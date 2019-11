Salaa kalastetulla äärimmäisen uhanalaisella Saimaan järvilohella on nyt hinta – mies tuomittiin maksamaan yhdestä kalasta 7510 euroa

Uhanalaisten vaelluskalojen laiton kalastaminen voin nyt tulla kalliiksi. Korvausarvoltaan arvokkain kala on rasvaevällinen Saimaan järvilohi.

Oikeus on määrännyt ensimmäistä kertaa salakalastajan maksamaan tuntuvan korvauksen valtiolle rauhoitetun Saimaan järvilohen pyydystämisestä. Pohjois-Karjalan käräjäoikeus tuomitsi vuonna 1980 syntyneen miehen kalastusrikkomuksesta sakkoihin ja korvaamaan pyydystämänsä Saimaan järvilohen. Lohen hinnaksi tuli 7 510 euroa.

Mies pyydysti Lieksankoskesta 84-senttisen rasvaevällisen järvilohen. Tapaus paljastui kalastajan kerrottua järvilohisaaliistaan sosiaalisessa mediassa. Mies tunnusti tekonsa oikeudessa.

Tuomio perustuu toukokuun alussa voimaan tulleeseen uuteen kalastuslakiin. Siinä salakalastetuille kaloille määriteltiin korvausarvot. Aiemmin esimerkiksi Saimaan järvilohen salakalastuksesta on selvinnyt lähes rangaistuksetta, sillä ennen lakimuutosta kaloille ei ollut korvausarvoa luonnonsuojelu- ja metsästysrikoksissa.

Saimaan järvilohen pelastaminen on kalaistutusten varassa. Luonnonvarakeskus

Rasvaevällinen Saimaan järvilohi on korvausarvoltaan kaikkein kallein. Sen listahinta on nyt oikeudessa määrätty 7 510 euron korvaus.

– Oikeuden päätös on valtakunnan ensimmäinen ja erittäin merkittävä ennakkotapaus. Se avaa varmasti monen kalastajan silmiä, sanoo johtava kalatalousasiantuntija Timo Turunen Pohjois-Savon Ely-keskuksesta,

Hän uskoo, että tapaus ennaltaehkäisee tehokkaasti salakalastusta.

Koskikalastuksessa kiinnijäämisen riski on suuri

Turusen mukaan riski jäädä kiinni salakalastuksesta vaihtelee alueittain. Esimerkiksi Pohjois-Karjalassa Lieksanjoella tai Pielisjoella voimalaitosten alapuolisilla alueilla valvontaa on paljon, ja kiinnijäämisen riski on suuri. Suurten järvien selkäalueilla valvonta on vaikeampaa.

– Kalastajat eivät ole tähän asti ymmärtäneet, kuinka paljon työtä ja rahaa esimerkiksi vaelluskalojen suojelu vaatii. Korvaussummat tuovat nyt kalojen arvon näkyväksi, Turunen sanoo.

Saimaan järvilohi on äärimmäisen uhanalainen kalalaji. Rasvaevätön järvilohi on rauhoitettu joissa ja puroissa elokuun alusta marraskuun loppuun, rasvaevällinen järvilohi on rauhoitettu ympäri vuoden.

Saimaan järvilohen suojelemiseksi on tehty viime vuosina paljon. Esimerkiksi vuonna 2018 maa- ja metsätalousministeriö päätti rahoittaa Saimaan järvilohen suojelua Pielisjoella yli miljoonalla eurolla.

Kaksi muuta tapausta tutkinnassa

Salakalastus on ollut Itä-Suomessa suuri ongelma. Erityisesti uhanalaisia vaelluskaloja on kalastettu kielloista ja rajoituksista huolimatta. Pielisjoella ja Ala-Koitajoella työskentelevä kalastuksenvalvoja Pauli Sorsa kertoi elokuussa Ylelle, että laittomia salakalastajia jää kiinni lähes viikoittain.

Ely-keskuksen Timo Turusen mukaan valtakunnassa on tällä hetkellä poliisitutkinnassa kaksi tapausta, joissa korvausmenettely voi tulla kyseeseen. Toinen niistä koskee Höytiäiseltä Pohjois-Karjalasta pyydystettyä rasvaeväleikattua järvilohta. Sen listahinta on selkeästi halvempi kuin rasvaevällisen kalan.

Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden tuomio ei vielä ole lainvoimainen.

Mitä mieltä olet uuden kalastuslain määräämistä korvauksista?

