Kansainvälisesti ainutlaatuinen vesijumppasovellus kehitettiin Turussa – virtuaalinen valmentaja villitsee uimahalleissa

TurkuTurkulainen Tommi Wallenius aloitti uintiharrastuksen nelivuotiaana. Nyt parikymmentä vuotta myöhemmin hän on menestyvän yrityksen toimitusjohtaja ja hänellä on käsissään suosittu liikuntasovellus. Uintitausta auttoi luomaan sovelluksen.

– Olen työskennellyt viimeiset seitsemän vuotta uimahalleissa ja kylpylöissä. Pohdin, minkä takia ei tarjolla ole palveluja, joissa ei tarvita toista ihmistä välittämään palvelua. On haastavaa ja kallista pitää aina ohjaajaa altaan reunalla, kertoo Wallenius.

Toisaalta hän tajusi, että monella kiireet estivät saapumisen aikataulun mukaiseen ohjattuun liikuntaan.

– Enimmäkseen kiitosta tuleekin kaikenikäisiltä käyttäjiltä, jotka pystyvät harjoittelemaan myös omatoimisesti, silloin kun heille itselleen parhaiten sopii.

Tommi Wallenius näyttää, miten harjoitus valitaan tablettitietokoneen ruudulta. Minna Rosvall / Yle

Ohjelmia on tarjolla 28. Eri vartalonosille on omat liikesarjansa. Minna Rosvall / Yle

Turussa kaksi laitetta kovassa käytössä

Turun Impivaaran uimahallin monitoimialtaassa on käynnissä vapaamuotoinen vesiliikuntatuokio. Pari rouvaa on asettunut tablettilaitteen eteen, ja he tekevät samaa liikettä.

Hetken päästä ympärille kokoontuu muitakin kuntoiljoita. Tablettilaitteen saa lainaksi ilmaiseksi uimavalvojilta.

Turkulainen Liisa Purho kertoo löytäneensä Hydrohex-nimisen sovelluksen ystävättärensä avulla. Tämä oli kannustanut kokeilemaan.

– Olen juossut paljon vedessä, mutta tämä on monipuolista ja aika kuluu. Tämä on tehokasta, sillä paikat ovat kipeät liikunnan jälkeen, kertoo Purho.

Päivi Kalliokorpi puolestaan käy voimistelemassa ennen opiskeluja. Hän on huomannut liikunnan tehon.

– Lihaksia on tullut ja olen tullut aiempaa vetreämmäksi. Vedessä pääsee monennäköisiin asentoihin, naurahtaa Kalliokorpi.

Myös Tuomas Myllylä viihtyy isossa ryhmässä, vaikka hänellä on tapana käydä säännöllisesti harjoittelemassa muutaman tutun henkilön kanssa.

– Tässä käydään läpi järjestyksessä ylävartalo, keskivartalo, raajat ja venyttelyt päälle. Treeni on hyvää ja tehokasta, vakuuttaa Myllylä.

Impivaaran asiakkaat ovat olleet niin innokkaita, että kahta hallin laitetta ei aina ehditä ladata täyteen ennen uusia asiakkaita.

Liisa Purho, Helka Pulkkinen ja Päivi Kalliokorpi harjoittelevat yhdessä tablettilaitteen äärellä. Minna Rosvall / Yle

Kansainvälistä kiinnostusta

Moni kuntoilija on hämmästynyt, kun heille selviää, että kyseessä on turkulainen keksintö. Sovelluksen ajatellaan tulleen ulkomailta. Laitteen kehittäjä Tommi Wallenius kertoo, että turkulainen sovellus on jo aloittanut maailmanvalloituksen.

– Meillä on useampia pilotteja Itävallassa ja Sveitsissä nyt jo käynnissä. Suomessakin vakuutettiin aluksi isoimmat uimahalli ja kylpylätoimijat. Sitten ryöpsähti paljon asiakkaita. Samalla strategialla mennään ulkomaille, kertoo Wallenius.

Suomessa sovellus on käytössä lähinnä eteläisessä Suomessa ja Ahvenanmaalla. Vuoden aikana laitteissa on käynnistetty treenejä lähes 100 000 kertaa ja treenitunteja on koossa noin 25 000.

Ensimmäisenä laitetta kokeiltiin Impivaaran uimahallissa Turussa lokakuussa 2018.

Miten valitaan oikea ohjelma?

Hydrohex-palvelussa on vesisuojatun tablettitietokoneen ruudulla 28 erilaista ohjelmaa.

Kuntoilija voi valita soveltuvan ohjelman ruutua koskettamalla. Nais- tai mieshahmo näyttää liikkeen oikean tekniikan ruudulla ja treenikello kertoo, kuinka pitkään liikettä tehdään.

– Vesi itsessään on pehmentävä elementti. Huippu-urheilija ja aloitteleva treenaaja pystyvät tekemään samoja harjoituksia. Lisäksi sovelluksessamme on lyhyempiä ja pidempiä ohjelmia sekä erilaisia vaikeustasoja, kertoo Tommi Wallenius.

Hän suosittelee 30–45 minuutin sähäkkää harjoitussessiota, jossa on lämmittely, päätreeni ja kevyt loppuverryttely. Suosituimpia ovat olleet 20 minuutin kokovartalo-ohjelmat ja reisi-pakara-vatsaohjelmat.

Haastattelun ja kuvauksen päätteeksi altaaseen saapuu ohjattu vesiliikuntaryhmä. Siinäkin on paljon osallistujia. On selvää, että myös henkilökohtaisesti ohjattua liikuntaa tarvitaan, mutta lisäksi virtuaalinen valmentaja on paikalla tarvittaessa.

