Analyysi: Uusnatsit puuhaavat taas itsenäisyyspäivän marssia Helsinkiin – ja on hyvin mahdollista, että poliisi turvaa sen jälleen kerran

PVL on järjestänyt kaksi itsenäisyyspäivän kulkuetta nimellä "Kohti vapautta!". Tänä vuonna kulkueen järjestää samanniminen liike, sillä PVL on väliaikaisessa toimintakiellossa.

PVL on järjestänyt kaksi itsenäisyyspäivän kulkuetta nimellä "Kohti vapautta!". Tänä vuonna kulkueen järjestää samanniminen liike, sillä PVL on väliaikaisessa toimintakiellossa. Jyrki Lyytikkä / Yle

Moni suomalainen kiitti keväällä korkeinta oikeutta, kun se määräsi Pohjoismaisen vastarintaliikkeen (PVL) kielletyksi. Toimintakielto on toistaiseksi väliaikainen, mutta astui voimaan välittömästi.

Uusnatsit eivät kuitenkaan luovuttaneet. Kuluneen vuoden aikana kaduille on astunut uusi kansallissosialistinen liike: Kohti vapautta.

Kohti vapautta kuvailee itseään "itsenäiseksi organisaatioksi", joka ei ole jatkumoa lakkautetulle PVL:lle.

Uskoo ken tahtoo.

Kohti vapautta on PVL:n tapaan avoimen kansallissosialistinen liike. Sen toiminta on samanlaista kuin PVL:n, eli mielenosoituksia, propagandamateriaalin levittämistä ja kamppailulajien harrastamista. Näihin tapahtumiin osallistuu PVL:n keskeisiä jäseniä. Kohti vapautta kirjoittaa toiminnastaan PVL:n tapaan "aktivismiraportteja", jotka se julkaisee PVL:n sivuja muistuttaville sivuilleen. Ja luonnollisesti PVL julkaisee raportit omilla sivuillaan, joista PVL on oikeuden päätöksen jälkeen riisunut vanhat tunnuksensa.

Kansallissosialistisen Kohti vapautta! -liikkeen logossa voi nähdä Tursaansydämen, joka on vanha suomalainen symboli. Tai sitten uusnatsien hakaristin. kuvakaappaus kohtivapautta-sivustolta

Mitä ilmeisimmin Kohti vapautta on siis sama vanha PVL uudessa paketissa. Tässä tapauksessa PVL kiertää saamaansa toimintakieltoa yksinkertaisella ulkoasun päivityksellä.

Viimeksi liike heilutti lippujaan ja jakoi esitteitään Helsingissä lauantaina. Tempaus ajoitettiin kristalliyön – Saksassa 1938 juutalaisiin kohdistuneen väkivallan aallon – vuosipäivälle. Samaan aikaan Helsingin ja muiden pohjoismaisten kaupunkien katukuvaan ilmestyi juutalaisvastaisia tarroja (siirryt toiseen palveluun).

Kohti vapautta aikoo myös järjestää itsenäisyyspäivänä Helsingissä kulkueen, joka jatkaa PVL:n vuosien 2017 ja 2018 kulkueiden perinnettä. Kohti vapautta olikin alun perin nimi, jolla PVL kutsui kulkueitaan.

Poliisia on viime vuosina kritisoitu siitä, että se turvaa uusnatsien marssimisen Suomen kaduilla. Poliisi perustelee toimintaansa sillä, että kansalaisten vapaus kokoontua ja osoittaa mieltään on vapaan demokratian perusoikeuksia. Poliisi voi rajoittaa mielenosoituksia esimerkiksi takavarikoimalla hakaristiliput, mutta se ei käytännössä ikinä estä mielenosoituksia pelkästään mielenosoittajien ideologian perusteella.

Paineinen tilanne näytti ratkeavan PVL:n toimintakiellon myötä. Poliisi voi tulkita PVL:n kulkueen laittoman yhdistystoiminnan harjoittamiseksi ja estää tapahtuman tällä perusteella.

Nyt käsillä on monimutkaisempi kysymys: voiko Kohti vapautta -liikkeen kulkuetta pitää PVL:n toimintana, ja siten myös laittoman yhdistystoiminnan harjoittamisena?

Äärioikeistoa seuraavat ovat arvostelleet poliisia siitä, ettei se ymmärrä Kohti vapautta -liikkeen olevan käytännössä PVL valeasussa.

Poliisi on kuitenkin tilanteen tasalla.

Keskusrikospoliisi aloitti jo keväällä rikostutkinnan, joka käsittelee sitä, onko Kohti vapautta -liikkeen toiminta käytännössä PVL:n toiminnan jatkamista. Myös Helsingin lauantain tilaisuudesta on aloitettu rikostutkinta, joka on siirretty KRP:n aloittamaan rikosepäilykokonaisuuteen.

Mahdollinen oikeusprosessi ja Kohti vapautta -liikkeen toimintakielto tapahtuu joskus tulevaisuudessa. Meneillään oleva esitutkinta ei siis anna poliisille toimintaohjetta itsenäisyyspäivän kulkuetta varten.

Poliisin johto-organisaatio Poliisihallitus on laatinut poliisilaitoksille ohjeistuksen sen varalle, jos PVL jatkaa toimintaansa uuden liikkeen nimissä. Ohjeen mukaan "yleisen kokouksen keskeyttäminen ja viime kädessä päättäminen voivat tulla kyseeseen, jos yleinen kokous on tosiasiassa lakkautetun tai väliaikaiseen toimintakieltoon määrätyn yhdistyksen toimintaa".

Siis voi ja jos. Ohje jättää tulkinnanvaraa, ja tämä tulkinta on paikallisen poliisilaitoksen tehtävä.

Olen kuluvan viikon koittanut saada Helsingin poliisilta vastausta siihen, miten poliisi aikoo toimi Kohti vapautta -liikkeen itsenäisyyspäivän kulkueen suhteen. Vastaus on tällä hetkellä se, että "asiasta tiedotetaan lähempänä itsenäisyyspäivää".

Vaikuttaa siis siltä, että Helsingin poliisi pohtii linjaustaan. Jos linja jatkuu entisellään, uusnatsit marssivat jälleen pääkaupungissa itsenäisyyspäivänä.

Se todennäköisesti herättäisi tyrmistystä osassa kansaa. Mahdollisesti myös voimakasta kritiikkiä vihervasemmistolaista hallitusta kohtaan, joka sallii natsimarssit vahtivuorollaan.

Kulkue asettaisi myös Suomen oikeuslaitoksen naurunalaiseksi. Suuren porun ja kohinan päätteeksi uusnatsit yksinkertaisesti vaihtavat vaatteita ja jatkavat entiseen tapaan.

Ehkä opetus onkin se, että kansallissosialismin kaltaista aatetta ei kitketä yhdistyksiä lakkauttamalla.