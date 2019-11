Herätys: Talousvaikuttajat tahtovat euromaille uuden budjetin, yo-kokelaat jännittävät arvosanoja, kyykkäämisestä tuli lasten ongelma

Ylen laaja ekonomistikysely: Euromaille tarvitaan uusi yhteinen budjetti

Euroopan keskuspankin rahapolitiikka on menettänyt vaikutustaan, ja nyt tarvittaisiin taloustoimia euroalueen jäsenmailta. Euroopassa on voimistunut keskustelu paitsi jäsenmaiden oman talouselvytyksen myös yhteisen finanssipolitiikan tarpeesta. Kysyimme 24 suomalaiselta ekonomistilta ja talousvaikuttajalta, tarvitaanko heidän mielestään euroalueelle uusi yhteinen budjetti, josta voitaisiin rahoittaa esimerkiksi huonosta taloussuhdanteesta kärsiviä alueita.

Suoraan lukiosta korkeakouluun on yhä useammalle mahdollista ensi keväänä

Todistusvalinta on pääväylä korkeakouluihin ensi keväästä lähtien. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että lukion yo-todistuksella tai ammattikoulun todistuksella on enemmän merkitystä kuin aiemmin. Markus Heikkilä / Yle

Syksyn ylioppilaiden nimet julkistetaan tänään. Ensi kevään korkeakouluhakua ajatellen nyt saaduilla arvosanoilla on enemmän painoarvoa kuin aiemmin: korkeakoulujen opiskelijavalintauudistuksen myötä suoran opiskelupaikan todistuksen perusteella saa yli puolet hakijoista. Todistusvalinnassa äidinkielellä ja pitkällä matematiikalla on suuri merkitys.

Asiantuntijan havainto: peruskouluikäiset lapset eivät pysty tekemään kyykkyä

Juniorijääkiekkoilija Sisu Tyni on harrastanut jääkiekkoa noin kuusi vuotta. Antro Valo / Yle

Yhä useammalle peruskouluikäiselle lapselle tekee vaikeuksia olla kyykkyasennossa. Koululaisten fyysistä toimintakykyä testaavan valtakunnallisen Move-mittauksen mukaan 16 prosenttia viidesluokkalaisista pojista ei pääse kunnolla kyykkyyn. Yleisimmin kyykkäämisvaivan syynä nähdään lapsen jalan ja lonkan liikkuvuuden heikentyminen. Huonon liikkuvuuden nähdään altistavan urheilevia lapsia herkemmin rasitusvammoille.

Ranskan presidentin kausi on nyt puolivälissä – miten kävi suosion?

Emmanuel Macron Ludovic Marin / EPA

Emmanuel Macron aloitti presidenttikautensa toukokuussa 2017, ja energisen ja karismaattisen miehen suosio oli alussa kova. Erilaisia uudistuksia on riittänyt: Macron on uudistanut työlakia ja poistanut omaisuusveron ja aikoo seuraavaksi muuttaa eläkejärjestelmää. Työttömyys on lähtenyt laskuun ja talous kasvaa, mutta kansa on tyytymätön uudistuksiin ja menoleikkauksiin. Presidentin tyyliä pidetään ylimielisenä ja yläluokkaisena, ja häntä haukutaankin rikkaiden presidentiksi.

Israel vastasi rakettituleen, useita palestiinalaisia kuoli Gazassa

Israelin ilmaiskun jälkiä Gazan alueella. Rex Features

Gazan kaistalla kuoli useita palestiinalaisia keskiviikkona Israelin uusissa iskuissa. Palestiinalaisviranomaisten mukaan kuolleita olisi ainakin 23. Gazasta on ammuttu viime päivinä yhteensä yli 200 rakettia Israeliin. Israel on vastannut raketteihin useilla ilmaiskuilla. Israelin mukaan ilmaiskujen kohteena olivat Islamilainen Jihad -ryhmän kohteet.

Sää on sateinen suuressa osassa maata

Anniina Valtonen / Yle

Vettä sataa suuressa osassa maata iltapäivällä. Lähinnä Lapissa sade tulee lumena. Maan länsiosassa sade voi olla päivällä runsasta, illalla sade muuttuu lännessä osittain lumeksi. Illan aikana matalapaine sateineen liikkuu maan etelä- ja keskiosan yli koilliseen. Koillismaalle ja Itä-Lappiin voi paikoin kertyä useita senttejä uutta lunta. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.