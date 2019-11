Britannian työväenpuolue joutui kyber-iskun kohteeksi

Iskun tekijää ei ole vielä paikallistettu, mutta epäilyksiä on.

Britannian työväenpuolueen tietokonejärjestelmiä vastaan tehtiin tänään päivällä kyber-isku.

Kyseessä oli niinsanottu DDoS-hyökkäys, jossa palvelimelle syötetään valtava määrä viestiliikennettä tarkoituksena ylikuormittaa ja siten kaataa palvelin.

Puolueen mukaan hyökkäys oli voimakas, mutta puolueen tietojärjestelmät kestivät sen. Minkäänlaista tietomurtoa ei tiettävästi tapahtunut.

Yleisradioyhtiö BBC:n turvallisuusasiantuntijan mukaan kyse oli melko vaatimattomasta hyökkäysyrityksestä. Puolue teki tapahtumasta ilmoituksen Britannian kyberturvallisuuskeskukselle. Se ei kuitenkaan nähnyt tarvetta vastatoimille.

Puolue kertoi, että hyökkäys hidasti jonkin verran sen vaalikampanjatoimintaa. Britanniassa käydään paraikaa vaalikampanjaa, koska maassa pidetään parlamenttivaalit 12. joulukuuta.

BBC kertoo (siirryt toiseen palveluun) saaneensa puoluelähteistä tiedon, jonka mukaan hyökkäys olisi paikallistettu Venäjällä ja Brasiliassa sijaitseviin tietokoneisiin. BBC:n asiantuntija huomauttaa kuitenkin, ettei hyökkäystä voida yhdistää mihinkään valtiolliseen tahoon.

Britannian turvallisuuselimet ovat varoittaneet, että Venäjä ja muut valtiot saattavat yrittää häiritä vaaleja kyberhyökkäyksillä tai levittämällä sosiaalisessa mediassa häiritseviä viestejä.

Työväenpuolueen puheenjohtaja Jeremy Corbyn totesi olevansa huolestunut vaalikampanjan puolesta.

– Jos tämä on merkki siitä, mitä vaaleista on odotettavissa, olen hyvin hermostunut, koska kyberhyökkäys vaaleihin valmistautuvaa puoluetta vastaan on epäilyttävää ja antaa aihetta huoleen, hän lausui.

Lähteet: Reuters