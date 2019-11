Lähiviikot tavanomaista lämpimämpiä – lumi jää vain haaveeksi Etelä-Suomessa

Etelä-Suomi joutuu jatkamamaan hämärässä kulkemista lähiaikoina. Lumipeitettä on turha odotella valon tuojaksi, sillä neljä seuraavaa viikkoa ovat tavanomaista lämpimämpiä.

– Täytyy tosin muistaa, että puhutaan aina koko viikon keskiarvoista. Viikon sisälle voi tietenkin sijoittua joku viileämpikin päivä. Mutta yleiskuva on se, että luvassa on tavanomaista lämpimämpää tästä neljä viikkoa eteenpäin, kertoo Ylen meteorologi Anne Borgström.

Kuluvalla viikolla on tavanomaista lämpimämpää maan eteläosissa, mutta Lapissa on vielä tavanomaista kylmempää. Ensi viikko on Lapissakin tavanomaista lämpimämpi. Siellä palataan tavanomaisiin lukemiin vasta joulukuun ensimmäisellä viikolla.

– Jos maan eteläosiin tulee lunta, se ei jää. Lumi voi käväistä, mutta sitten se sulaa pois, Borgström sanoo.

Tällä viikolla on etelässä 2–4 astetta tavanomaista lämpimämpää. Marraskuun loput viikot ovat lähes koko maassa on 1–3 astetta tavanomaista lämpimämpää. Yle

Tänään ja huomenna koko maassa sataa rankasti vettä Lappia lukuun ottamatta. Silloin on vaara, että lumi sulaa niillä alueilla, joilla lumipeite on alle 20 senttiä, Pohjois-Lappi pois lukien. Vaaravyöhykkeellä ovat esimerkiksi Oulu ja Tornio.

Lumipeite on vaarassa niillä alueilla, joilla lunta on alle 20 senttimetriä. Pohjois-Lapissa lumi kuitenkin pysyy. Yle

Tulossa lauha talvi?

Anne Borgström sanoo, että koko vuodenajan ennustaminen on Suomessa yleensä hankalaa matala- ja korkeapaineen voimakkaan vaihtelun vuoksi. Nyt kuitenkin näyttää siltä, että talvesta on tulossa lämmin.

– Kaikki käytettävissäni olevat mallit sanovat, että tuleva talvi on tavanomaista lämpimämpi Suomessa. Sille ei kuitenkaan kannata antaa suurta arvoa, koska yleensä vuodenajan ennusteet ovat meillä huonoja. Mutta osviittaa lämpimästä talvesta on, Borgström muotoilee.

