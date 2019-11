Huoltajalegenda toivoo Huuhkajilta 80-vuotislahjaa: "Se olisi niin kova juttu, että voisi vaikka tyytyväisenä lähteä tästä maailmasta"

Suomen miesten maajoukkueen Huuhkajien kannattajat valmistautuvat perjantain historialliseen EM-karsintapeliin Liechtensteinia vastaan.

Suuressa teollisuushallissa Helsingin Vallilassa maalataan jättimäistä katsomolakanaa.

– Tämä levitetään katsomossa, kun pelaajat tulevat kentälle, Huuhkajien fani Marko Karvinen kertoo.

Maalaustalkoissa on harras tunnelma. Huuhkajien fanit uskovat, että kärsimysten tie päättyy vihdoin perjantaina Telia 5G -areenalla Helsingissä.

– Ei tule varmasti hirveästi nukuttua. Sitä miettii matsia ja odottaa alkuvihellystä, Karvinen sanoo.

Suomi on osallistunut 80 vuoden aikana 32 kertaa jalkapallon EM- tai MM-kisojen karsintaan. Useasti on oltu yhden voiton tai maalin päässä lopputurnauksesta.

“Näinkö meille taas käy” on faneille tuttu tunne otteluiden loppuminuuteilla. Katkerien tappioiden hetkellä on vannottu jopa lopettaa maajoukkueen pelien seuraaminen.

– Onhan tämä ollut aikamoista Via Dolorosaa, yli 30 vuotta maajoukkueen karsintapelejä seurannut Marko Karvinen huokaa.

Huuhkajien fani Marko Karvinen maalasi katsomolakanaa Liechtenstein-peliin. Jaani Lampinen / Yle

Lokakuu 1997: Stadion hiljenee totaalisesti

Mikael Olsson oli vasta toista kertaa katsomassa maajoukkueen ottelua, kun Suomi pelasi Unkaria vastaan MM-karsinnoissa lokakuussa 1997 Helsingin olympiastadionilla. Sateinen ilta jäi historiaan.

– Kun se väkimäärä valui stadionille, muistan sen toivon. Oli vahva fiilis, että nyt se koittaa, vaikka tiedossa oli, että tulee vielä jatko-ottelut, nykyinen Huuhkaja-fani Olsson muistelee.

Voitolla Suomi olisi päässyt MM-kisojen jatkokarsintaan. Kentällä oli Suomen ensimmäinen jalkapallon maailmantähti Jari Litmanen. Suomen johtomaalin teki Antti Sumiala.

Kun peli oli jo yliajalla, Unkari sai kulmapotkun. Pallo kimpoili märällä kentällä Suomen pelaajien jaloissa. Flipperipallo pelastettiin vielä maaliviivalta, mutta se ponnahti maalivahdin kautta verkon perukoille.

– Koko stadion hiljeni totaalisesti. Se oli uskomaton se hetken hiljaisuus, paikalla ollut Mikael Olsson kertoo.

Unkari-pelin loppuhetkistä on tullut Suomen jalkapallomaajoukkuen toistuvien epäonnistumisten symboli. Peli valittiin katkerimmaksi urheilumuistoksi Helsingin Sanomien äänestyksessä vuonna 2008.

– Minulle se oli vielä silloin sen verran uutta, että ajattelin, että seuraavista karsinnoista sitten. Myöhemmin se peli on noussut yhä myyttisempään asemaan, Mikael Olsson sanoo.

Mikael Olsson on kiertänyt Huuhkajien otteluita jo yli 20 vuotta. Juha Kivioja/YLE

Sukupolvet vaihtuvat kentällä, Gunnar Yliharju pysyy

Sukupolvet ovat vaihtuneet kentällä ja katsomossa, kun on odotettu Suomen pääsyä jalkapallon lopputurnaukseen.

Gunnar Yliharju, 79, on toiminut maajoukkueen huoltajana viidellä vuosikymmenellä kahdeksan päävalmentajan joukkueessa.

Nyt hän kiertää katsomassa Huuhkajien karsintapelejä myös ulkomailla.

