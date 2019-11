Alkoiko Huuhkajat menestyksen myötä kiinnostaa? Kohta on pelipäivä, lue tosifanin neuvot Liechtenstein-peliin

Huuhkajien EM-kisapaikka on kutkuttavan lähellä. Menestyksen myötä myös kannattajien määrä on kasvanut ennätyslukemiin.

Enää kaksi yötä ja Pukki tulee. Perjantaina 15.11. on "The Pelipäivä".

Suomen jalkapallomaajoukkue kohtaa Liechtensteinin Helsingin Töölössä. Jos Huuhkajat voittaa tämän ottelun, Suomi saa vihdoin EM-kisapaikan.

Liput otteluun on myyty jo aikaa sitten loppuun, stadionille kun ei mahdu kuin noin 10 000 katsojaa.

Myös "glory hunterit" toivotetaan tervetulleiksi

Niin sanotut tosifanit ovat seuranneet Huuhkajien matkaa ja kannattaneet joukkuetta niin myötä- kuin vastamäessäkin. Toiset taas ovat hypänneet fanitukseen hieman jälkijunassa ja se näkyy nyt kannattajien määrässä.

Suomen Maajoukkueen Kannattajat ry:n jäsenmäärä on tällä hetkellä ennätyslukemissa. Viime kesäkuussa jäseniä oli alle 1500 ja nyt heitä on jo komeat 4000.

Ja kun menestystä tulee heräävät tietysti myös niin sanotut glory hunterit. (siirryt toiseen palveluun) Henkilöt, jotka eivät seuraa urheilua, mutta heti menestyksen tullessa esittävät olevansa suuriakin faneja.

Mutta ei hätää, vaikka olisit menestyksen perässä juokseva glory hunter, tosifanit hyväksyvät joukkoonsa sinutkin. Huuhkajien faniyhdistyksen jäsenet nimittäin kertovat suhtautuvansa myötämielisesti kaikkiin faneihin.

Huuhkajien pitkäaikainen kannattaja Seppo Kuusinen on ollut mukana jäsentoiminnassa vuodesta 2001. Hän on päässyt todistamaan myös Huuhkajien tuskan hetkiä, mutta ei ole katkera niillekään faneille, jotka liittyvät mukaan vasta nyt.

– Kaikki ovat tervetulleita! On ihan loistavaa, että tulee paljon porukkaa mukaan fanittamaan.

Selviytymispaketti amatöörifanille

Mutta mitä sitten pitäisi tietää, jos on myöhäisherännyt jalkapallofani tai jopa kenties joidenkin matalamielisten panettelijoiden halveksima glory hunter.

Suomen Maajoukkueen Kannattajat ry:n puheenjohtaja Jussi Hartikainen neuvoo kolme tärppiä, joilla aloittelevakin Huuhkaja-fani pääsee alkuun.

Knoppitiedot

Hartikainen: “Knoppeja ei tarvitse osata. Minulle ainakin riittäisi se, että tietää Riven eli Markku Kanervan olevan valmentaja, ja että suurin piirtein tietää, kuka on Tim Sparv tai muut pelaajat. Portilla ei pidetä pääsykoetta”

Jos jo tässä vaiheessa tipahdit kärryiltä, tässä hieman tarkennusta:

Tim Sparv on Huuhkajien kapteeni ja luottopelaaja. Suomi on voittanut viimeisen kahdeksan vuoden aikana vain kaksi karsintaottelua ilman Sparvia.

Varmuuden vuoksi, jos jollain on mennyt ohi: Norwichissa pelaava Teemu Pukki on pelaaja, joka yleensä tehtailee Huuhkajien maaleja.

Ja Jari Litmanen ei pelaa enää.

Rive eli Markku Kanerva vieraili Puoli seitsemän -ohjelmassa pari viikkoa sitten, joten opetusmateriaalina voit katsoa lähetyksen Yle Areenasta.

Vaatteet

Hartikainen: “Yleensä vakiovarusteena fanilla on jonkinlainen huivi. Varsinaista pukukoodia kannattajilla ei ole. Jokainen saa pukeutua, kuten parhaaksi näkee”

Hartikaisella itsellään on päällä haastattelutilanteessa sinivalkoinen Huuhkajien fanihuivi, muuten hänen vaatetuksensa ei viesti minkäänlaisesta fanituksesta.

Kannatuslaulut

Hartikainen: “Ehkä kaikista ikonisin kannustuslaulu on Oi Suomi on. Uusia lauluja on Rivelution, mutta se on jo vähän vaikeampi. Siinä on useampi rivi sanoja, että sitä joutuu jo vähän opettelemaan.”

Huuhkaja-fanien kannustuslaulut voit kuunnella alla olevasta videosta.

Ei nuolaista ennen kuin tipahtaa

Eihän tämä vaikealta vaikuta! Nyt vain opettelemaan sanoja Liechtenstein-peliä varten – tai uskaltaisiko jopa sanoa, että EM-kisoja silmällä pitäen.

Tosin Huuhkaja-fani – jos kuka – tietää, että nuolaista ei kannata ennen kuin tipahtaa.

Myös Seppo Kuusinen muistaa Huuhkajien viime hetken tappiot.

– Sen verran pahasti on käynyt aikaisemmin. Kisoissahan ei ihan vielä täysin varmasti olla. Mutta hyvin lähellä, Kuusinen muotoilee varovasti.

Ja tiedoksi vielä, että jos lippu matsiin jäi saamatta ja kaipaat toisten fanien joukkoon, peliä voi seurata yleisötapahtumissa Helsingissä ja Tampereella.

Kotikatsomoissa puolestaan ottelua voi jännittää vaikka Yle Puheen tai Nelosen välityksellä.

Tämän videon katsomalla pääset tutustumaan kannatuslauluihin: