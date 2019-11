Ruotsalaisjärjestö paheksuu suomalaisen metsäkoneyrityksen logolla varustettua tyttökalenteria – Ponsse: tätä ei tapahdu enää koskaan

Vieremäläinen metsäkoneyhtiö Ponsse on tottunut myönteiseen julkisuuteen. Se on nyt toista vuotta peräkkäin Suomen maineikkain yritys. Kuvituskuva.

Vieremäläinen metsäkoneyhtiö Ponsse on tottunut myönteiseen julkisuuteen. Se on nyt toista vuotta peräkkäin Suomen maineikkain yritys. Kuvituskuva. Joonas Nieminen / Yle

Vieremäläistä metsäkoneyritys Ponssea on arvosteltu Ruotsissa tyttökalenterin vuoksi. Svenska Ylen mukaan Ruotsin metsäammateissa työskentelevien naisten järjestö NYKS paheksuu kalenteria, jossa vähäpukeiset naiset poseeraavat Ponssen metsäkoneiden kera.

Kalenterin on laatinut Ponssen saksalainen maahantuoja Wahler's Forsttechnik ja siinä on Ponssen logo. Saksalaisyritys on tehnyt vastaavanlaisia tyttökalentereita Svenska Ylen mukaan jo useiden vuosien ajan.

Uutta kalenteria ei ollut ehditty julkaista, mutta sen kuvia on jaettu sosiaalisessa mediassa.

Kalenteri herätti huomiota Ruotsissa sen jälkeen, kun NYKS reagoi siihen.

– On kauhistuttavaa, että tällaista tapahtuu edelleen vuonna 2019, sanoo metsätieteilijä ja NYKSin jäsen Anna Schyman Yle Svenskalle.

Hänen mukaansa kyse on sukupuolten tasa-arvosta.

– Jos naiset nähdään vain seksiobjekteina, menemme taaksepäin muissakin asioissa, kuten palkkatasa-arvossa. Kalenteri ei ole maailman pahin, mutta ei kuulu tähän yhteiskuntaan, Schyman toteaa.

Vuoden 2019 tyttökalenteri. Kuvakaappaus Facebookista.

Ponsse pyysi anteeksi

Arvostelun kohteeksi joutunut metsäkoneyritys on sille harvinaisessa tilanteessa. Ponsse on nimittäin yleensä julkisuudessa esillä myönteisistä asioista. Se esimerkiksi valittiin toista vuotta peräkkäin Suomen hyvämaineisimmaksi yritykseksi.

Ponssen edustajat Suomessa ja Ruotsissa ovat pyytäneet anteeksi kalenteria. Yrityksen toimitusjohtajan Juho Nummelan mukaan kyse oli virhearviosta.

– Ymmärrämme nyt, että oli virhe näyttää logomme kalenterissa. Olemme tehneet kaikille tavarantoimittajillemme, yhteistyökumppaneillemme ja työntekijöillemme selväksi, että emme yrityksenä enää hyväksy tätä.

Nummelan mukaan uusinta kalenteria ei ole kuvattu Suomessa.

– Suomessa kalenteria on kuvattu muutama vuosi sitten. Joka tapauksessa meidän olisi pitänyt tietää paremmin jo silloin. Nyt voimme vain pyytää anteeksi ja varmistaa, ettei tätä tapahdu enää koskaan.

Asiasta ovat uutisoineet Ruotsissa maaseutusanomalehti ATL (siirryt toiseen palveluun) ja Land-lehti (siirryt toiseen palveluun).

