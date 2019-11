Ranskan Emmanuel Macronin kausi on puolivälissä – Mitä uudistaja on saanut aikaan?

Presidentti Macron on onnistunut nostamaan Ranskan neuvotteluasemaa kansainvälisillä areenoilla, mutta kotimaassaan hän on edelleen epäsuosittu.

PariisiToukokuussa 2017 aurinkoisessa Pariisissa juhlittiin Emmanuel Macronin virkaanastujaisia. Ranskan uusi presidentti oli 39-vuotias energinen ja karismaattinen ihmemies, joka lupasi tuulettaa maan valtakoneiston ja uudistaa siinä sivussa koko Euroopan.

Macron oli sosialistihallituksen entinen talousministeri, joka nousi Ranskan johtoon ilman omaa puoluetta. Saavutus oli uskomaton, ja niin olivat myös Macroniin kohdistuneet odotukset.

– Macronista toivottiin kauden alussa vahvaa johtajaa, uutta Charles de Gaullea. Nopeasti kävi ilmi, että odotukset olivat ylimitoitetut. Sama kaava on tosin toistunut kaikkien Ranskan viimeaikaisten presidenttien kohdalla, naurahtaa politiikan tutkija Philippe Moreau-Chevrolet Pariisin Sciences Po -korkeakoulusta.

Mitä presidentti Macron on sitten saanut aikaan?

Erilaisia uudistuksia on riittänyt: Macron on tehtaillut muun muassa paikallista sopimista lisänneen työlakiuudistuksen ja kilpailua kasvattaneen rautatieuudistuksen. Hän on poistanut omaisuusveron ja valmistelee seuraavaksi Ranskan eläkejärjestelmän täysremonttia.

Tietäväinen, kylmä presidentti

Uudistukset ovat tuottaneet tuloksia. Pitkään yli kymmenessä prosentissa huidellut työttömyys on lähtenyt Macronin kaudella lopultakin laskuun.

Ranskan talouskasvu on odotettua nopeampaa ja selvästi vauhdikkaampaa kuin naapurimaissa Saksassa ja Italiassa. Ranska houkuttelee myös aiempaa enemmän ulkomaisia investointeja.

– Macronin uudistukset vaikuttavat tehoavan. Ongelmana on, että rakenteellisten uudistusten todellisia vaikutuksia on vaikea arvioida kovin nopeasti – viisi vuotta on lopulta lyhyt aika, Moreau-Chevrolet toteaa.

Tutkija Philippe Moreau-Chevrolet huomauttaa, että on vaikea sanoa varmasti, kenen ansiosta Ranskan talous on lähtenyt nousuun. Juha Nurminen / Yle

Uudistukset ja menoleikkaukset ovat kuitenkin myös ärsyttäneet ranskalaisia. Nuoren presidentin yläluokkaiselta ja ylimieliseltä vaikuttava puhetapa ei ole auttanut asiaa, ja niinpä Macron on saanut liikanimen ”rikkaiden presidentti”.

– Macron on kuin huippuunsa viritetty ihmistietokone: hän pystyy vastaamaan mihin tahansa kysymyksiin, muistamaan kaikki luvut ja yksityiskohdat. Macronista puuttuu kuitenkin lämpöä ja lähestyttävyyttä, minkä takia hän on jäänyt johtajana liian etäiseksi, Moreau-Chevrolet arvelee.

Keltaliivit haastoivat

Macronin kannatus on pudonnut ennätyksellisen nopeasti. Presidenttikautensa alussa lähes 60 prosenttia ranskalaisista oli hänen toimiinsa tyytyväisiä, mutta nyt kannatus on pudonnut 35 prosenttiin.

Kovimpaan koetukseen Macron joutui tasan vuosi sitten, jolloin sai alkunsa niin kutsuttu keltaliiviliike.

Keltaliiviset mielenosoittajat vastustivat diesel-veron korotusta ja jalkautuivat marraskuussa 2018 liikenneympyröihin ympäri Ranskan. Suosittu liike protestoi elinkustannusten nousua ja vaativat ”rikkaiden presidentin” eroa.

