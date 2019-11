Kirkoista tuli lähtö – joulujuhlia saatetaan viettää taivasalla Kouvolassa

Kirkkoon joulujuhliaan suunnitelleiden koulujen on mietittävä juhlilleen uudet tilat. Arkistokuva.

Kirkkoon joulujuhliaan suunnitelleiden koulujen on mietittävä juhlilleen uudet tilat. Arkistokuva. Esa Huuhko / Yle

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on linjannut, että koulun yhteisen joulujuhlan järjestäminen kirkossa on lainvastaista.

Kouvola lopettaa kaikkien koulujensa joulujuhlat kirkoissa.

Syynä on eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen linjaus, jonka mukaan koulun yhteisen joulujuhlan järjestäminen kirkossa on lainvastaista. Ratkaisu koski kouvolalaisen Naukion yhtenäiskoulun käytäntöä päättää syyslukukautensa joulukirkkoon.

Kouvolan opetus- ja kasvatusjohtaja Veikko Niemen mukaan jokaisen koulun on nyt mietittävä, missä juhlansa järjestää. Joulujuhlien järjestäminen kirkossa on ollut yleinen tapa Kouvolan kouluissa tähän saakka. Monen koulun joulujuhla oli suunniteltu kirkkoon tänäkin vuonna.

– Koulujen on katsottava koulun omat tilat ja lähiympäristö, onko siellä tarjolla juhlasaleja. Esimerkiksi kaupungintalolla on juhlasali käytettävissä. Sitten on tietysti liikuntasaleja ja yhteistyökumppaneita.

Kaikissa kouluissa ei Niemen mukaan ole riittävän isoja juhlasaleja, joissa tilaisuus voitaisiin järjestää. Niemi ei kuitenkaan pelkää, että tilat joulujuhlien järjestämiseen loppuisivat kesken.

Hänen mukaansa päätös avaa myös mahdollisuuksia uusiin ratkaisuihin.

– Joulujuhlan voisi pitää myöskin taivasalla, ihan ulkona. Tarvitseeko tällaisen tilaisuuden aina olla seinien sisällä?

Kouvolan opetus- ja kasvatusjohtaja Veikko Niemi näkisi mielellään myös uudenlaisia joulujuhlia. Tiina Karppi / Yle

Niemen mukaan juhlan voisi järjestää koulun piha-alueella, tilanteen ja ympäristön mukaan.

– Opettajien ja oppilaiden voisi olla kiva ideoida uudentyyppistä ohjelmaa ulkona pidettävään juhlaan. Olisi kiva, että joku kokeilisi ensimmäisenä tällaisia uusia ratkaisuja. Koulut saavat tehdä juhlat omannäköisikseen.

Keskeinen syy joulujuhlien järjestämiseen kirkoissa on Niemen mukaan ollut kirkkojen keskeinen sijainti ja tilojen koko.

– Kirkot ovat isoja tiloja lähellä kouluja. Niihin ovat mahtuneet koko koulun oppilaat, sekä tärkeät kotijoukot, vanhemmat, sisarukset, sukulaiset ja kummit. Tilojen puolesta on päästy viettämään yhteistä joulujuhlaa. Varmasti myöskin se joulun traditio ja osa tunnelmasta on ollut syy, että on menty kirkkoihin, Niemi kertoo.

''Yllättävä kannanotto''

Kouvolan yhteislyseon abiturienttien Anni Rautiaisen ja Venla Pasin mielestä on hyvä, että asiaan kiinnitetään huomiota.

– Mielestäni koulujen pitää tarjota mahdollisimman sitoutumatonta opetusta, ja antaa oppilaille mahdollisuus päättää itse, mitä haluavat. Toki Suomella on vahvat kristilliset perinteet, mutta joulua on juhlittu aiemminkin ei-kristillisesti. Tässä menee vähän puurot ja vellit sekaisin joulukirkon ja joulujuhlan kanssa, Anni Rautiainen sanoo.

Anni Rautiaisen ja Venla Pasin mielestä koulujen joulujuhlat ja kirkon voi pitää erillään. Tiina Karppi / Yle

– Mielestäni joulujuhlat pitäisi pitää tonttupainotteisina, eikä niissä tarvitsisi välttämättä olla mitään kirkkoasiaa. On kuitenkin paljon eri uskontokuntien edustajia. Joulujuhla pitäisi pitää kaikille mukavana tapahtumana, Venla Pasi toteaa.

Kouvolalaisen Aino Ikävalkon mielestä tärkeintä olisi, että kaikki tuntisivat olonsa tervetulleeksi joulujuhlaan.

– Ihan sama onko juhla kirkossa vai koulussa, kunhan mahdollisimman moni voisi osallistua siihen hyvällä mielellä.

