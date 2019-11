Trumpin virkarikostutkinta muuttuu julkiseksi – Seuraa todistajien kuulemista suorana Ylen sivuilta klo 17

Presidentti Donald Trumpin virkarikostutkinta jatkuu tänään televisioitavana julkisena kuulemisena. Odotettavissa on ainakin poliittista draamaa.

Kolmea todistajaa kuullaan keskiviikkona ja perjantaina.

Kuulemisten ei etukäteen odoteta tuovan suuria uutisia.

Yleiseen mielipiteeseen kuulemisilla voi olla merkittävä vaikutus.

Televisioitavien kuulemisten odotetaan jatkuvan ensi viikolla.

Edustajainhuoneen on määrä äänestää virkarikossyytteestä ennen vuoden vaihdetta.

Mistä tutkinnassa on kysymys?

Virkarikostutkinnassa selvitetään sitä, käyttikö Donald Trump presidentin valtaoikeuksia oman etunsa ajamiseen.

Trumpin epäillään vaatineen Ukrainan presidenttiä Volodymyr Zelenskyita aloittamaan tutkinnan demokraattien presidenttiehdokkaaksi pyrkivän Joe Bidenin pojan Hunter Bidenin toiminnasta Ukrainassa. Ennen heinäkuista puhelinkeskustelua Zelenskyin kanssa Trump jäädytti sotilasavun Ukrainalle.

Epäilyksenä on, että saattamalla Biden huonoon valoon Trump pyrki parantamaan mahdollisuuksiaan tulla valituksi jatkokaudelle ensi vuoden presidentinvaaleissa.

Ennen kuin julkisiin kuulemiseen on päästy, on tutkinta kestänyt 50 päivää ja todisajia on kuultu suljettujen ovien takana sadan tunnin ajan. Trump on kiistänyt syytteet.

Yhdysvaltain Ukrainan-lähettiläs William Taylor saapui suljettujen ovien takana tapahtuvaan kuulemiseensa lokakuun 22. päivä. Rex Features / AOP

Kongressin tiedusteluvaliokunnassa kuullaan tänään Yhdysvaltojen tilapäistä Ukrainan-lähettilästä William Tayloria ja ulkoministeriön virkamiestä George Kentiä. Perjantaina kuullaan entistä Yhdysvaltojen Ukrainan-suurlähettilästä Marie Yovanovichia.

Mitä kuulemisilta odotetaan?

Kaikkia kolmea todistajaa on jo kuultu suljettujen ovien takana, joten televisioitavilta kuulemisilta ei odoteta suuria yllätyksiä.

Aiemmin annetut lausunnot ovat jo olleet julkisuudessa. Taylor kertoi, että Ukrainaa painostettiin aloittamaan tutkinta Hunter Bidenin toiminnasta energiayhtiö Burismassa. Myös Kentin kuulemisesta tehty kirjallinen dokumentti on julkistettu.

Televisioitavissa kuulemisissa todistajien odotetaan kertovan uudelleen samat asiat, jotka he ovat kertoneet ei-julkisissa kuulemisissa.

Huomio kiinnittyykin paitsi siihen, mitä todistajat sanovat, mutta myös heidän tapaansa esiintyä. Amerikkalaiset seuraavat sitä, kuinka vakuuttavasti todistajat esiintyvät ja miten he pärjäävät vastatessaan republikaaniedustajien kysymyksiin.

Julkisten kuulemisten vaikutus yleiseen mielipiteeseen voi olla huomattava. Demokraatit toivovat, että republikaanien tuki Trumpille hupenisi. Mielipidemittauksissa lievä enemmistö amerikkalaisista on kannattanut syytteen nostamista.

Virkarikostutkinta alkoi, kun ilmiantaja väitti Trumpin painostaneen Zelenskyita puhelinkeskustelussa 25. heinäkuuta. Edustajainhuoneen demokraatteja edustava puheenjohtaja Nancy Pelosi päätti tutkinnan aloittamisesta syyskuussa. Ilmiantajan henkilöllisyyttä ei ole julkistettu.

Trumpin mielestä Hunter Bidenin toimintaa Ukrainassa pitäisi tutkia. Joe Bidenia Trump syyttää painostuksesta erottaa syyttäjä Viktor Shokinin. Hunter Bidenin olemisesta tutkinnan kohteena ei ole tiedossa todisteita.

Mitä tutkinta etenee?

CNN:n tietojen mukaan (siirryt toiseen palveluun) julkiset kuulemiset jatkuvat vielä ensi viikolla. Toistaiseksi ei tiedetä, keitä silloin kuullaan.

Tämän jälkeen tiedusteluvaliokunta viimeistelee virkarikostutkintaa koskevan raporttinsa.

Raportin valmistuttua oikeusvaliokunta käsittelee ja äänestää asiasta joulukuun ensimmäisellä tai toisella viikolla. Tällä aikataululla edetessä koko edustajainhuone äänestäisi virkarikossyytteestä joulukuun 16. alkavalla viikolla.

Jos edustajainhuone äänestää syytteen puolesta, alkaa oikeudenkäynti Trumpia vastaan senaatissa todennäköisesti ensi vuoden alussa.

Edustajainhuoneessa virkarikossyytteeseen riittää yksinkertainen enemmistö, mutta senaatissa Trumpin tuomitseminen vaatisi kahden kolmasosan enemmistöä. Tätä demokraateilla ei ole ja ne tarvitsisivat 20 republikaaniedustajan tuen.

Trumpia koskevia tutkintoja on meneillään useita. Kongressin alaisia tutkintoja on kymmenkunta.

Lisää aiheesta:

Yhdysvaltain edustajainhuone äänestää Donald Trumpin virkarikostutkinnasta, mistä onkaan kyse? Tässä 100:n ja 500:n sanan vastaukset

Kiinan-matka yhdessä isän kanssa, korruptioepäilyjä ja kokaiinia – pojan tekemisissä on ruodittavaa, eikä se ole Joe Bidenin eduksi