Kun Yliharju aloitti huoltajan uransa kesäkuussa 1969, Suomi voitti MM-karsinnassa Espanjan 2–0.

– Se oli paukku, Ylilahti muistelee.

Ylilahden huoltajakauden alkuaikoina maajoukkue koostui lähes täysin kotimaassa pelaavista amatööreistä. Maajoukkueen peleistä puuttui tuolloin tasaisuus, jota lopputurnaukseen pääsy vaatii.

– Nyt näyttää menevän siihen suuntaan, että pidetään rima koko ajan erittäin korkealla, Ylilahti arvioi.

Lähellä lopputurnausta oltiin silti jo 1980-luvulla.

Yliharju oli mukana Martti Kuuselan valmentamassa joukkueessa, kun se taisteli paikasta vuoden 1986 MM-kisoihin Meksikoon. Vierasvoitolla Pohjois-Irlannista sinne olisi päästy.

Vuonna 2007 Ylilahti oli jo katsomon puolella, kun englantilainen Roy Hodgson valmensi maajoukkuetta EM-karsinnoissa. Vierasvoitolla Portugalista Suomi olisi mennyt kisoihin.

– Litmasella oli kerran portti auki, mahdollisuus tehdä maali, mutta kun ei tehnyt, niin se ratkesi siihen, Ylilahti muistelee.

Niistä karsinnoista jäi faneille enemmänkin jossiteltavaa, esimerkiksi vierastappiosta pienelle maalle, Azerbaidžanille.

Gunnar Yliharju seurasi Huuhkajien harjoituksia ennen Liechtenstein-peliä Helsingissä. Jari Kovalainen / Yle

Kesäkuu 2007: Huuhkaja lentää olympiastadionille

Vuoden 2007 EM-karsinnat olivat niin sanotun kultaisen sukupolven viimeinen mahdollisuus päästä lopputurnaukseen.

Vuosituhannen vaihteessa oli ajateltu, että nyt jos koskaan. Suomella oli yhtä aikaa monta kansainvälisen huipputason pelaajaa, kuten Jari Litmanen, Sami Hyypiä ja Mikael Forssell.

Toiveiden haihtuessa fanit joutuivat taas perimmäisten kysymysten äärelle.

Tuntui että kaikki keinot on kokeiltu, kun tähtipelaajat ja ulkomaiset huippuvalmentajatkaan, tanskalainen Richard Möller-Nielsen ja englantilainen Roy Hodgson, eivät saaneet murrettua kirousta.

– Synkkinä hetkinä olen joskus ajatellut, että lopputurnaukseen pääsy ei välttämättä minun elinaikanani toteudu, Mikael Olsson sanoo.

Mutta kaikki ei ollut sittenkään turhaa. Suomen jalkapalloa oli hinattu vuosikymmeniä hitaasti mutta varmasti eteenpäin.

Myös jalkapallokulttuuri kehittyi. Maajoukkueen kannattajien yhdistys perustettiin 2002. Maajoukkue nimettiin Huuhkajiksi riemastuttavan pelitapahtuman jälkeen 2007.

Kun Suomi pelasi EM-karsinnoissa Belgiaa vastaan, olympiastadionille lentänyt huuhkaja keskeytti pelin. Se oli hyvä enne, sillä Suomi voitti ottelun 2–0.

Kului silti vielä vuosikymmenen ja monet karsinnat ennen kuin Huuhkajat tuntui saavan todella siivet alleen.

Siihen tarvittiin suomalaista peruskoulunopettajaa.

Maajoukkueen päävalmentaja Markku Kanerva on koulutukseltaan myös opettaja. Antti Haanpää / Yle

Miksi nyt? – “Rive on suoraan sanottuna nero!”

Miksi nyt, kun se ei onnistunut Jari Litmaselta ja Roy Hodgsoniltakaan? Onko Suomen onni vihdoin kääntynyt?

– Kyllähän se tuurikin urheilussa ansaitaan. Ihan siitä lähtien, että ehkä meillä ei ole ollut tähän asti miehistölle sopivaa pelitapaa, Mikael Olsson miettii.

