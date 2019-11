Ministeri Paatero vaatii Postia lopettamaan vuokratyövoiman käytön lakon ajaksi

Valtion omistajaohjauksesta vastaava ministeri Sirpa Paatero (sd.) linjaa, että valtionyhtiön ei tule käyttää rikkurityövoimaa. Paatero vaatiikin Postia lopettamaan vuokratyövoiman käytön lakon ajaksi.

– Tämän päivän uutinen, jonka haluan kertoa kaikille on se, että rikkurityövoimaa ei suvaita missään tapauksessa. Se on valtio-omistajan tiukka tahto, Paatero sanoo.

– Ohjeistimme tänään Postia, että vuokratyövoiman käytöastä tulee pidättäytyä ja neuvottelemme asiasta Postin kanssa aamulla lisää.

Lakko jatkuu, koska Postin työriitaan ei tänään syntynyt sopua. Neuvottelut osapuolten välillä jatkuvat perjantaina valtakunnansovittelijan pöydän ääressä.

Suojatyöstä syntyi kiistaa

Postin ja työntekijäpuolta edustavan Posti- ja logistiikka-alan unioni (PAU) välille syntyi aiemmin kiistaa suojatyön tekemisestä. Posti sanoi, ettei se ole käyttänyt normaalia enempää vuokratyövoimaa lakon aikana, mutta PAU katsoo, ettei tämä pidä paikkaansa.

PAUn puheenjohtajan Heidi Niemisen mukaan Posti on rikkonut lakkoa käyttämällä vuokratyövoimaa selvästi enemmän kuin normaalisti. Posti on sanonut, että vuokratyövoiman käyttö esimerkiksi pakettilajittelussa on samalla tasolla kuin normaalisti, mutta Nieminen on eri mieltä.

– Lakkovahdit pystyvät todistamaan, että se väite on valhe, Nieminen sanoi STT:lle, kun valtakunnansovittelijan johdolla käyty sovittelu päättyi iltapäivällä.

Postin puolelta asiaa kommentoi STT:lle viestintäjohtaja Piia Kumpulainen, joka sanoi Postin selvittävän ministerin lausunnon vaikutuksia.

– Selvitämme tätä asiaa ja tiedotamme lisää huomisen aikana.

Posti on omien laskelmiensa mukaan viime vuosina käyttänyt noin 10 prosentin edestä vuokratyövoimaa.

