Katso suorana klo 9.40: Seinäjoen Ideaparkin nelipäiväisiin avajaisiin odotetaan 100 000 kävijää – "Se on varsin maltillinen arvio"

Seinäjoen Ideapark on kolmas Ideapark Suomessa. Sen oville alkoi kerääntyä jonoa reilusti ennen aukeamista.

Seinäjoen Ideaparkin nelipäiväisten avajaisten odotetaan houkuttelevan paikalle 100 000 kävijää. Ensimmäisen päivän eli torstain kävijämääräksi ennakoidaan jopa 50 000.

– Se on varsin maltillinen arvio, sanoo kauppakeskuksen toimitusjohtaja Petri Häli.

Avajaisjuhlallisuudet alkavat torstaina kello 9.45. Yle tekee suoraa lähetystä kauppakeskuksesta kello 9.40 alkaen.

Liikennettä ja järjestystä valvovat kymmenet järjestyksenvalvojat ja vartijat. Viime viikolla avattu kiertoliittymä kantatieltä 67 kauppakeskukseen saattaa ennakkoarvioiden mukaan ruuhkautua avajaispäivänä.

Vuosien haave

Seinäjoen kauppakeskushanke oli vireillä vuosia. Ideaparkista ja mahdollisista muista kauppakeskusvaihtoehdoista uutisoitiin jo vuonna 2016. Keskustelu on ollut välillä kiivastakin.

Varsinainen rakentaminen alkoi keväällä 2018. 21 hehtaarin tontille raivattiin tilat ja rakennettiin tekniikka seitsemän hehtaarin kokoista kauppakeskusta varten.

Rakentajana toimineelle Lehto Tilat Oy:lle Seinäjoen Ideapark on ollut yksi yrityksen historian suurimmista hankkeista. Työntekijävahvuus on ollut tilanteesta riippuen 100-400 ammattilaista. Suunnittelua ja toteutusta on tehty osin päällekkäin.

– Haastavaa on ollut erityisesti rakentamisen nopea aikataulu, sanoo Lehdon Toimitilat-palvelualueen johtaja Jaakko Heikkilä.

Seinäjoen Ideaparkin rakentamiseen meni puolitoista vuotta.

Tuomas Henttula, Toivo Sukari ja Petri Häli olivat keskiviikkona juhlimassa Seinäjoen Ideaparkin valmistumista kutsuvierastilaisuudessa. Tuomo Rintamaa / Yle

Toivo Sukari: Paras Ideapark kaikista

Liikemies Toivo Sukarin mukaan ajatus Ideaparkista Pohjanmaalle syntyi jo 15 vuotta sitten. Projekti ei kuitenkaan ollut helppo.

– Monta nousua ja laskua on ollut tämän kauppakeskuksen ympärillä, Sukari sanoo.

Sukari toivoo, että Seinäjoen Ideapark olisi pohjalaisia yhdistävä tekijä ja toimisi linkkinä myös Seinäjoen ja Vaasan välillä.

Keskiviikkoillan kutsuvierastilaisuuden aikaan Ideaparkissa tehtiin vielä viimeistelytöitä, mutta Sukari tietää, että avajaisissa ovien auetessa kaikki on aina valmista.

– Jos ei olisi viimetinkaa, mikään ei onnistuisi, Sukari sanoo.

Ennen avajaisia kokenuttakin bisnesmiestä kuitenkin jännittää aina. Sukari kertoo olevansa lähes hämmästynyt, että maassa, jossa ei ole kahta samannimistä kauppakeskusta, on kuitenkin kolme Ideaparkia.

Uuden Ideaparkin Sukari uskoo olevan paras kolmesta. Siihen ainakin aina pyritään.

– Hyvä ei riitä mulle. Hyvä on parhaan pahin vihollinen.

Vaikutus maakuntaan jää nähtäväksi

Samalla, kun päätöksiä kauppakeskuksen toteutumisesta on Seinäjoella odotettu – ja tehty – kaupungissa on käyty keskustelua siitä, miten keskustan ulkopuolelle rakennettava kauppakeskus tulee vaikuttamaan ydinkeskustan liikkeisiin.

– Meidän näkemyksemme mukaan kauppakeskus elvyttää myös keskustaa ja koko kaupunkiseutua, uskoo Seinäjoen kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki.

Ideaparkiin odotetaan miljoonia kävijöitä vuosittain, joten Rasinmäki uskoo elinvoimaa riittävän alueen muillekin yrityksille ja hotelleille. Kauppakeskuksessa on tuhatkunta työpaikkaa, joista osaan tekijät löytyvät lähikunnista.

Kauppakeskuksen asiointisäteeksi on arveltu 100-200 kilometriä. Sen vaikutukset Seinäjoen lähialueisiin ja koko Etelä-Pohjanmaan maakuntaan jäävät nähtäväksi.

– Maakunnan kehitystä on vaikea arvioida. Uskomme kuitenkin, että keskus houkuttelee väkeä laajalta alueelta. Seinäjoen ympärillä on 1-2 tunnin säteellä lähes miljoona asukasta, Rasinmäki sanoo.

Torstaiksi valmiina

Viime kuukaudet Ideaparkissa ja sen liikkeissä on työskennellyt noin 750 rakentajaa. Loppusilauksia tehtiin vielä torstaita vasten yöllä, vaikka kutsuvierastilaisuudessa keskiviikkoiltana suurin osa tiloista olikin jo valmiina.

– Torstaiaamuna kaikki on valmista, toimitusjohtaja Petri Häli sanoo.