Aiemmin opettajana työskennellyt Markku Kanerva eli “Rive” jää näillä näkymin historiaan valmentajana, joka vei Suomen ensi kertaa lopputurnaukseen. Fanit suitsuttavat häntä.

– Pidän menestystä pitkälle valmentajan ansiona. Pelaajien ja valmentajien asenne on muuttunut tosi paljon. Rive osaa käyttää pelaajien materiaalin oikealla tavalla. Rive on suoraan sanottuna nero, Marko Karvinen sanoo.

– Kanerva on onnistunut löytämään just passelin pelityylin, niin optimaalisen taktiikan kuin tuolle jengille voi löytää, Mikael Olsson arvioi.

Huuhkajien kokeneimpiin pelaajiin kuuluva Joona Toivio puhuu samoista asioista kuin fanit.

– Joukkueen yhtenäisyys ja yhteishenki on noussut vielä seuraavalle tasolle. Jokainen jätkä saa olla oma itsensä kentällä ja kentän ulkopuolella.

– Rive tuntee suurimman osan pelaajista pitkältä ajalta ja saa parhaimman osaamisen jokaisesta esille.

Huuhkajien pelaajat valmistautuivat syyskuussa 2019 Kreikka-peliin. Keskellä Glen Kamara ja Teemu Pukki. Antti Haanpää / Yle

“Huh huh” – Gunnar Ylilahti toivoo Huuhkajilta 80-vuotislahjaa

Puoli vuosisataa maajoukkueen mukana kulkenut Gunnar Ylilahti liikuttuu, kun hän ajattelee EM-lopputurnaukseen pääsyä Telia 5G -areenan katsomossa.

– Se olisi niin mahtava 80-vuotislahja. Voisi sanoa melkein, että voisi tyytyväisin mielin tästä maailmasta vaikka sitten mennäkin. On saatu se, mitä on haluttu. Kyllä se niin kova juttu on, että huh huh.

Voitto Liechtensteinista perjantai-iltana olisi liikuttava hetki nuoremmillekin Huuhkajien kannattajille.

– Voi olla, että kyynel vierähtää meillä, jotka olemme viimeiset 20 vuotta aktiivisesti kiertäneet otteluita, Mikael Olsson sanoo.

– On se sellainen rasti ruutuun, että tämäkin on vihdoin viimein hoidettu.

Fanit iloitsevat myös siitä, että jääkiekkomaan jalkapallokulttuuri näyttää ottavan nyt ison askeleen eteenpäin.

– Joka puolella järjestetään kaikenlaista kisakatsomoa ja toreja on varattu. Skriinejä on Joensuussa, Porissa, Tampereella ja vaikka missä, Marko Karvinen sanoo.

Huuhkajien pelaaja Joona Toivio valmistautui Liechtenstein-peliin Kalastajatorpalla Helsingissä. Jaani Lampinen / Yle

Huuhkaja-pelaaja: “Me hoidetaan se”

Kokenut Gunnar Ylilahti sanoo ottelua edeltävässä huumassa varoituksen sanan.

– Liechtensteinilla on erittäin nopea kärkipelaaja. Jos se pääsee livahtamaan, niin huh huh. Ei pidä ajatella niin kuin nyt lehtimiehet ja kaikki puhuvat, että lilliputti tai jotain. Ei se niin mene. Joka ottelu on omansa ja siihen ottelun pitää keskittyä, mikä nyt on.

Mikael Olsson myöntää, että vaikka vastassa on “vain” Liechtenstein, häntä jännittää karmeasti. Hän ei silti pelkää tappiota.

– Ei pidä nuolaista ennen kuin tipahtaa ja kaikki muut latteudet. Mutta kyllähän me perjantaina kisoihin päästään, 1990-luvulta Huuhkajia seurannut Olsson sanoo.

Huuhkajien pelaaja Joona Toivio sanoo, että joukkueella ei ole mitään taakkaa aikaisempien karsintojen epäonnistumisista.

– Kyllä me hoidetaan se. Hoitakaa te homma loistavasti katsomossa, me hoidetaan kentällä.