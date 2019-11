Särkänniemi luopuu hurjasta ja kovaäänisestä laitteestaan: Myytäneen ulkomaille

Särkänniemi luopuu Half Pipe -radasta, joka on yksi huvipuiston hurjimmista laitteista.

Laite oli käytössä vuodesta 2003 vuoteen 2019, mutta nyt sitä aletaan purkaa.

– Half Pipen tulevaisuus on ollut pitkään avoinna. Se on iso ja melko kovaääninen laite, ja Särkänniemen alueen kehittämissuunnitelmia tehtäessä on käynyt ilmi, ettei sille olisi enää tilaa ainakaan vanhalla paikallaan Superpark-rakennuksen ja Koiramäen välissä, kertoo Särkänniemen kehitysjohtaja Ville Aarresuo.

Laite on ollut erillään muista laitteista ja lähellä asutusta.

Laitteen siirtoa toiseen paikkaan Särkänniemen sisällä harkittiin pitkään, mutta lopulta Särkänniemi päätti luopua laitteesta.

– Laitteen käyttöaste on turhan pieni suhteessa koviin huoltokustannuksiin, Aarresuo sanoo.

Laite olisi pitänyt huoltaa, joten siksi siitä päätettiin luopua nyt.

Viime vuosina Särkänniemeen on tullut useita uusia hurjia laitteita. Näitä ovat esimerkiksi vuonna 2019 avattu BOOM, 2017 avattu Hype ja 2016 avattu X. Ensi kesänä Särkänniemeen ei ole tulossa suuria laiteuudistuksia.

Half Pipe myytäneen ulkomaille.

– Laadukas ja hurja rata on tietenkin ollut monen Särkänniemi-kävijän suosikki. Siinä mielessä laitteesta luopuminen on kurjaa.

Half Pipe puretaan marras-joulukuun aikana ja siirretään Särkänniemestä varastoon myyntiä varten. Myynnistä vastaa ulkopuolinen yhteistyötaho.

Half Pipe ehti olla käytössä Särkänniemessä 17 kesän ajan. Laitteen valmistaja on Intamin, joka on valmistanut myös Tornado-vuoristoradan. Half Pipen pituusraja oli 140 senttiä.