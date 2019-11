Remontoitavana olevan kiinteistön lattiarakenteista löytyi ihmisen luita Hangossa

Länsi-Uudenmaan poliisi tiedotti aamupäivällä Twitterissä, että Hangosta on löydetty eilen 12.11.2019 ihmisen luita remontoitavana olevan kiinteistön lattiarakenteista.

Poliisi ei ota kantaa mahdolliseen rikosepäilyyn. Johtavan rikoskomisario Mats Sjöholmin mukaan luut voivat olla myös sodanaikaisia.

– Paikkatutkinnassa on todettu, että luut ovat olleet siellä jo pidemmän aikaa. Tiedossamme on myös, että kyseinen rakennus on ollut siellä sotien aikaan ja Hangossa on ollut sotien aikana toimintaa. On mahdollista, että luut liittyvät siihen, Sjöholm tarkentaa Ylelle.

Luut toimitetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen oikeuslääkintäyksikköön, jossa suoritetaan tarkemmat tutkimukset. Sjöholm ei halunnut yksilöidä Ylelle, kuinka paljon luita oli löytynyt. Paikan päällä oli kuitenkin todettu, että kyseessä on ihmisen luut.

– Riippuu, miten hyvin säilynyt määritellään, mutta kyllä voisi sanoa, että luut olivat hyvin säilyneitä, Sjöholm toteaa.

Sjöholm luokittelee tapauksen harvinaiseksi.

– Olen noin parikymmentä vuotta tehnyt näitä töitä eikä ole kertaakaan aikaisemmin tullut vastaan vastaavaa, Sjöholm kertoo.

Asiasta tiedotetaan lisää aikaisintaan huomenna 14.11.2019.

– Nyt analysoidaan luut ja menee kuukausia ennen kuin saadaan vastauksia. Huomenna tiedotan jatkotoimenpiteistä, jos on jotain lisättävää.