Aino Ikävalko. Tiina Karppi / Yle

Tuoreessa linjauksessaan apulaisoikeusasiamies Pasi Pölönen otti kantaa Naukion koulun käytäntöön, jossa syyslukukausi on päättynyt joulukirkkoon. Pölönen linjasi, että kaikille koulun oppilaille tarkoitettua yhteistä joulujuhlaa ei voi järjestää kirkossa.

Linjaus pätee myös silloin, jos niille, jotka eivät koe kirkkoa omakseen, on järjestetty vaihtoehtoinen joulujuhla.

Apulaisoikeusasiamiehen ratkaisun perusteissa todetaan, että koulun joulujuhla on osa opetusta, jonka tulee lain mukaan olla uskonnollisesti ja katsomuksellisesti sitouttamatonta.

Opetus- ja kasvatusjohtaja Veikko Niemelle ratkaisu tuli yllätyksenä.

– Se oli aika yllättävä kannanotto ja päätös. Minulle oli yllätys, että kirkko rakennuksena tuli näin vahvasti esille. Tiesin, että uskonnonharjoittaminen ei voi olla osa perus- eikä lukio-opetusta, vaan sen pitää olla vapaaehtoista oppilaille. Kirkkojen rajaaminen ulos juhlista oli yllätys.

– Olen itse kouluaikoinani käynyt joulukirkossa ja joulujuhlissa kirkossa, ja se on ollut normaalia 70-luvulla. Ajat ovat muuttuneet, ja meidän täytyy toimia tämän päivän säädösten, lainsäädännön ja linjausten mukaisesti, Niemi toteaa.

Myös Kirkkohallitus pitää koulun juhlaa ongelmallisena

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen lisäksi myös Kirkkohallitus pitää Naukion koulun kirkossa järjestettyä joulujuhlaa ongelmallisena, kertoo Helsingin Sanomat (siirryt toiseen palveluun).

Kirkkohallituksen kasvatus- ja perheasioiden johtaja Jarmo Kokkonen kertoo lehdelle pitävänsä kyseenalaisena juhlan ohjelmaa, joka hänen mukaansa oli selvästi uskonnon harjoittamista. Ilta-Sanomat on julkaissut joulujuhlan ohjelman (siirryt toiseen palveluun), jonka mukaan juhlassa laulettiin virsiä sekä rukoiltiin yhdessä Isä meidän -rukous.

Kirkkohallituksen Kokkonen ei sinänsä pidä ongelmallisena koulun joulujuhlan järjestämistä kirkon tiloissa. Apulaisoikeusasiamiehen ratkaisun mukaan kirkko on myös paikkana ongelmallinen koulun opetusohjelmaan kuuluvien tilaisuuksien järjestämisessä.

''Kirkossa varmasti tullaan olemaan''

Opetus- ja kasvatusjohtaja Veikko Niemi pitää seurakuntia kouluille tärkeinä kumppaneina. Yhteistyötä seurakuntien kanssa aiotaankin Kouvolassa jatkaa.

– Emme ole missään nimessä kieltämässä yhteistyötä seurakuntien kanssa. Varmasti kirkkoja voidaan, ja pitääkin edelleen käyttää koulun tilaisuuksissa, mutta ne pitää suunnitella uudella tavalla. Ne eivät voi olla opetussuunnitelmassa määrättyjä ja kuvattuja lukuvuoden tai lukukauden päättämisjuhlia, jotka on tarkoitettu kaikille oppilaille.

– Muutoin kirkossa varmasti tullaan olemaan. Pitää järjestää sitten muuta vapaaehtoista ohjelmaa niille oppilaille, jotka eivät kuulu kirkkoon tai haluavat olla poissa, Niemi sanoo.

Kouvolan pitää Niemen mukaan tiedottaa koulujen tilaisuuksista paremmin jatkossa.

– Koteihin pitää tiedottaa näistä tilaisuuksista ennakolta hyvissä ajoin, ja että meillä on vaihtoehtoinen tilaisuus järjestetty ja suunniteltu niin, että se vastaa uskonnollisen tilaisuuden tavoitteita ja sisältöä. Sisältöpuoleen varmasti kiinnitetään huomiota jatkossa.

Niemi pitää joulujuhlien keskeisenä elementtinä yhteisöllisyyttä.

– Joulujuhla on yhteisöllistä kasvatusta. Kulttuuri ja suomalaiset tavat näkyvät siellä, kuten myös joulun eri merkit, sekä yhteisöllisyys, vuorovaikutus ja monikulttuurisuus tietyllä tavalla. Olemme kaikki yhdenvertaisia riippumatta siitä, mihin kirkkoon kuulumme vai kuulummeko ollenkaan.

Tulevaisuudessakin joulujuhlissa voidaan Niemen mukaan laulaa virsiä, vaikka kirkoissa joulujuhlia ei enää pidetäkään.

– Jouluinen musiikki ja laulut kuuluvat joulujuhlaan. On linjattu, että Enkeli taivaan -virsi voidaan aivan hyvin laulaa joulujuhlassa. Se ei ole uskonnonharjoittamista.