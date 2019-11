Moni television tanssikilpailun tähtiopettaja kasvoi oululaisen Raukovaaran pariskunnan opissa – Marko Keränen: "Heitä on iso kiittäminen"

"Minun mielestä voitaisiin heittää romukoppaan sellainen ajatus, että on tyttöjen tai poikien harrastuksia."

Oulusta on tullut vuosien saatossa merkittävä tanssikaupunki. Erityisen paljon sieltä on tullut menestyneitä kilpatanssijoita ja siitä on tanssija Marko Keräsen ja Jani Rasimuksen mukaan kiittäminen oululaista Raukovaaran pariskuntaa.

Salme ja Asko Raukovaara perustivat Ouluun 60-luvun puolivälissä tanssiseura Telemarkin, joka on toiminut kotiseurana monille menestyneille kilpatanssijoille.

Puoli seitsemän -ohjelmassa vierailleet Tanssii tähtien kanssa -televisio-ohjelmastakin tutut tanssijat Keränen ja Rasimus kiittelevät Raukovaarojen opetusmetodeja.

– Salme (Raukovaara) oli myös luokanopettaja ja siinä samalla tuli tutuksi myös, miten käyttäydytään tunnilla. Oppi kunnioittamisen, Rasimus kertoo.

– Tanssitaitojen lisäksi se oli sellainen elämänkoulu, jossa tanssi on tärkeä harrastus, mutta opimme myös käytöstavat ja miten toisia ihmisiä otetaan huomioon. Paritanssissa kuitenkin ollaan koko ajan tekemisissä toisen ihmisen kanssa ja häntä täytyy kunnioittaa, Keränen lisää ja jatkaa:

– Siinä Asko ja Salme on tehnyt sellaisen työn, että suoraselkäistä jengiä on Oulun Toppilan salilta tullut.

Pojatkin tanssii

Keränen ja Rasimus ovat tunteneet toisensa Oulun tanssipiireistä jo nuoresta saakka. Rasimuksen tanssiharrastus alkoi 6-vuotiaana.

– Olin äidin kanssa katsomassa Telemarkin tanssinäytöstä ja koska pojista oli aina pulaa tanssiseuroissa, niin näytöksen jälkeen (esityksessä esiintyneiden) tyttöjen vanhemmat tulivat kilpaa kyselemään, että alkaisinko tanssia heidän tyttärensä kanssa. Olin sitten, että: "no voinhan mä lähteä", Rasimus nauraa.

Keräsen vei kilpatanssin pariin luokkakaveri.

– Luokaltani Karoliina pyysi tanssikurssille ja tietämättäni menin sitten jatkokurssille. Olin silloin 13-vuotias ja siitä se aika nopeasti lähti.

Tanssikuvioiden ulkopuolella Rasimus kertoo kohdanneensa myös ikäviä kommentteja harrastuksestaan.

– Se oli sellaista vähättelyä enemmänkin, mutta onneksi oli kova pää enkä välittänyt siitä.

– Minun mielestä voitaisiin heittää romukoppaan sellainen ajatus, että on tyttöjen tai poikien harrastuksia. Jos on harrastus, josta tykkää, niin antaa palaa vaan. Mitä moninaisempi kirjo ihmisiä on harrastuksissa, niin sen parempi, Keränen sanoo.

Juontajat Susanna Laine ja Mikko Kekäläinen saivat lähetyksessä oppia pikkujoulujen tanssilattioille.