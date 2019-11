Kirkot halutaan säilyttää koulujuhlien yhtenä vaihtoehtona – keskusta, kokoomus ja perussuomalaiset toivovat linjan kirkastusta

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Pasi Pölönen linjasi viime viikolla (siirryt toiseen palveluun), että koulun yhteisiä juhlia, kuten joulujuhlia tai kevätjuhlia, ei saisi järjestää kirkoissa.

Apulaisoikeusasiamiehen ratkaisu on saanut eduskunnassa kiitosta ja moitteita. Aihe noussee esille tänään kello 14 alkavassa täysistunnossa, kun eduskunta myöhemmin illalla käsittelee oikeusasiamiehen vuosikertomusta viime vuodelta.

Apulaisoikeusasiamies Pölösen mukaan koulujen lukukauden päätösjuhlissa on kyse kaikille oppilaille yhteisestä opetukseen kuuluvasta juhlasta, joka on järjestettävä siten, että kaikki oppilaat voivat osallistua siihen vakaumuksestaan riippumatta.

Pölönen pitää ongelmallisena myös koulun lukukauden päätösjuhlan järjestämistä kirkkosalissa, koska kirkko on tarkoitettu jumalanpalvelusten toimittamiseen ja kirkkorakennukseen liittyy uskonnollisia merkityksiä.

Vasemmisto kiittää – oikeisto moittii

Apulaisoikeusasiamiehen ratkaisu on jakanut poliittista kenttää.

Vasemmisto ja vihreät ovat kiitelleet Pölösen linjausta, mutta keskustan, kokoomuksen ja perussuomalaisten edustajat ovat arvostelleet apulaisoikeusasiamiehen ratkaisua.

Perustuslakivaliokunta linjasi vuonna 2014 suvivirsikeskustelun yhteydessä, että olennaista on oppilaan tai hänen huoltajansa todellinen ja aito vapaus valita, osallistuuko oppilas uskonnollista ainesta sisältäviin koulun tilaisuuksiin. Markku Pitkänen / Yle

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ja keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni ottivat nopeasti kantaa koulujen juhlien järjestämiseen. He puolustivat kirkkojen säilyttämistä yhtenä vaihtoehtona juhlapaikaksi.

Keskustalainen perustuslakivaliokunnan jäsen Markus Lohi katsoi, että apulaisoikeusasiamiehen ratkaisu on ristiriidassa perustuslakivaliokunnan vuonna 2014 tekemän yksimielisen linjauksen kanssa.

Lohi huomautti myös, että koulun juhlien järjestäminen kirkon tiloissa ei tee tilaisuudesta automaattisesti uskonnollista.

Kokoomusedustajat: Linjaa pitää selkiyttää

Kokoomusta perustuslakivaliokunnassa edustavat Wille Rydman ja Heikki Vestman arvioivat yhteisessä kannanotossaan, että apulaisoikeusasiamiehen ratkaisu on vähintään jännitteinen perustuslakivaliokunnan aiemman tulkintalinjan kanssa.

Kokoomusedustajat toivoivat, että perustuslakivaliokunta selkiyttäisi tilannetta.

Blogissaan (siirryt toiseen palveluun) Rydman pohtii laajemmin, onko Pölönen oikeassa vai väärässä. Rydmanin mielestä apulaisoikeusasiamiehen ratkaisu näyttäisi tukeutuvan pikemminkin perusopetusasetuksen sanamuotoihin kuin siihen, mitä perustuslakivaliokunta on aiheesta lausunut.

– Tämä on varsin ongelmallista etenkin, kun perustuslakivaliokunta on linjannut aiheesta varsin painokkain sanakääntein. Edellisenkin aihetta koskevan linjanvetonsa perustuslakivaliokunta teki pitkälti juuri siksi, että laillisuusvalvojan kanta oli etääntynyt valiokunnan omasta näkemyksestä. Nyt on käsillä varsin samankaltainen tilanne, Rydman vertaa.

Apulaisoikeusasiamiehen ratkaisu on aiheuttanut hämmennystä myös perustuslakivaliokunnan perussuomalaisissa edustajissa.

Tulkintalinja oikeuskanslerin kertomuksen yhteydessä

Perustuslakivaliokunta joutuukin todennäköisesti lähiaikoina ottamaan kantaa apulaisoikeusasiamiehen linjaukseen.

Perustuslakivaliokunnan voimassa oleva tulkintalinja esitettiin huhtikuussa 2014 oikeuskanslerin kertomusta koskevan mietinnön (siirryt toiseen palveluun) yhteydessä.

Perustuslakivaliokunnan pöydällä on tälläkin hetkellä oikeuskanslerin vuosikertomus vuodelta 2018, jonka käsittely on jäänyt budjettilakikiireiden jalkoihin, eikä siinä ole vielä ehditty kuulla edes asiantuntijoita.

Perustuslakivaliokunnassa ei ole vielä keskusteltu apulaisoikeusasiamiehen koulujuhlaratkaisusta. Yksi asian käsittelyn mahdollinen ajankohta voisi olla oikeuskanslerin kertomuksen yhteydessä.

Oikeusasiamiehen vuosikertomusta koskeva perustuslakivaliokunnan mietintö (siirryt toiseen palveluun) ehti valmistua lokakuussa ennen koulujuhlakohua.

Oikeusasiamiehen viime vuoden kertomuksesta keskustellaan tänään myöhemmin illalla täysistunnossa ja myös koulujuhlaratkaisun odotetaan nousevan keskustelussa esille.

