Kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkosen taivalta Porin johdossa ovat varjostaneet syytökset pelokkaan työilmapiirin luomisesta

Porin kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkosen asemasta on käyty keskustelua suurin piirtein viiden vuoden välein.

Porin kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkosen asemasta on käyty keskustelua suurin piirtein viiden vuoden välein. Jenni Joensuu / Yle

Vuonna 2004 Porin johtoon noussutta Aino-Maija Luukkosta on kulisseissa syytetty Porin kaupungintalon ilmapiirin tulehduttamisesta. Viimeisin kohu keväällä johti tänään julkistetun johtamis- ja organisaatioarvionnin tekemiseen.

Yli 15 vuotta Poria johtanut Aino-Maija Luukkonen on joutunut virkakautensa aikana useaan otteeseen syytetyksi kovista otteista kaupungintalon korkeimpana virkamiehenä.

Jokaisessa julkisuuteen asti nousseessa kohussa teema on ollut aina samankaltainen. SDP-taustaisen Luukkosen on väitetty luoneen kaupunginjohtajana pelon ilmapiiriä kaupungintalolla. Luukkonen on jyrkästi kiistänyt tiedot.

2009

Luukkosen erottaminen nousi esiin ensimmäisen kerran viitisen vuotta hänen valitsemisensa jälkeen.

Tuolloin taustalla oli muun muassa välien kiristyminen SDP:n ryhmän kanssa. Lisäksi kaupungitalolla tehdystä työilmapiirikyselystä velloi vahvistamattomia huhuja, jonka mukaan Luukkonen olisi saanut alaisiltaan murska-arvion toiminnastaan.

Työilmapiiritutkimusta ei vaatimuksista huolimatta koskaan julkistettu. Myöskään välirikko SDP:n valtuustoryhmän kanssa ei johtanut lopulta mihinkään, sillä kaupunginjohtaja sai vahvaa tukea kokoomukselta. Lopulta myös demarit oikaisivat rivinsä ja keskustelu kaupunginjohtajan erottamisesta hiipui.

2014

Porin poliittiset johtajat suunnittelivat kaupunginjohtajan kaatamista alkuvuodesta 2014. Poliitikot pitivät Aino-Maija Luukkosta yhteistyökyvyttömänä.

Kokoomuksen, demarien, perussuomalaisten, vasemmistoliiton ja keskustan johtajien suunnitelmat menivät kuitenkin mönkään, kun viime tingassa SDP veti suunnitelmalta tukensa.

Taustalla oli tuolloin demariryhmän sisäinen riitaisuus ja pelko siitä, että Luukkosen seuraajaksi valittaisiin demarin sijasta porvari. Porin ykköskaupunginjohtaja on sodan jälkeen aina ollut demari. SDP:n kannatus oli vuonna 2014 heikkoa, eikä puolue halunnut menettää kaupunginjohtajan titteliä. Luukkonen sai jälleen jäädä.

Keskustelua käytiin myös alkuvuodesta 2015. Luukkosen asema oli noussut taas kerran otsikoihin Porissa sen jälkeen, kun kokoomuksen Juha Vasama ja vasemmistoliiton Tapio Furuholm kyseenalaistivat lehtihaastattelussa hänen kykynsä hoitaa tehtäviään.

Keskustelu tyrehtyi myös tuolloin, eikä mitään konkreettista tapahtunut.

Porin entinen kehittämispäällikkö kritisoi kaupungin päättäjien ja virkamiesten välistä nahistelua. Joni Tammela / Yle

2019

Keväällä 2019 Porin entinen kehittämispäällikkö Timo Aro kritisoi kaupungin johtoa ja erityisesti Aino-Maija Luukkosta siitä, että päättäjien ja virkamiesten välillä vallitsee luottamuspula, jota ruokkivat kiristynyt työilmapiiri ja kaupungin ylimmän johdon kyvyttömyys ottaa vastaan kritiikkiä.

– Johtamiseen liittyvää kritiikkiä on helppoa esittää ja sitä käytetään valitettavasti usein hyväksi erilaisten tarkoitusperien saavuttamiseksi, sanoi kaupunginhallituksen puheenjohtaja Diana Bergroth-Lampinen haastattelussa.

Aron kritiikki johti siihen, että Porin johtaminen meni jälleen kerran arviointiin. Tänään julkistetun raportin julkisessa osassa työilmapiiristä ei kuitenkaan puhuta käytännössä ollenkaan.

Lue lisää:

Analyysi: Porin kaupungin väitetyt merkittävät johtamisongelmat jäivät käsittelemättä