Keltaliiviliike on vastustanut presidentti Emmanuel Macronin politiikkaa ja vaatinut hänen eroaan. Kuva Pariisista 2. helmikuuta. Yoan Valat / EPA

Macron joutui tekemään liikkeelle lopulta isoja myönnytyksiä, kuten luopumaan hiiliverosta, nostamaan minimipalkkoja ja laskemaan eläkkeiden verotusta.

Keltaliivien mielenosoitukset ovat sittemmin vaimentuneet, mutta Ranskan hallitus valmistautuu uuteen koitokseen. Eläkeuudistusta vastustavat ammattiliitot uhkaavat järjestää joulukuun alussa suurmielenosoituksia ja -lakkoja, joiden ennakoidaan pysäyttävän koko Ranskan.

EU:n puolustaja

Kotimaassa Emmanuel Macronilla riittää haasteita, mutta kansainvälisillä areenoilla hän on sen sijaan vakuuttanut. Macron on nostanut Ranskan asemaa kansainvälisissä neuvottelupöydissä ja toiminut sovittelijana arvaamattomasti käyttäytyvien suurvaltajohtajien välillä.

Saksan liittokanslerin Angela Merkelin siirtyessä vähitellen syrjään on Eurooppaan avautunut valtatyhjiö, jota Macron hanakasti täyttää. Macron on EU-mielinen johtaja, joka pyrkii kuitenkin kasvattamaan ennen muuta Ranskan vaikutusvaltaa – kuten EU-vaaleja seurannut nimitysruljanssikin osoitti.

Ranskan presidentti on myös kansainvälisen luokan esiintyjä. Hän näyttäytyy edistyksellisenä johtajana, joka puolustaa kansainvälisiä sopimuksia yhä sekavammassa maailmassa.

Emmanuel Macron on profiloitunut perinteisen maailmanjärjestyksen puolestapuhujana. Valtionjohtajat kokoontuivat marraskuussa 2018 Pariisiin muistamaan ensimmäisen maailmansodan päättymistä. Ludovic Marin / EPA

– Macron on rakentanut määrätietoisesti kansainvälistä imagoaan. Hän on Ranskan presidenteistä ensimmäinen, joka on kunnolla panostanut tähän. Ranska-kuvan kiillotus on ehdottomasti yksi Macronin suurista ansioista, tutkija Moreau-Chevrolet sanoo.

Välillä Macronin rohkeat lausunnot ovat tosin herättäneet myös kritiikkiä. Macron esimerkiksi kuvasi sotilasliitto Natoa ”aivokuolleeksi” The Economist-lehdessä viime viikolla julkaistussa haastattelussa. Eurooppalaiset poliitikot ryntäsivät joukolla kiistämään Ranskan presidentin arvion.

Paikallisvaaleilla suuri merkitys

Emmanuel Macronin katse on jo seuraavissa eli vuoden 2022 presidentinvaaleissa. Hän on epäsuosittu presidentti, jonka poliittiset vastustajat ovat kuitenkin vielä epäsuositumpia.

– Macronin nousua selittää ennen kaikkea häntä ympäröivä valtatyhjiö. Hänellä ei ole yhtään varteenotettavaa kilpailijaa omassa puolueessaan tai opposition riveissä, Moreau-Chevrolet sanoo.

Tällä hetkellä vaikuttaa todennäköiseltä, että Ranskan seuraavat presidentinvaalit ovat toisinto edellisistä, eli vastakkain toisella kierroksella ovat Macron ja oikeistopopulistisen Kansallisen liittouman johtaja Marine Le Pen.

Edessä uusintaottelu? Vuonna 2017 Emmanuel Macron ja Marine Le Pen selviytyivät Ranskan presidenttivaalissa toiselle kierrokselle. Peter Klaunzer / EPA

Macron onkin viime aikoina koventanut puheitaan esimerkiksi maahanmuutosta. Hän laskee, että uutta kannatusta löytyy ennen kaikkea oikealta.

Seuraavaksi edessä on kuitenkin joukko paikallisvaaleja, joissa Macronin puolueen pitäisi pystyä vakiinnuttamaan asemansa.

Tasavalta liikkeessä -puolueella on kenties ehdoton enemmistö parlamentissa, mutta siltä uupuu paikallistason luottomiehiä ja -naisia. Sen vuoksi keväällä 2020 pidettävät kunnallisvaalit ovatkin puolueen ja presidentti Macronin tulevaisuudelle elintärkeät.

