Australian maastopalot näkyivät jopa Sydneyn kuuluisien nähtävyyksien läheisyydessä – taksikuski Ylelle: "Tämä on pelottavaa"

Vaikka palotilanne on uutisissa ja ihmiset ovat huolestuneita, paloja syttyy lisää huolimattoman tulenkäsittelyn seurauksena.

SYDNEY. Sydneyn taivas piirtyi tiistaina oopperatalon yllä kelmeän keltaisella savulla. Uuden Etelä-Walesin osavaltiota kurittavat maastopalot näkyivät jo Australian suurimman kaupungin merkittävimpien nähtävyyksien läheisyydessä.

Ydinkeskustassakin ihmisiä on varoitettu savusta ja hiukkasista, jotka voivat rasittaa keuhkoja.

– Maastopaloja on joka vuosi, mutta tämä on poikkeuksellista. Tämä on pelottavaa, taksia Sydneyn ruutukaavassa ajava Manjunath kertoo.

Manjunathin perhe asuu Sydneyssä eikä huolta läheisistä ole, mutta yleinen ilmapiiri on jännittynyt. Televisiosta tulee tauotta päivityksiä palon etenemisestä ja muun muassa The Sydney Morning Herald (siirryt toiseen palveluun) on avannut paloja koskevat uutisensa maksumuurin takaa.

– Tiistain oli pahin päivä. Tuulet olivat kovia ja suunta vaihteli. Se vaikeutti sammutustöitä ja levitti savua, Manjunath sanoo.

Osa paloista syttynyt grillaamisen ja ilkivallan seurauksena

Keskiviikkona taivas on jälleen sininen. Tilanne on rauhoittunut Sydneyn ympärillä, mutta kriittisiä hetkiä eletään silti edelleen. Uutisvälineet päivittävät lukuja osavaltion tuhoista; palojen määrästä, tuhonsa saaneista taloista ja loukkaantuneista pelastustyöntekijöistä.

– Ei täällä keskustassa tilanne näy enää millään tavalla, Sydneyn vanhassa kaupungissa hotellin vastaanotossa työskentelevä Marlana sanoo.

– Mutta itse asun 1,5 tunnin päässä pohjoisessa ja siellä on edelleen savua joka puolella.

Valokuvaaja Trevor päivystää puistossa Sydneyn ikonisen sillan lähettyvillä. Elokuvatähti John Travolta pitää majaansa läheisessä hotellissa. Häntä Trevor on kyttäämässä.

Paparazzi vilkuilee aikansa kuluksi Fires near me -aplikaatiota, josta pystyy seuraamaan maastopalojen tilannetta reaaliajassa.

– Kun jossain palaa, sinne lähetetään heti kymmeniä paloautoja, Trevor kertoo ja näyttää kännykältään, kuinka 50 000 hehtaaria on tulessa Wollemin kansallispuistossa.

Trevor tietää myös, että näyttelijä Russell Crowen omistama tila lähellä Coffs Harbouria on maastopalojen saartama.

Hälyttävä tilanne ja jatkuva uutisseuranta eivät ole poistaneet ihmisten ajattelemattomuutta. Vaikka koko maassa on jyrkkä avotulentekokielto, osa paloista on syttynyt grillaamisen ja ilkivallan seurauksena.

– Täytyy elää aivan toisessa ulottuvuudessa, jos ei ymmärrä tilanteen vakavuutta, Trevor päivittelee.

