestä muutamassa minuutissa ja logistiikkayrityksen avulla laudat saadaan pois kaduilta tunneissa. Soinin mukaan sähköpotkulaudat otettiin viime viikonlopuksi pois Tampereen kaduilta, koska Tampereen kaupunki halusi suolata tiet.

Pikkujouluaikana sähköpotkulaudan käyttö voi houkuttaa. Miten Voi varautuu riskeihin?

– Humalassa ei missään nimessä pidä käyttää meidän tuotettamme. Me voimme logistiikkayritysten avulla huolehtia siitä, ettei lautoja viedä alueille, joissa on paljon baareja. Jos on liukasta ja yöpakkasia, laudat voidaan deaktivoida napin painalluksella pois liikenteessä.

Voilla on yli neljä miljoonaa käyttäjää eri puolilla Eurooppaa.

